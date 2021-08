ร่วมใจสู้ภัยโควิด!! "เคน ภูภูมิ" บริจาคเข็มฉีดยา 1 แสนเข็ม ให้รพ.- บุคลากรทางการแพทย์

ในช่วงนี้เหล่าคนบันเทิงหลายคนยังเดินหน้าปันน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งคนที่ยังเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด สำหรับนักแสดงหนุ่ม "เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุ" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเตรียมมอบเข็มฉีดยา จำนวน100,000 เข็ม ให้กับ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 แห่ง เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิดโดยหนุ่ม "เคน" ได้ระบุข้อความว่า "We Plant ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งความช่วยเหลือ มอบเข็มฉีดยา จำนวน100,000 เข็ม โดยเริ่มส่งมอบ ล็อตแรกให้กับ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 10 แห่ง (จำนวน 3,200 เข็มต่อ 1 แห่ง) ซึ่งแฟนๆของ We Plant เองก็ถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราได้ส่งความช่วยเหลือนี้และถึงจะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้การทำงานของแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้า ทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับ #We Plant @weplant_studio #ร่วมใจสู้ภัยโควิด #คำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุด" งานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบ