Gvillage Co-creation Hub ฮับของการร่วมคิดสร้างสรรค์ บริษัทโฆษณาและโปรดักชั่นเฮ้าส์ชั้นนำแห่งหนึ่งในไทย

เราอยู่แยกหมู่เราตายความท้าทายของธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด คงจะเป็นความท้าทายที่สุดกว่ายุคไหนๆที่ผ่านมา อย่างที่ทราบกันว่างบการตลาดสำหรับโฆษณามักจะถูกตัดออกก่อนในช่วงนี้วิกฤตการณ์เกิดขึ้น ผู้ประกอบการกำเงินสดและสื่อสารในช่องทางที่รอบคอบ ได้ผลลัพธ์สู่ยอดขายได้ทันทีวันนี้ทางทีม ผู้จัดการ ได้พูดคุยกับบริษัทโฆษณาและโปรดักชั่นเฮ้าส์ชั้นนำแห่งหนึ่งในไทย ถึงมีแนวคิดรวมกันเราอยู่ เป็นแนวทางการปรับตัวที่น่าสนใจในยุคสมัยปัจจุบันทีเดียวG Villageทำอะไรแนะนำให้เรารู้จักหน่อยเราเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งและทำการสื่อสารแบรนด์ให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media จุดแข็งของเราคือทีมงานที่ความชำนาญในการทำ Execution ที่หลากหลาย ตั้งแต่คอนเทนต์ภาพนิ่ง Feed ข้อความในสื่อออนไลน์ไปจนถึงภาพยนตร์และซีรีย์ขนาดยาวCo-Creation คืออะไร?ยุคที่โลกหมุนเร็ว ความรู้เฉพาะทางเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ช่วยให้เรารอด เราเห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงดิจิตอลเมื่อ 8 ปีก่อน และเริ่มเปลี่ยนองค์กรจากตอนแรกทำงานโปรดักชั่น ผลิตหนังโฆษณา วิดีโอส่งเสริมการขาย เปลี่ยนมา ทำแบรนด์คอมมูนิเคชั่นแบบ 360 องศา โดยเน้นสื่อบนออนไลน์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย โดยทำไปพร้อมๆกับพัฒนาพื้นที่สำหรับการถ่ายทำ สตูดิโอรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีแนวคิดการ “ร่วมกันสร้างสรรค์ Co-Create” น่าจะช่วยทำให้ผลักงานรูปแบบใหม่ๆออกมาได้ไว และทันกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่วันนี้นับกันเป็นวันต่อวันไปแล้วเรามักจะบอกกับเพื่อนๆที่ถามว่าเราทำอะไรกันนักหนาแบบติดตลกว่า Gvillage คือ หมู่บ้านที่รวมเหล่าผู้มีอภินิหาร เหล่า Avenger ที่เก่งในศาสตร์ที่หลากหลายมา Collaborate และ Creative ผลงานร่วมกัน มาสร้างสิ่งใหม่ มากู้โลก สร้างไอเดียใหม่ให้กับแบรนด์และผู้บริโภคได้รับรู้ช่วยขยายความการทำ Co-Creation ให้ฟังหน่อยเริ่มต้นจากแนวคิดเบสิค ทุกคนเป็นมนุษย์ มีความเท่าเทียม เราจึงต้องเคารพในความคิดที่แตกต่าง ไม่เอาอัตตาตัวตนไปตัดสินใคร นี้คือกติกาข้อแรกที่ต้องมีสำหรับคนที่จะร่วมทำงานกับเราข้อต่อมาคือ “ไอเดีย” มันคือการติดกระดุมเม็ดแรกซึ่งสำคัญมาก ถ้าเริ่มที่ไอเดียสดใหม่ มันจะพาไปสู่ผลงานที่แตกต่าง “ไอเดีย เป็นเหมือนเมล็ดพันธ์” เราต้องฟูมฟักในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มีแปลงทดลองให้ได้ทดสอบความคิด ความเชื่อนั้นๆและสุดท้าย “ผู้คน” ที่มีความถนัดชำนาญในการแปลงไอเดียออกมา ความยากก็คือจะทำยังไงให้คนที่เก่งๆมาทำงานร่วมกันแล้วช่วยส่งเสริมกันให้ได้ผลงานที่ดีออกมาได้แนวคิด CAMP คืออะไร?