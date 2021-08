จา, เมแกน ฟ็อกซ์, ฟิฟตีเซนต์ ร่วมทีม "สตอลโลน" ใน The Expendables 4

โดยทีมนักแสดงชุดเก่าที่ตกปากรับคำจะมาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็คือในส่วนของ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน, เจสัน สเตธัม, ดอล์ฟ ลันด์เกรน และ แรนดี้ โคเทอร์ ขณะที่การถ่ายทำนั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยทั้งนี้ที่น่าสนใจก็เห็นจะเป็นการเข้าร่วมสมทบของนักแสดงหน้าใหม่อีก 3 รายที่ประกอบไปด้วยแรพเปอร์คนดังและ "" นักแสดงชาวไทยเรานั่นเอง“มันสนุกมากที่ได้นำดาราเหล่านี้มารวมกันเพื่อสร้างภาพยนตร์แอ็คชั่นที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเรื่องนี้” เจสัน คอนสแตนติน ประธานฝ่ายซื้อกิจการและการผลิตร่วมของไลออนส์เกตกล่าวในการเปิดตัว โดยเขายังบอกด้วยว่า..."ภาพยนตร์เรื่องใหม่จะเพิ่มเดิมพันและเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเลวร้ายที่สุดเข้าไปด้วย"The Expendables เริ่มต้นในปี 2010 โดย แอ็คชันสตาร์คนดัง "ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน" ที่รับหน้าที่ทั้งเขียนบท, กำกับการแสดงและนำแสดงด้วยตนเอง พร้อมนำเอาดาราแอ็คชันรุ่นเก๋ามารวมตัวกันมากมาย อาทิ เจสัน สเตธัม, ดอล์ฟ ลันด์เกรน. เทอร์รี ครูวส์ ฯแม้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นหนังแอ็คชันที่เชยแต่ The Expendables ก็กวาดรายได้ไปกว่า 274 ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้าง 80 ล้านเหรียญ ทำให้เกิดภาคที่ 2 ตามมาในปี 2012 มีดาราเสริมทัพเข้ามาอีกทั้ง อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์, บรูซ วิลลิส, ชัค นอร์ริส, ฌอง คอส แวนแดม พร้อมทำรายได้ 314 ล้านเหรียญอย่างไรก็ตาม The Expendables 3 ในปี 2014 ที่ได้ดาราดังทั้ง แฮริสัน ฟอร์ด, เมล กิบสัน รวมถึง เวสลีย์ สไนปส์ เข้ามาเสริมกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนักสำหรับ The Expendables 4 จะกำกับโดย Scott Waugh เจ้าของผลงาน Act of Valor และ Need for Speed โดยยังไม่มีกำหนดฉายแต่อย่างใด