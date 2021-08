"เอ็มมา สโตน" กับ "Cruella"

“เอ็มมา สโตน” นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ (จาก La La Land) แสดงนำในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็คชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดของดิสนีย์เรื่อง “Cruella” ที่บอกเล่าช่วงเวลาเริ่มต้นสุดขบถของตัวละครวายร้ายที่ร้ายที่สุดและมาพร้อมแฟชั่นที่จัดจ้านที่สุดในโลกภาพยนตร์อย่างครูเอล่า เดอ วิลล์ โดยภาพยนตร์เรื่อง Cruella ดำเนินเรื่องในลอนดอนในทศวรรษ 1970s ท่ามกลางบรรยากาศของยุคปฏิวัติพังก์ร็อก พร้อมเล่าเรื่องราวของสาวนักต้มตุ๋นผู้ฉลาดเฉลียวและสร้างสรรค์คนหนึ่งที่ชื่อ “เอสเตลล่า” เธอตั้งใจจะสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยผลงานการออกแบบของเธอเธอได้ผูกมิตรกับโจรสาว 2 คนที่มาถูกใจในความสามารถของเธอ และทำให้ทั้ง 3 คนสามารถเอาชีวิตรอดบนถนนในลอนดอนร่วมกันได้ จนกระทั่งวันหนึ่ง ความเก่งกาจด้านแฟชั่นของเอสเตลลาไปเข้าตาบารอนเนส ฟอน เฮลแมน ผู้เป็นตำนานด้านแฟชั่นที่ทั้งชิคและน่าเกรงขาม รับบทโดยเอ็มมา ทอมป์สัน เจ้าของ 2 รางวัลออสการ์ (จาก Howard’s End และ Sense and Sensibility) แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขานำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เอสเตลล่าต้องเผยด้านที่ชั่วร้ายของเธอออกมา และทำให้เธอกลายเป็นครูเอลล่าผู้ที่ทั้งดื้อรั้น ก้าวล้ำนำแฟชั่น และเต็มไปด้วยไฟแค้น!และพิเศษสำหรับสมาชิกในประเทศไทย ภาพยนตร์เรื่อง “Cruella” ยังสามารถรับชมได้ในเวอร์ชันพากย์เสียงไทย โดยมี “คริส หอวัง” เป็นผู้ให้เสียงพากย์เป็นครูเอลล่า คริส หอวังโด่งดังจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” ในปี 2553 ก่อนจะเติบโตในวงการบันเทิงเรื่อยมาทั้งในฐานะนักแสดง นางแบบ นักร้อง ดีเจ นักออกแบบท่าเต้น และครูสอนบัลเล่ต์ ทว่าสิ่งที่คริสยังไม่เคยทำก็คือการให้เสียงพากย์ตัวละครในภาพยนตร์ และการมาให้เสียงพากย์เป็นครูเอลล่าคือการทำงานนี้เป็นครั้งแรกของเธอคริสบอกว่า “คริสทำงานในวงการบันเทิงมาหลายอย่างแต่นี่คือครั้งแรกจริงๆ ที่คริสมาพากย์หนัง และถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาพากย์เป็นครูเอลล่า ต้องขอบคุณดิสนีย์ด้วยค่ะที่ให้โอกาส การได้ดูหนังเรื่องนี้ คริสคิดว่า ผู้ชมจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวละครนี้ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สำหรับคริส ครูเอลล่าเป็นตัวละครที่มีหลายด้านมาก และการพากย์เป็นครูเอลล่าก็ต้องใช้อะไรหลายๆ อย่างเลยค่ะ เอางี้ดีกว่า คริสขอพูด 5 อย่างเกี่ยวกับครูเอลล่าที่คุณอาจยังไม่รู้ก็แล้วกันค่ะ 1) เธอเป็นคนที่เกิดมาก็มีผมสองสีคือสีขาวกับสีดำแบบนี้อยู่แล้ว 2) เธอมีหมา 3) เธอเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ 4) หลายคนอาจจะคิดว่าเธอรวยมาก่อน แต่จริงๆ แล้วชีวิตเธอผ่านช่วงที่ลำบากมาก่อน และ 5) มีจุดเปลี่ยนบางอย่างที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมครูเอลล่าถึงพลิกมาร้าย คริสพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ ต้องไปดูต่อเองค่ะแล้วจะเข้าใจ (ยิ้ม)”Cruella นำแสดงโดยเอ็มมา สโตน, เอ็มมา ทอมป์สัน, โจอี้ ฟราย, พอล วอลเทอร์ เฮาเซอร์, เอมิลี่ บีแชม, เคอร์บี ฮาวเวลล์-แบบทิสต์ และมาร์ก สตรอง กำกับโดยเคร็ก จิลเลสพาย เขียนบทโดยดานา ฟ็อกซ์ และโทนี่ แม็คนามารา เรื่องโดยอลีน บรอช แม็คเคนนา, เคลลี่ มาร์เซล และสตีฟ ซิสซิส โดยอิงจากนิยายเรื่อง “The One Hundred and One Dalmatians” โดยโดดี สมิธ “Cruella” อำนวยการสร้างโดยแอนดรูว์ กันน์, มาร์ก แพล็ตต์ และคริสติน เบอร์ โดยมีเอ็มมา สโตน, มิเชลล์ ไรท์, จาเร็ด เลอบอฟฟ์ และเกล็นน์ โคลส รับหน้าที่อำนวยการสร้างบริหาร