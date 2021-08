“ผู้พันเบิร์ด-ตั๊ก-เกรซ” หวนคืนจอในรอบ 8 ปี ร่วมก่อตั้งองค์กรลับมือสังหารหญิง “บุษบา”

กลับมาสร้างสีสันให้คอหนังแอ็คชั่นได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้ง หลังสร้างความประทับใจไว้เมื่อ 8 ปีก่อน สำหรับ 3 นักแสดงนำภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อย่าง “ผู้พันเบิร์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี”, “ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” และ “เกรซ มหาดำรงศ์กุล” ล่าสุด หวนกลับมาร่วมงานกัน พร้อมระเบิดความมันส์ จัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิม ในภาพยนตร์แอ็คชั่นดราม่าฟอร์มยักษ์ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ค่าย “โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)” การันตีความสนุกโดย ผู้กำกับมากความสามารถ “ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม” สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) งานนี้สามนักแสดงรุ่นใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์การกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งในหนังเรื่อง “บุษบา” ว่า“ดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันในหนัง “บุษบา” นับจากที่ได้ร่วมงานกันใน“ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภาค 1-5 ก็นานกว่า 8 ปีได้นะ และหนังเรื่องนี้เป็นการกำกับฯ ของ ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม ซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่หนังนเรศวรฯ ด้วย แม้ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นผู้กำกับ แต่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆ เรียกว่ารู้ใจและคุ้นเคยในการทำงานกัน ปีเตอร์ก็จะรู้สไตล์การทำงานของพวกเรา 3 คน และดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาใส่ในหนังเรื่องนี้ได้มากที่สุด และแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้ต้องมีซีนบู๊เยอะ ในฐานะนักแสดงพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายแบบ ออกกำลังกาย กินอาหารที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ มันเหมือนได้หวนคืนสนามรบอีกครั้ง ในส่วนตัวแล้วคิดว่าการเล่นบทแอ็คชั่นต้องใช้สมาธิ ต้องจำคิวบู๊ ให้แม่น ผมคิดว่ามันท้าทาย ส่วนชื่อเรื่อง “บุษบา” ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นชื่อองค์กรลับที่ฝึกผู้หญิงธรรมดาให้กลายเป็น นักฆ่าระดับมืออาชีพ เรา 3 คนคือผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนี้ ในแต่ละซีนก็จะมีเรื่องความผูกพันของตัวละคร, ความเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ แล้วก็มีจุดพลิกผันที่ทำให้เกิดเรื่อง ซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราว รับรองว่าสนุกและประทับใจอย่างแน่นอน ”ติดตามชมความมันส์ระห่ำจอกับการแสดงแอ็คชั่นของเหล่านักแสดงระดับแถวหน้าของประเทศไทย “ผู้พันเบิร์ด-พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี” , “ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” “เกรซ-มหาดำรงศ์กุล และ มุก พิชานา อยู่สุข, ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง, ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ ในภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” ชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)”