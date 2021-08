The 1 มุ่งสู่ Shopping & Deals Destination ดันกลยุทธ์ View-to-Purchase อ่าน-เช็ค-ช้อป จบครบในแอปเดียว

Head of Program Management, The 1 App Discovery - The 1 กล่าว “The 1 Today หนึ่งในฟีเจอร์หลักของแอป The 1 นั้นเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยมอบคำแนะนำเรื่องการช้อปปิ้งให้กับผู้อ่านได้อย่างตรงใจ ล่าสุด เราได้เพิ่มความสะดวกสบายด้วย View-to-Purchase อ่าน-เช็ค-ช้อป โดยได้นำข้อมูลสินค้า แคมเปญโปรโมชั่นดีๆ ไปจนถึงช่องทางสั่งซื้อมารวมไว้ในแอป The 1 ที่เดียว นอกจากสมาชิก The 1 ทั้ง 18 ล้านคนแล้ว เรายังมีเว็บไซต์ และระบบ Guest Mode ในแอป เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึง The 1 Today ได้ในวงกว้าง The 1 เชื่อว่าการนำเสนอประการณ์ครบวงจรเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถช้อปออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อยิ่งขึ้น”Head of Content Partnerships & Content Operation - The 1 กล่าว “นอกจากการมอบแรงบันดาลใจและความเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านแล้ว คอนเทนต์ใน The 1 Today ยังมุ่งเน้นสาระประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับคอนเทนต์ช้อปปิ้งที่โดดเด่นกว่าบนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ เพราะ The 1 สามารถนำข้อมูลจาก The 1 Insight มานำเสนอสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นๆ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงใจให้กับผู้อ่านนั่นเอง โดย The 1 Today นับว่าประสบความสำเร็จแล้วในก้าวแรกด้วยการเพิ่มยอดขายให้กับเครือเซ็นทรัลได้มากขึ้นถึง 10 เท่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา”นอกจากคอนเทนต์สำหรับสายช้อปที่มีทั้งคอนเทนต์รีวิวสินค้าและแคมเปญต่างๆ คอนเทนต์นำเสนอสินค้า Top 10 และคอนเทนต์ Must-Have ที่ต่างก็ได้รับความนิยมจากสมาชิก โดยมีตัวเลขผู้เข้าชมรวมสูงสุดจากทุกหมวด The 1 Today ยังนำเสนอบทความจาก 17 พันธมิตรสื่อไลฟ์สไตล์อย่างหลากหลาย ได้แก่ สายอัปเดตข่าว อาทิ เรื่องเล่าเช้านี้, Sanook! และ Infoquest สายคัลเจอร์ อาทิ The Standard Pop, Time Out Bangkok, Hello!, Soimilk, Soul4Street, Coundsheck’s Journey และ ILI.U สายกิน อาทิ Gourmet & Cuisine, Krua.co และตามล่า Fine Dining และ สายดูดวง อาทิ aดวง, Horosociety พ. พาทินี และหมอจันทราสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบนแอป The 1 ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่านแอป The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว