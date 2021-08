“วิโอเลต วอเทียร์” ชวนสัมผัสเพลงรักฟีลกู้ดอบอุ่นใจ “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)”

กติกาการร่วมสนุก



หลังจากศิลปินลูกครึ่งสาวมากความสามารถ “” ได้ปล่อยเพลง “” ไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดปังดังไกลถึงนิวยอร์ก เพราะเจ้าตัวได้ขึ้น Digital Billboard ใจกลาง Times Square ภายใต้แคมเปญ “” โครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงในวงการเพลงทั่วโลก นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลยก็ว่าได้ งานนี้ต้องขอขอบคุณ “Spotify” ที่มอบโอกาสดี ๆ ให้กับเธอล่าสุด วี วิโอเลต ชวนสัมผัสเพลงรักดนตรีฟีลกู้ด กับมุมมองที่เราไม่ค่อยได้เห็นจากเธอ ที่จะทำให้คนฟังรู้สึกอบอุ่นหัวใจ กับซิงเกิลล่าสุดที่ชื่อว่า “” ที่จะพาแฟนเพลงหลุดเข้าไปอยู่ในภวังค์ของความรักสุดโรแมนติกตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time) เป็นเพลงป็อปสไตล์ฟีลกู้ด ที่ วิโอเลต วอเทียร์ แต่งเนื้อร้องเองทั้งหมด ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ และลายเซ็นทางดนตรีในแบบฉบับของเธอที่ทุกคนคุ้นเคย รวมไปถึงการเขียนเพลงในภาษาที่ไม่เหมือนใคร แต่ยังคงความเป็นตัวเธอเองโดย วี วิโอเล็ต กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด แต่อยากให้ทุกช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้อยู่กับเราไปนาน ๆ” เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข วันนี้ฉันมีความสุข เราคบกันนาน ๆ ได้ไหม”นอกจากนี้เธอยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง “โหน่ง-วิชญ วัฒนศัพท์” อีกเช่นเคย เชื่อว่าใครที่ได้ฟังจะตกหลุมรักไปพร้อม ๆ กับเพลงนี้แน่นอนขณะที่อีกหนึ่งจุดเด่นที่แฟนเพลงไม่ควรพลาด คือ MV ที่จัดเต็มทั้งโปรดักส์ชั่น แสง สี โดยเฉพาะมู้ดอารมณ์ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน ที่แฟนเพลงจะได้เห็นความอบอุ่นสุดละมุนของแสงจากพระอาทิตย์งานนี้ วี วิโอเลต ลงทุนไปเรียนขับรถเกียร์กระปุกเป็นครั้งแรก เพื่อให้ภาพออกมาดูสมจริงในซีนที่เธอต้องขับรถวินเทจด้วยตัวเอง และยังได้ผู้กำกับมืออาชีพอย่าง “พี่แม้ว” ผู้ที่เคยทำ MV “Brassac” และ “I’d Do It Again” ซึ่งมีเอกลักษณ์เข้าใจง่ายสอดแทรกใน MV จากอดีตสู่ปัจจุบันที่มรความสุขนอกจากนี้สาว วี-วิโอเลต ยังชวนแฟนเพลงร่วมสนุกในแคมเปญ “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข” โดยผู้สนใจสามารถร่วมแชร์คลิปวิดีโอโมเม้นท์น่ารัก ๆ ไม่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของตัวเองนั้น จะทำอะไร หรืออยู่กับใคร (คู่รัก กลุ่มเพื่อน ครอบครัว คู่พี่น้อง สัตว์เลี้ยงตัวโปรด อาหารที่ชอบ หรือรูปแบบไหนก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุข) ในรูปแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง พร้อมติด Hashtag #ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขขณะที่อีกหนึ่งความพิเศษของกิจกรรมนี้คือ คลิปที่ถูกคัดเลือกจะได้เป็นส่วนหนึ่งใน Special Video Clip ประกอบเพลง “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)” ร่วมกับเหล่านักแสดง และศิลปินเพื่อเป็นการให้กำลังใจ พร้อมส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยทุกคนสามารถร่วมสนุกผ่านกติกาง่าย ๆ ดังนี้- ร่วมอัดคลิปวิดีโอความยาว 15-30 วินาที- ใช้เพลง “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข” ท่อนฮุกเป็นเพลงประกอบคลิปเท่านั้น- โพสต์คลิปลง TikTok, Facebook, หรือ IG Reels พร้อมติด Hashtag #ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (สามารถโพสต์กี่ช่องทางก็ได้)- Tag @UniversalMusicTh @VioletteWautier- รางวัลเงินสด 1,000 บาท สำหรับคลิปที่โดนใจกรรมการมากที่สุด (ทั้งหมด 20 รางวัล)- สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กันยายน 2564- ประกาศผลคลิปที่ได้รางวัล 6 กันยายน 2564 ผ่านทาง Violette Wautier Official Facebook Page