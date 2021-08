“ชาร์เลท วาศิตา” โชว์ใบประกาศนียบัตรได้วุฒิ ม.6 เรียนออนไลน์หลักสูตร GED จากอเมริกา

ตัดสินใจลาออกจากการศึกษาในระบบ เพราะอยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ สำหรับจึงตัดสินใจเลือกวิธีการเรียน GED (General Educational Development) เป็นหลักสูตรของอเมริกาเป็นการสอบเทียบมัธยมปลายเพื่อให้ได้วุฒิ ม.6 และสามารถยื่นวุฒิสมัครเพื่อเข้าสู้ระดับมหาวิทยาลัยได้ล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ชาร์เลทก็โพสต์ภาพชาร์เลทถือใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาพร้อมข้อความว่า “You set goals and now you are crushing them! Congratulations! 🎉🎉🎉” หมายถึงว่าสามารถสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อย งานนี้มีทั้งแฟนๆ และพี่ๆ ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีด้วย