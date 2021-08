“ธิชา” ทุ่มสุดตัวไม่ห่วงสวย หนัง “บุษบา”ถูกซ้อมอ่วม! ฝืนกลั้นหายใจกว่าครึ่งนาที

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ทุ่มสุดตัวให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก สำหรับสาว หมวยอินเตอร์ “ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์” กับผลงานแอ๊คชั่นครั้งแรกของชีวิต ในภาพยนตร์ า เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ค่าย “โมโน ออริจินอลส์ (MONO Originals)” การันตีความมันส์โดยผู้กำกับฯ และนักแสดงมากประสบการณ์ “ปีเตอร์ - นพชัย ชัยนาม” เตรียมจ่อคิวให้แฟนคลับได้รับชมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) ทีมข่าวฯ ถือโอกาสหยิบเบื้องหลังการถ่ายทำของ “ธิชา” ทุ่มสุดตัวแบบไม่ห่วงสวย ในฉากแอ็คชั่นเสี่ยงตาย ถูกซ้อมหนัก และต้องกลั้นหายใจไม่ให้สำลักน้ำเป็นเวลานานเกือบนาทีฉากนี้ปักหลักถ่ายทำกันที่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ย่านรามอินทรา 117 ในซีนนี้เรื่องราวเกิดขึ้นจาก “ธิชา” ถูกผู้ร้ายจับตัวเพื่อเค้นหาความจริงบางอย่าง แต่ด้วยการที่ถูกฝึกมาเพื่อเป็นมือสังหาร จึงไม่ยอมปริปากให้ข้อมูลใดๆ เธอจึงถูกทรมานหนักอาการสาหัสปางตาย และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการพลาดคิว ทั้งธิชา และนักแสดงร่วมในฉาก จึงทำการซ้อมคิวกันก่อน หลังจากนั้นผู้กำกับฯ ก็ให้ธิชา ทำสมาธิ และเดินกล้องทันทีที่ธิชาพร้อม ลงไปนอนกับพื้น จากนั้นถูกผู้ร้ายคว้าตัวขึ้นทุ่มลงไปบนที่นอน ถูกปิดหน้าด้วยผ้าขนหนู และถูกเทน้ำใส่หน้า โดยธิชาต้องกลั้นหายใจไม่ให้สำลักน้ำนานกว่าครึ่งนาที เพื่อให้ตากล้องเก็บภาพในแบบลองเทค (Long Take) หลังจบซีน ทีมงานและผู้กำกับฯ ต่างปรบมือให้กับธิชาด้วยเป็นมืออาชีพ แสดงเองโดยไม่ขอใช้ตัวแสดงแทน หลังจากถ่ายทำเสร็จ ธิชา เล่าถึงการทำงานในฉากดังกล่าวว่า...“ตื่นเต้นมากค่ะ ไม่เคยเล่นหนังแอ็คชั่นมาก่อนในชีวิต ถือว่าเป็นการท้าทายและฉีกคาแรคเตอร์ของธิชามากกว่าทุกบทที่เคยได้รับมาเลยค่ะ ในเรื่องเราจะเป็นหนึ่งในสายลับองค์กรบุษบา ซึ่งจะไม่มีชื่อแต่ใช้รหัสตัวเลขแทนรหัสของธิชาคือ 014 ค่ะ ซีนวันนี้เราจะถูกจับไปทรมานเพื่อเค้นความจริง ก่อนถ่าย พี่ปีเตอร์ก็ถามว่าธิชาว่า กลั้นหายใจได้ซัก 20-30 วินาทีมั้ย ธิชาคิดว่าทำได้ พอเริ่มถ่ายจริงใกล้ๆ จะถึง 30 วิ.ก็รู้สึกว่านานเหมือนกัน รู้ว่าเลยค่ะว่าคนที่ตายเพราะขาดอากาศหายใจมันเป็นทรมานแค่ไหน ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแต่ในหนังต่างประเทศ ไม่นึกว่าวันนีงเราจะได้แสดงมาเล่นในฉากสุดท้าทายขนาดนี้ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่ดีค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่,ผู้กำกับ และทีมงานที่ไว้วางใจให้เราสามารถแสดงฉากนี้ได้ โดยไม่พึ่งตัวแสดงแทน ธิชาเองเป็นนักแสดงที่ใหม่มาก แล้วไม่เคยมีผลงานแนวนี้มาก่อน ฝากติดตามผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะ”ติดตามชมความฉากเเอคชั่นสุดมันส์ ของ “ธิชา-วงศ์ทิพย์กานนท์” กับบทบาทสาวนักฆ่า ปะทะบทบาทกับ มุก-พิชานา อยู่สุข, ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง และนักแสดงรุ่นใหญ่อีกมากมาย ในภาพยนตร์ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” สามารถรับชมพร้อมกันได้ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์ www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007