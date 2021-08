“หมาก - คิมเบอร์ลี่” หนีโควิด พักผ่อนบ้านเขาใหญ่ อวดไลฟ์สไตส์เก๋ๆ

เบาได้เบานะแม่ “น้ำชา ชีรณัฐ” สวมบิกินีโชว์หุ่นปังอุ้มท้องเกือบ 5 เดือน

หลังจากออกมาประกาศผ่านโซเชียลว่ากำลังตั้งท้องทายาทคนแรกไปแล้ว ล่าสุดนักแสดงสาว “น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์” ก็ออกมาอวดหุ่นว่าที่คุณแม่ ด้วยการสวมบิกินีสุดแซ่บ พร้อมแคปชั่นว่า 19 weeks and more to go! ซึ่งเผยให้เห็นท้องที่กำลังขยายตัวข