"ไอลีน-ไอด้า" สองดาราเด็ก นำทีมแจกของช่วยคนเดือดร้อนจากโควิด

แจกน้ำใจไปแล้ว สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ได้ไปส่งมอบของใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ไปแล้วที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.นครสวรรค์ และโรงพยาบาลสนาม พระพุทธอุทยาน เพื่อนำไปช่วยเหลือคนติดโควิด หรือคนที่เดือดร้อนจากโควิดร้าย นอกจากนี้ยังได้จัดทำกล่องปันสุข จำนวน 200 กล่อง ส่งไปให้ยังผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนำทีมแจกของโดย สองดาราเด็กอายุ 9 ปี และอายุ 8 ปี พร้อมด้วยดาราหนุ่มหล่อจากหนังหลายเรื่องที่กำลังจะมีผลงานใหม่ ซีรีย์ใหม่ตามมา และนายแบบสุดหล่อของมากมายที่น้องไอลีน-ไอด้า และเทป วรชัย ตั้งใจนำไปให้ เช่น mask ,ชุด PPE (Personal Protective Equipment) กันโควิด,เจลแอลกอฮอร์,ข้าวสาร,ปลากระป๋อง,น้ำดื่ม ,นมกล่อง ,กาแฟ,โอวัลติน,มาม่า,โจ๊ก,ผ้าอนามัย,แป้งเย็น,ยาสีฟัน,ขนม ฯลฯหลายคนคงจำได้แล้ว น้องไอลีน-ไอด้า เคยเป็นพิธีกรรายการดัง เล็ทโกคิด let’s go kids check in แก๊งค์ป่วนก๊วนต่างวัยทางช่าง Gmm 25 และรายการ let’s go kids คิดดีไอเดียเด็ด ทางช่อง 9 เร็วๆ นี้ รอพบกับน้องไอลีน-ไอด้า และพี่ๆ ดาราหนุ่มหล่อทั้ง 6 คือ เทป วรชัย ศิริคงสุวรรณ ,โต้ง สุรวิชญ์ เรืองยศ ,บอล สุวิจักขณ์ เพ็ชร์ชำนิ ,ดรีม ศุภกฤต ถิ่นจันทร์ ,โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ ,บิว กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย รายการใหม่ตามแม่มู หนูพารวย ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ตอนนี้น้องๆ ไอลีน-ไอด้า หันมามุ่งออนไลน์เต็มตัวเป็นยูทูบเปอร์ Youtuber ทางช่อง ไอลีนไอด้า YAY หรือจะกดติดตามด่วน ส่องดูความน่ารักสดใส ได้ทางเพจ และ สำหรับใครที่พลาดกล่องปันสุขในรอบนี้สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมการปันสุขปันน้ำใจ ให้กับผู้ที่เดือนร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ได้เลย- Facebook เฟซบุ๊ก ilenida_offical- IG ไอจี thammaemu_nuparuay- TikTok ติ๊กต๊อก ilenida