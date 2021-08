“จิ๊บ–จ๊ะจ๋า” เคยทะเลาะกันจนเกือบเลิกกัน ทุกวันนี้หนักใจไม่ได้ทำการบ้าน!

(วู้ดดี้โชว์) สัปดาห์นี้พบกับคู่รักสุดโรแมนติกที่ควงแขนกันมาเปิดใจเล่าถึงสถานะใหม่หลังเหินฟ้าวิวาห์หรู เปิดหมดเปลือกเรื่องการใช้ชีวิตของคู่ที่ต่างขั้วแต่ลงตัวสุดๆ พร้อมเผยถึงจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ที่ไม่เคยพูดมาก่อน และเรื่องที่แสนจะหนักใจในการปั้มทายาท เพราะมีปัญหาในทำการบ้านไม่ได้หรือไร? การกลับมาในรายการครั้งนี้เพื่อให้วู้ดดี้ช่วยแก้ปมอีกครั้ง ตอบเคลียร์ทุกประเด็นหลังจากเป็นสามีภรรยาแล้ว จ๊ะจ๋า ฮุบทุกอย่างของพี่จิ๊บมันคือยังไงครับ?จ๊ะจ๋า พริมรตา : มันเป็นเรื่องจริงค่ะ (หัวเราะ) ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ยึดหมด ไม่มีชีวิต เช่น บ้าน สวน รถ ต่างๆ นานา เขามีรถโบราณเยอะ ก็คอยเอามาขับช่วยดูแล มุมต่างๆ ของบ้านจ๋าก็เอามาถ่ายรูป ฮุบแม่เขาด้วย เป็นแม่ของจ๋าเรียบร้อย เวลาพี่จิ๊บออกไปตีเทนนิสตอนบ่ายๆ จ๋าก็จะหันมาดูในบ้านหลังนี้ มีเรา มีแม่เขา มีพ่อบ้านของเขา มีแม่บ้านของเขา นี่บ้านของเขา ทั้งหมดนี่มันคือของเราหมดแล้วนี่ เขาไม่ต้องกลับมาก็ได้นี่ เป็นเจ้าของเต็มที่ รู้สึกสบายใจจิ๊บ วสุ : คำว่าฮุบทั้งหมดมันคือเรื่องปลายเหตุ ต้นเหตุคือถ้าฮุบหัวใจกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้ สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นการสัมภาษณ์กับวู๊ดดี้ เมื่อ 3 ปีก่อนเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตคู่ เพราะวันนั้นคือจะเลิกกันจ๊ะจ๋า พริมรตา : พี่วู้ดดี้เชื่อไหมคะว่าวันนั้นหลังจากที่เทปออกไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวและความรู้สึกของจ๋า สิ่งที่พี่วู้ดดี้เป็นกับเราสองคนและแฟนๆ รายการของพี่วู้ดดี้ นั่นคือกระจกวิเศษที่สะท้อน เพราะว่าจ๋าไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้เลยที่ทำท่าทางแบบนั้น ในตอนดูคลิปรายการ จ๋าไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันน่ารัก จ๋าไม่น่าไปทำอะไรแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่พี่วู้ดดี้ไม่ทราบพอรายการสัมภาษณ์เราเสร็จใช่ไหมคะ ซึ่งวันนั้นพอพี่วู้ดดี้สัมภาษณ์เราเสร็จ ตอนจะกลับบ้าน เราโอบเอวกันบ๊ายบายพี่วู้ดดี้ พี่จิ๊บไปประตูหนึ่ง จ๋าไปประตูหนึ่งเลย จบละ! มันเป็นแบบนั้นจริงๆ หันหลังให้กันเลย ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นสำหรับเรา 2 คนมันอัดอั้นมากก่อนถ่ายรายการในวันนั้นจะเลิกกัน ?