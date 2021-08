เตรียมดู He's All That!! “น้องไมร่า” เล่นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกลง Netflix

เป็นหนังวัยรุ่นสุดดังแห่งยุค 90s ที่เล่าเรื่องของหนุ่มฮอตประจำโรงเรียน ที่ท้าพนันกับเพื่อนว่าเขาจะเปลี่ยนสาวเฉิ่ม ให้กลายเป็นดาวเด่นในงานพรอมให้ได้โดยหนังตลกโรแมนติกที่ใช้ทุนสร้างไม่ถึง 10 ล้านเหรียญฯ เรื่องนี้ทำเงินอย่างถล่มทลายถึง 100 ล้านเหรียญฯ และยังแจ้งเกิดดาราหลายคนในเรื่องทั้งรวมถึงก็เริ่มมีชื่อเสียงจากหนังเรื่องนี้ด้วยล่าสุดมีการหยิบเอา She's All That มาสร้างใหม่ภายใต้ชื่อ He's All That ที่หนังจะสลับบทบาทพระเอกนางเอก ด้วยการเปลี่ยนไปเล่าเรื่องของสาวฮ็อตกับหนุ่มเฉิ่มแทน ซึ่งหนังจะได้กลับมาร่วมแสดงโดย พร้อมร่วมอำนวยการสร้างสำหรับหน้าที่ดารานำจะตกเป็นของเน็ตไอดอลคนดังและที่ดังมาจากซีรีส์แต่ที่พิเศษสำหรับคนไทยก็คือ He's All That จะมีหรือร่วมแสดงอยู่ด้วย ในบทเพื่อนของนางเอกที่ชื่อว่า ควินโดยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชม์ในรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ น้องไมร่า ได้สร้างความฮือฮาด้วยการไปปรากฏตัวในเรียลลิตี้ของทางอเมริกา จนมีโอกาสได้รับงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนหน้านี้ได้เคยแสดงนำในละครเพลงมาแล้ว และเคยมีโอกาสร่วมแสดงในซีรีส์ในบทรับเชิญด้วยHe's All That ผลงานการสร้างของบริษัท Miramax เตรียมเผยแพร่อย่างเป็นทางการทาง Netflix พร้อมกันหลายประเทศทั่วโลก 27 ส.ค. นี้