POTATO จัดหนัก!! รับน้อง เต้ Bomb At Track ร่วมกระแทก “ทำเป็นเล่น” เอาเป็นเอาตาย!!

หลังจากผนึกหยิน-หยางส่งต่อพลังบวกกับเพลง “อีกไม่ช้า (SOON)” ที่ร่วมงานกับ Slot Machine ไปได้ไม่นาน วงร็อกหัวมันPOTATO ขอสาดความมันใส่กันไม่ยั้ง จัดหนัก! จัดเต็ม! อีกหนึ่งซิงเกิลใหม่ “ทำเป็นเล่น” จากอัลบั้ม Friends ที่การันตีความมันโดยชักชวนเพื่อนรุ่นน้อง เต้ -Bomb At Track นักร้องร็อกรุ่นใหม่ ที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวมาฟีทเจอริ่ง และร่วมเขียนเนื้อในท่อนแร็พ ผสมกับเพลงร็อกแบบPOTATO ให้เพลงนี้กลายเป็น Rap Rock ที่ลงตัว และเป็นอีกสีสันใหม่ให้กับอัลบั้มชุดนี้ โดย ปั๊บ เล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังว่า…“ ทำเป็นเล่น ” เพลงที่พูดถึงความมุ่งมั่น การทำในสิ่งที่รัก ทำมันด้วยใจ ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร รักที่จะเป็นอย่างไร ขอให้สุขกับสิ่งที่ทำ แม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล่นๆในสายตาใคร แต่ทำเป็นเล่นไป! สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดกาล เพลงนี้ได้คุณปู๋ Hens -ปิยวัฒน์ มีเครือ มาร่วมแต่งเนื้อร้อง โดยความพิเศษของเพลงนี้คือการได้ร่วมงานกับ เต้- Bomb at Track ซึ่งเขียนท่อนแร็พในเพลงนี้อีกด้วย เต้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกข้างในที่มีต่อสังคมได้อย่างชัดเจน อัลบั้มนี้ชื่อว่า friends "ทำเป็นเล่น" ก็เป็นอีกเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยที่เราต้องตามหาใครสักคนมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงให้ชัดเจนขึ้น และยังไม่รู้ว่าจะต้องเป็นใคร คือทำเพลงขึ้นมาก่อนเลยครับ แล้วคิดว่าถึงเวลาเราก็จะพบศิลปินคนนั้นเอง และในวันหนึ่งบนรถตู้ ซึ่งเรากำลังเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อแสดงคอนเสิร์ต ปกติวงเราก็จะชอบประชุมหารือกันบนรถตู้ ในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องงานเพลง Bomb At Track เป็นชื่อที่เราพูดกันขึ้นมาบนรถตู้ และความรู้สึกของเราตรงกัน เลยให้ทางค่ายรีบติดต่อไปในทันที (ตอนนั้นทางวง Bomb at Track ยังไม่ได้เข้ามาที่จีนี่ฯครับ) จากที่ผมติดตามผลงานเค้ามาซักพัก ผมชอบสไตล์ที่เค้าเป็น เห็นแววตาที่มุ่งมั่น เห็นพลังจากสิ่งที่เค้าถ่ายทอด บวกกับการที่เค้าเป็นคนรุ่นใหม่ จึงมาเติมเต็มความรู้สึกของเพลงให้เข้มข้นอย่างเต็มที่ ต้องขอบคุณเต้มากๆ ที่ตอบตกลง และให้เกียรติมาร่วมสนุกในอัลบั้มนี้ แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ genie records ด้วยนะครับด้าน “ เต้ Bomb At Track ” บอกว่า...รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆครับ แต่ก่อนผมยังแกะเพลงของพี่ๆ Potato เล่นงานที่โรงเรียนอยู่เลย นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะได้มีส่วนร่วมในเพลงของพี่ๆ เพลงนี้ผมใช้เวลาแต่งท่อนแร็พเร็วมาก เพราะเนื้อหาของเพลงนี้ผมค่อนข้างเข้าใจและอินกับมัน ผมก็กำลังทำเรื่องเล่นๆของผมให้มันเป็นจริงเหมือนกัน ก็อยากจะฝากให้แฟนของทั้ง Potato และ Bomb at Track ติดตามเพลง “ทำเป็นเล่น” ด้วยนะครับ นี่เป็นอีกครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย และเป็นการเชื่อมกันระหว่างเจเนอเรชั่น ผมเลยรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้าได้ฟังเพลงนี้ ต้องมีไฟและกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือทำตามความฝันอย่างแน่นอน