ส่งต่อกำลังใจ!! "น้องมาร์ค Masterchef Junior" เข้าครัวทำอาหาร-เครื่องดื่ม มอบให้รพ.แพทย์รังสิต

เดินหน้าส่งต่อให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "มาร์ค ภาวริสร์ พานิชประไพ" หรือ "น้องมาร์ค Masterchef Junior Thailand" ก็ได้ออกมาโพสต์แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ด้วยการทำความดีกับโครงการ Time to smile ซึ่งเจ้าตัวร่วมกับเพื่อนๆ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือสังคม ด้วยการทำอาหาร-เครื่องดื่ม ไปมอบให้หมอ พยาบาลและผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลแพทย์รังสิต พร้อมกับระบุข้อความว่า "เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มาร์คกับเพื่อนๆได้เริ่มทำโครงการ Time to smile โดยเริ่มด้วยกิจกรรม การทำอาหารและสั่งซื้ออาหาร จำนวน 70 กล่อง รวมทั้งได้นำน้ำและเครือดื่ม อีกจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้คุณหมอ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิค ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เฉพาะทางแม่และเด็กกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมที่มาร์คกับเพื่อนๆ ตั้งใจทำขึ้นมาร์คขอฝากให้ช่วยติดตาม IG @timetosmile.th กันด้วยนะครับ ซึ่งในอนาคตพวกเราจะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกันอีกครับ มาติดตามกันนะครับว่ากิจกรรมต่อไปพวกเราจะทำอะไร ขอบคุณมากๆครับมาร์คขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังต่อสู้กับโรคโควิดนะครับ Stay safe and healthy ครับ" เรียกว่าทั้งหล่อ ทั้งน่ารัก แถมยังใจบุญอีก งานนี้แฟนๆ ก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบ