ขึ้นแท่นคุณแม่ลูก 2 เต็มตัวแล้ว สำหรับอดีตนักแสดงสาว "เมี่ยง อติมา" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้คลอดทายาคนที่ 2 แล้ว ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆโดยสาว "เมี่ยง" ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาลูกชายและสามีลงอินสตาแกรมส่วนตัว @miangatima_official พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า "Happy birthday to my little son #babymiti" งานนี้ก็มีแฟนๆ เข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก