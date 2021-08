"โอ๊ต พิทักษ์" เคลื่อนไหว หลัง "มิน พีชญา" โพสต์โสด

หลังจากมีข่าวลือหนาหูว่านางเอกสาว "มิน พีชญา วัฒนามนตรี" กับหวานใจไฮโซหนุ่มนักธุรกิจ "โอ๊ต พิทักษ์ สภาธรรม” เลิกลากันแล้ว เพราะไร้ภาพคู่ แถมไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงกันมาสักระยะ และก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่นว่า "ใครโสดยกมือขึ้น"ล่าสุดหนุ่ม "โอ๊ต พิทักษ์" ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวบ้าง โดยการโพสต์รูปตนเองลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า “Everything happens for a reason Live it, love it and learn from it” ซึ่งแปลทำนองว่า “ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล ใช้ชีวิต รักมัน และเรียนรู้จากมัน”งานนี้ทำเอาแฟนคลับออกอาการเครียดและลุ้นเบาๆ ว่าข่าวลือที่ออกมาจะเป็นจริงหรือไม่