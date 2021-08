อดีตทารกปก Nevermind ฟ้อง Nivana ผลิตสื่อลามกอนาจาร

หลังปล่อยอัลบั้ม Bleach ในปี ค.ศ. 1989 สองปีต่อมา Nirvana ที่ประกอบไปด้วยสามสมาชิกอย่าง "เคิร์ต โคเบน" มือกีตาร์-ร้องนำ, "คริสต์ โนโวเซลิช" มือเบส และมือกลอง "เดฟ โกรล" ได้ทำการปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่สองที่มีชื่อว่า Nevermind ออกมาในวันที่ 24 สิงหาคมปี 1991 ในสังกัด DGC Recordsนอกจากงานเพลงชุดนี้จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามส่งผลให้อัลบั้มขึ้นอันดับ 1 บน Billboard 200 พร้อมกับสองเพลง “Smells Like Teen Spirit” และ “Come as You Are” ที่ขึ้นไปติดชาร์ตบิลบอร์ดนานกว่า 335 สัปดาห์จนทำให้วงประสบความสำเร็จไปทั่วโลกเพียงข้ามคืนแล้วปกอัลบั้มชุด Nevermind ยังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับภาพเด็กทารกกำลังว่ายน้ำเข้าหาเบ็ดตกปลาที่มีเงินธนบัตรเกี่ยวอยู่ซึ่งหลายคนออกปากชื่นชมว่าเป็นการเสียดสีระบบทุนนิยมได้อย่างถึงพริกถึงขิงผ่านไปนานกว่า 25 ปีเด็กทารกจากอัลบั้มดังกล่าวที่มีชื่อว่า "สเปนเซอร์ เอลเดน" (Spencer Elden) ก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพร้อมมีข่าวว่าเขาได้มีการถ่ายรูปย้อนรอยปกอัลบั้มดังกล่าวออกมา โดยที่หน้าอกของเขาได้มีการสักชื่อของอัลบั้ม NEVERMIND ไว้อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากลับมีรายงานว่าทางด้านของ Spencer Elden ในวัย 30 ปีได้ให้ทนายยื่นเรื่องฟ้องร้องไปยังวง Nirvana โดยระบุว่าภาพปกอัลบั้ม NEVERMIND ที่มีภาพถ่ายของตนเองเมื่อครั้งเป็นเด็กทารกนั้นเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากตนเองในการฟ้องร้องครั้งนี้ "เอลเดน" ได้เรียกร้องเงินจำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4 ล้าน 9 แสนบาท) จากจำเลยที่ประกอบไปด้วยสองสมาชิกของวงที่เหลืออยู่อย่าง "คริสต์ โนโวเซลิช" และ "เดฟ โกรล", คอร์ทนี่ย์ เลิฟ ผู้จัดการมรดกของโคเบน, Guy Oseary และ Heather Parry ผู้จัดการที่ดินของ โคเบน, ช่างภาพ "เคิร์ก เวลเดิล", ผู้กำกับศิลป์ โรเบิร์ต ฟิชเชอร์ และบริษัทแผ่นเสียง(ไม่ว่าจะมีอยู่หรือเลิกกิจการไปแล้ว) ที่มีการออกหรือจำหน่ายอัลบั้มดังกล่าวในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการคาดเดาด้วยว่า "แชด แชนนิ่ง" ซึ่งเป็นมือกลองดั้งเดิมของ "เนอร์วาน่า" ก็มีชื่อเป็นจำเลยด้วย แม้ว่าเขาจะออกจากวงไปก่อนที่อัลบั้มนี้จะถูกบันทึกหรือถ่ายภาพหน้าปกเสียด้วยซ้ำ"เนอร์วาน่าเอาเปรียบผมตอนเป็นเด็กเพื่อที่จะได้ขายเพลงของพวกเขา" อดีตเด็กทารกบนปกที่ตอนนี้อายุ 30 ปีแล้วบอกถึงเหตุผลของการฟ้องร้องพร้อมกับบอกว่า "มีหลายคนอยู่เบื้องหลังภาพเหล่านี้ ผมเพียงต้องการให้ทางวงทำในส่งที่ควรทำเมื่อ 30 ปีที่แล้วนั่นคือการแก้ไขภาพไม่ให้เห็นจู๋เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของผม"โดยเขายังบอกด้วยว่าการที่ภาพเปลือยของตัวเองไปอยู่บนปกอัลบั้มที่มีชื่อเสียงทำให้ตนต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานกับความรู้สึกเสียหายทางจิตใจไปตลอดชีวิตอีกด้วย"เอาเป็นว่าถ้าโลกลืมเรื่องนี้ได้ ผมก็อาจจะลืมมันได้เช่นกัน"ปกอัลบั้มในตำนานชุดนี้ เป็นผลงานการลั่นชัตเตอร์ของ "เคิร์ก เวลเดิล" ช่างภาพชื่อดังซึ่งเขาเผยว่า "เคิร์ต โคเบน" ได้ไอเดียมาจากการดูสารคดีเกี่ยวกับทารกที่คลอดใต้น้ำและรู้สึกว่าภาพดังกล่าวจะทำให้ปกอัลบั้มดูเจ๋งขณะที่ตัวเขาเองรู้สึกว่าถาพที่ว่าจะโจ่งแจ้งเกินไป ทั้งสองจึงตกลงจะถ่ายภาพเด็กทารกว่ายน้ำแทน"เคิร์ก เวลเดิล" ได้เลือกสระน้ำขนาดโอลิมปิกที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ Pasadena ในแคลิฟอร์เนียเป็นที่ถ่ายทำพร้อมกับติดต่อไปยัง "ริก เอลเดน" เพื่อนสนิทเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายมีลูกน้อยอยู่"เคิร์กติดต่อมาและสอบถามผมว่าสนใจจะได้เงินสัก 200 เหรียญฯ ไหม ถ้าอยากได้ก็ให้พาลูกมาด้วย พร้อมอธิบายว่าเขากำลังจะถ่ายรูป สำหรับปกอัลบั้มของวงดนตรีวงหนึ่ง และต้องการเด็กทารกสักคนสำหรับภาพถ่าย" "ริก เอลเดน" พ่อของ สเปนเซอร์ ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ทำให้ลูกชายตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของปกอัลบั้มที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงร็อกตั้งแต่เขายังอายุแค่ 4 เดือนโดยเมื่อ 2 ปีก่อน "ริก เอลเดน" เคยให้สัมภาษณ์ว่าปกอัลบั้มชุด Nevermind เป็นงานที่ยอดเยี่ยม เป็นโชคดีของเขาที่มีลูกตอนนั้นพอดี วงเองยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยตอนนั้น การถ่ายภาพครั้งนั้นจึงเป็นเรื่องเล็ก ๆ ทำกันแบบง่าย ๆ ไม่ต้องมีอาร์ตไดเร็คเตอร์, ไม่ต้องมีผู้จัดการ ไม่ต้องมีผู้บริหารมาค่อยคุมอยู่ข้างหลังแต่ "ริก เอลเดน" ก็ยอมรับว่า คิดในตอนนั้นอยู่เหมือนกัน ว่าถ้าลูกโตขึ้นอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องนี้เท่าไหร่ “ผมเคยคิดนะว่าถ้าลูกอายุสัก 16 คงเกลียดผมแย่เลย แต่สุดท้ายก็ไม่ขนาดนั้น แม้เขาจะรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกัน”หลังถูกเปิดเผยว่าเขาคือเด็กบนหน้าปกอัลบัมระดับตำนานของ เนอร์วานา ตัวของ "สเปนเซอร์ เอลเดน" มีโอกาสให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้หลายครั้ง และยังเคยถ่ายภาพดังกล่าวขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้ง ในตอนที่ตัวเองโตแล้วด้วย แต่เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ เขาก็เริ่มยอมรับว่ารู้สึก อึดอัดกับการต้องกลายเป็นคนดังโดยไม่ตั้งใจ“เขารู้สึกว่าทุกคน ได้เงินกับเรื่องนี้กันหมด แต่ตัวเองไม่เคยได้อะไรเลย” พ่อของ สเปนเซอร์ เอลเดน บอก “ผมว่าลูกสมควรได้อะไรบ้าง แต่สุดท้ายกลายเป็นบริษัทที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไป”อันที่จริงสำหรับภาพเปลือยของทารกที่ไม่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศนั้นโดยส่วนใหญ่ในทางกฏหมายจะไม่ถือว่าเป็นภาพอนาจารแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม "โรเบิร์ต วาย. ลูอิส" ทนายของสเปนเซอร์ได้ระบุว่าการที่มีภาพของธนบัตรในภาพดังกล่าวนั้นยิ่งทำให้ทารกยิ่งดูเหมือน "คนขายบริการ""เคิร์ต โคเบน เลือกภาพสเปนเซอร์ที่เหมือนคนขายบริการทางเพศด้วยการคว้าเงินดอลลาร์ที่ห้อยลงมาจากเบ็ดตกปลาต่อหน้าร่างเปลือยของเขาที่มีองคชาตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน"นอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าช่างภาพอย่าง "เคิร์ก เวลเดิล" นั้นจงใจอย่างชัดเจนที่จะถ่ายภาพเพื่อให้เห็นอวัยวะเพศของเด็กชายเพื่อให้เป็นสุดสนใจของคนที่เห็นภาพซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของอัลบั้ม Nevermind นั่นเองอย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวการฟ้องร้องออกมา แฟนคลับของ "เนอร์วานา" เองต่างออกมาวิพาษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้มากมายโดยมองว่าการกระทำของเขาครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากภาพเขาวัยเด็กบนปกอัลบั้มที่กำลังไขว่คว้าเงินอยู่ พร้อมระบุว่าคนเขาสมควรจะฟ้องร้องมากกว่าก็คือพ่อแม่ของเขาเองที่ยอมรับค่าจ้างดังกล่าวนอกจากนี้บางส่วนยังมองด้วยว่าพฤติกรรมของเขาไม่ต่างอะไรจากคน "หิวแสง" เพราะก่อนหน้านั้นตัวเขาเองยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์อย่างภาคภูมิใจแถมยังมีการถ่ายภาพตัวเองในแต่ละช่วงอายุเลียนแบบภาพปกอัลบั้มแต่กลับใช้เวลานานถึง 30 ปีจึงรู้สึกถึงความไม่พอใจและรู้สึกเสียผลประโยชน์ที่ว่านี้แม้ "เนอร์วานา" จะออกสตูดิโออัลบั้มเพียง 3 อัลบั้ม ในช่วงเวลาสั้นๆ 7 ปีก่อนยุติลงเพราะการเสียชีวิตของ "เคิร์ต โคเบน"ในปี ค.ศ. 1994 ด้วยอายุเพียง 27 ปี ทว่าวงดนตรีวงนี้ก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงให้เป็นหนึ่งในวงที่ทรงอิทธิพลและสำคัญที่สุดโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวงทำยอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 25 ล้านชุดในสหรัฐอเมริกา และกว่า 75 ล้านชุดทั่วโลกทำให้ "เนอร์วานา" กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดจำหน่ายสูงสุดตลอดกาลในอันดับที่ 27 จากการจัดลำดับ "100 ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล" โดยนิตยสารโรลลิงสโตนเมื่อปี ค.ศ. 2004