จ๊ะจ๋า พริมรตา : ใช่ แล้วเพราะจ๋าไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องนั้นกับพี่วู้ดดี้ ใครจะมาบอกว่ากำลังจะเลิกกันกับคนที่มาสัมภาษณ์เรา เรารู้ว่ารายการต้องการอะไร แต่ ณ วันนั้น นี่คือพี่วู้ดดี้จิ๊บ วสุ : วันนั้นบอกตรงๆ นะ ยิ่งกว่าสคริปต์หนังมาร์เวลฮอลลีวูด ทุกอย่างมันเข้ามาแบบในช่วงจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ ก่อนที่ทีมงานจะมาถึง กำลังตะลุมบอนกันเรียกว่าสมรภูมิยกพลขึ้นบกเลยล่ะ มีประโยคที่จำได้ว่า พูดออกอากาศด้วยว่า ประกาศกลางรายการเลยไหม?จ๊ะจ๋า พริมรตา : ที่เงียบกัน 2 คน จะดูสิว่า เธอจะแสดงยังไง สิ่งที่พี่จิ๊บพูดเขาไม่ได้แสดง เขาพูดคือความจริงว่าพึ่งจะทะเลาะกัน วันนั้นเหมือนพูดในมุมของเขา เราก็แย้งในมุมของเรา จบรายการแต่เราไม่จบ เราจะแยกกันอยู่แล้ว แต่พอรายการพี่ออนแอร์ แล้วจ๋าได้เห็นตัวเอง พี่จิ๊บได้เห็นตัวเอง เราทั้ง 2 คนหันหน้ามามองกัน กอดกัน จ๋าร้องไห้ว่าขอโทษมากๆ จ๋าไม่น่าเป็นแบบนั้นเลย ถึงแม้ว่าจ๋าจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ก็ยังรู้สึกว่าจ๋าไม่น่ารักเลย แล้วพี่จิ๊บอยู่กับจ๋าในวันนั้น แต่พี่จิ๊บยังเข้าใจและให้อภัย คือสุดยอดมากอยากขอบคุณมาก เพราะว่าไม่ยังงั้นเราจะไม่มีวันนี้จิ๊บ วสุ : ทั้งหมดทั้งมวลบอกตรงๆ ว่าเป็นเพราะรายการของวู้ดดี้ และตัวของน้องวู้ดดี้เอง และแฟนๆ รายการ ซึ่งเข้ามาในจังหวะที่พอดี ซึ่งบอกตรงๆ ว่าถ้าเราคุยกับท่านอื่น เราก็จะต้องแสดง The show must go on กันไป แต่พอเป็นวู้ดดี้ซึ่งในความรู้สึกพี่ วู้ดดี้ไม่ได้เป็นใครนอกจากน้องพี่ เราอยู่ร่วมเป็นครอบครัวสถานทูตกันมา เราสบายใจ สำหรับจ๋าเองนี่ก็คือพี่ชายจ๊ะจ๋า พริมรตา : ความสบายใจที่เราจะบอกในสิ่งที่เป็นตัวเรา จนเราก็ลืมไปว่ามันไม่น่ารัก ครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราค่ะ3 ปีผ่านมายังทะเลาะกันประจำวันไหมครับ?จิ๊บ วสุ : เอาเป็นว่า ทะเลาะกันแบบมีพัฒนาการ ในสิ่งที่เป็นเรื่องหลักๆ เรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องขยับปรับเปลี่ยนให้ลงตัว มันก็มีช่วงนั้นผ่านมา จนกระทั่งเราเข้าใจกันได้ในระดับหนึ่ง เรื่องที่มีความเห็นแย้งเรื่องปกติของทุกคู่ต้องมี สัพเพเหระประจำวันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากขึ้น และอยู่ในพื้นฐานความเข้าใจ ที่ละเอียดอ่อนกันได้มากขึ้น ปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องจุกๆ จิกๆ ตามประสาคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันวิธีการทะเลาะก็เปลี่ยนไปสร้างสรรค์ขึ้น สมัยก่อน Talk to my hand สมัยนี้ขึ้นเสียงเหรอ เข้าห้องปิดประตูจบ ไปปรับทัศนคติจ๊ะจ๋า พริมรตา : นี่ อีกแล้วนะ (ยิ้มเขิน) ไหนบอกจะไม่พูดเรียลขนาดนี้ไงเทคนิคกระชับรักชีวิตคู่ของ จ๊ะจ๋า พริมรตา - จิ๊บ วสุจ๊ะจ๋า พริมรตา : เวลาเราทะเลาะกัน ส่วนใหญ่เมื่อก่อนมันต้องพูด จากที่เราได้ศึกษากันมาหลายทางแล้ว การพูดปัญหาออกมาในตอนนั้นยิ่งทำให้ปัญหามันแย่ลง