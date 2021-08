โควิดฯ คร่าดีเจเสียงนุ่ม "เทวัญ วนะภูติ"

"เทวัญ วนะภูติ" ได้ชื่อว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นแรกๆ ของบ้านเราในยุคเดียวกับ เล็ก วงศ์สว่าง, จักริน รสนา, วิบูลย์ สุวิมลวรรณ, บุญเลิศ เสมาชัย ฯลฯโดยเพลงเปิดรายการที่เจ้าตัวมักจะใช้ในรายการก็คือ Patricia เพลงบรรเลงยอดฮิตของ Perez Prado & His Orchestra ในปี 1958 รวมถึง Red River Rock เพลงบรรเลงของ Johnny & The Hurricanes ในปี 1959 ที่เจ้าตัวใช้ในรายการ "เพื่อนักเพลง"ทั้งนี้คนส่วนใหญ่จะมารู้จักนักจัดรายการวิทยุคนนี้ก็จากรายการเพลงที่ชื่อ "โซลิดโกลด์ซันเดย์ส" (Solid Gold Sunday) ที่จะเน้นเปิดเพลงยุค 60's รวมถึงเพลงของ Elvis, Cliff และ The Beatles โดยมีเอกลักษณ์จากน้ำเสียงนุ่มๆ และประโยคที่ว่า "ใครที่ชอบฟังเพลงเก่า ก็จะได้ฟังเพลงเก่า"