แต่ตอนนี้ยังพูดไม่จบพี่จิ๊บมากอดแล้ว อะไรพูดกับพี่เบาๆ เสียงเบาๆ มีอะไรบอกพี่ จากที่จะโกรธลดลง แล้วก็ค่อยๆ บอกเขา เขาจะมีเทคนิคอันหนึ่ง ทุกวันเลยเขาจะถามจ๋าว่า วันนี้เป็นยังไงบ้าง จ๊ะจ๋ามีความสุขไหม วันนี้จ๊ะจ๋ารักพี่มากขึ้นหรือเปล่า ในทุกวันจิ๊บ วสุ : ไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาใจไปเรื่อยเปื่อย เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัว เลิศเลอเพอร์เฟคดีหมดทุกอย่างแล้ว อย่าประมาทโดยเด็ดขาด มันจะเหมือนกับรถหนึ่งคันเราซื้อมาใหม่เอี่ยมเลย ขับนิ่งเบาสบายแอร์เย็น แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่เช็คระยะไม่ดูน้ำมัน เป็นอันแน่ใจได้เลยว่าสักวันหนึ่งถ้าหากเราปล่อยไปเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจจะพังพินาศเสียกลางทางที่ไหนก็ได้ ฉะนั้นสำหรับผมเองถือเป็นหลักเลยว่า ในเมื่อเราได้สิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่กับตัวเรายากแล้ว แต่จะดูแลรักษาให้มีความสุขกายสุขใจได้ทั้งร่างกายและจิตใจทุกวันมันยากกว่าปัญหาในการมีทายาทหลักๆ คืออะไร ?จ๊ะจ๋า พริมรตา : ปัญญาส่วนใหญ่คือเวลาค่ะ จ๋าอยากมีลูกมากพี่วู้ดดี้ จ๋าชอบเด็กและก็มั่นใจว่า จ๋าจะสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อจะเลี้ยงคนๆ หนึ่งได้เต็มที่แน่นอน โดยที่จ๋าไม่บกพร่องต่อการเป็นภรรยา แต่ปัญหาคือว่าเวลาเราไม่ตรงกันเลย ไม่ใช่ว่างานยุ่งนะคะ แต่ว่ากลางคืนเขาไม่นอน จ๋านอนกลางคืน เพราะต้องทำงานกลางวัน แล้วจ๋าก็จะเหนื่อยมากช่วงเวลา 4-5 ทุ่มเราก็จะง่วงมากแล้ว แต่เขาทำโน้นทำนี่ต้องรอเที่ยงคืนส่งสวัสดีวันพุธไปหาเพื่อน บางวันจ๋าตื่นมา 7 โมงเช้า ฮัลโหล! ทำไมวันนี้ภรรยาพี่สวยจังเลย เดี๋ยวนะทำไมสดชื่นจังอ่ะ อ่อ ตอบไลน์อยู่เนี้ยมาดูสิ คนละ Time zone มาก ทำการบ้านไม่ได้ค่ะ ถ้าจะทำการบ้านต้องหาเรื่องทะเลาะอ่ะคะ (หัวเราะ) คือปัญหานี่ไม่ใช่ของจ๋าคนเดียวนะ คุณแม่บอกมีลูกให้แม่สักทีสิ อยากเป็นย่าแล้ว จิ๊บช่วยมีลูกหน่อยสิ คุณแม่บอกเสมอค่ะวู๊ดดี้ เสนอตัวขอเป่าท้องให้จ๊ะจ๋า หลังจากที่เป่าท้องให้ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ , นุ้ย สุจิรา แล้วก็มี ชมพู่ อารยา จนท้องมาแล้วจ๊ะจ๋า พริมรตา : จ๋าสนใจในเบื้องต้น แต่ขอถามสามีจ๋าก่อนได้ไหมจิ๊บ วสุ : เป่าได้ทุกส่วนเลยสำหรับน้องวู้ดดี้ พี่ยินดีอย่างยิ่ง เป่าเลยติดตามกันต่อไปว่าอาจจะปีนี้ หรือปีหน้า หรือเมื่อไหร่ไม่ทราบ แต่มั่นใจว่าทายาทของทั้งคู่จะออกมาอย่างสมบรูณ์แบบแน่นอน พบกับรายการ “วู้ดดี้ โชว์” (WOODY SHOW) ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 5 โมงเย็น ทางช่อง 7HD สามารถชมคลิปย้อนหลังแบบเต็มๆ ได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLLuDOBVmNPvrgJUzr4HUwEUyre4sdb0Kb