ถอดวิธีการที่เราใช้กับการทำ G Village. สามารถสรุปได้ด้วยคำ 4 คำC – Community เราสร้างคอมมูนิตี้ ไม่ได้สร้างองค์กรของใครคนใดคนหนึ่ง มันจะมีความรู้สึกเปิด ให้คนเข้ามาแชร์ มาแสดงความสามารถ และซัพพอร์ตแนวคิดความเท่าเทียมกันA – Academy แหล่งเรียนรู้ในสกิลความรู้ที่หลากหลาย เราจัดรูปแบบการเรียนที่เปิดให้คนได้มาแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็น Meetup / Class / workshop ก็ทำให้คนเก่งๆได้มาเจอกันและเกิดการต่อยอดไอเดียกันต่อได้อีกทางด้วยM- Marketing เชื่อมผู้คนกับแบรนด์ เราเป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้แบรนด์ที่ดีได้ทำงานกับครีเอเตอร์เก่งๆ. ก่อให้เกิดรายได้และผลงานที่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์P- Playground พื้นที่ที่เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของคนโต ให้ได้ทดลอง ได้ล้มแล้วก็ลุก ก็จะเป็นการพัฒนาในส่วนของสตูดิโอรูปแบบต่างๆ ทั้งสำหรับการถ่ายทำภาพนิ่งและวิดีโอ การทำอีเวนต์ และรูปแบบใหม่ๆในอนาคต อย่างช่วงหลังๆมานี้งาน Live ก็เป็นอีกรูปแบบที่ได้ทดลองทำกันเยอะมากในหลากหลายสเกลในสตูดิโอ6 ธุรกิจที่เราชำนาญในปัจจุบัน1. Content Agency Service ดูแลและผลิตคอนเทนต์บนสื่อโซเชียลให้กับแบรนด์ ด้วยทีมงานครีเอทีฟ วางกลยุทธ์และสื่อสารในรูปแบบหลากหลาย พัฒนาการแคมเปญสื่อสารและสร้างสรรค์คอนเทนท์ มีจุดเด่นสำคัญคือรูปแบบการทำที่หลากหลาย และการมีเน็ตเวิร์กกับเหล่า Creator /influencer ชั้นนำของประเทศ2. Studio and Live Streaming Service สตูดิโอหลากหลายรูปแบบรองรับงาน โปรดักชั่น โฆษณา ซีรีย์ ภาพยนตร์ และอีเวนต์ มีทั้งหมด 3 สตูดิโอบวกมุมถ่ายอีกเป็น 100 มุม2.1 สตูดิโอ The circus สตูดิโอพื้นขาวแบบดูเพล็กซ์ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมและถ่ายทำโฆษณา2.2 สตูดิโอ The Stage สตูดิโอสำหรับงานบรอดแคสต์ ติดตั้งระบบไฟสำหรับการทำงานรายการและ Live สด จึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน2.3 สตูดิโอ LifeHouse สตูดิโอบ้านที่คิดจากปัญหาในการเลือกโลเคชั่นถ่ายบ้าน อาจจะไม่เอื้อในการทำงาน แต่มาที่นี้แก้ปัญหาต่างๆให้เรียบร้อย3. Community Marketing Service รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่จะเติบโตไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ จากกลุ่มลูกค้าเฉพาะจะขยายเป็นวงกว้าง และสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน เรามีพันธมิตรอย่างคอมมูนิตี้ฮิปฮอป,คอมมูนิตี้สตรีทแดนซ์,คอมมูนิตี้สแตนด์อัพคอมเมดี้ และอีกหลากหลาย4. Film and Series Service จากจุดตั้งต้นเมื่อ 18 ปีก่อนที่เราทำโปรดักชั่นเฮาส์ ก็ยังคงเป็นอีกบริการที่ลูกค้าไว้วางใจอย่างสม่ำเสมอในการผลิตซีรีย์ และภาพยนตร์ ที่พร้อมดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะเรามีทั้ง ทีมเขียนบท ผู้กับกับ ตลอดจนถึงทีมโปรดักชั่น ที่ผ่านการทำงานให้ทั้งไทยและต่างประเทศ จนมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับมากมาย5. Exhibition and Museum การสร้างสรรค์ Experience Design ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยทีมงานสร้างธีมมิวเซียมระดับประเทศ อาทิ ผลงาน Line Village ซึ่ง Indoor Theme park แห่งแรกของ LINE และ Brand’s กับรูปแบบ Interactive Museum6. International Event and Business Matching มีแบรนด์สินค้าอีกมากมายที่มีศักยภาพและไปเติบโตได้ดีในตลาดต่างประเทศ เราทำเรื่องการจัด Business Matching ให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในแถบมิดเดิ้ลอีสต์/อาหรับ ซึ่งมีศักยภาพและชื่นชอบในสินค้าไทยมาก ให้ขยายฐานธุรกิจไประดับนานาชาติ รวมถึงสร้างแพล็ตฟอร์ม Online Business Matching เพื่อเป็นสะพานเชื่อระหว่าง SMEs ไทย กับคู่ค้าระดับนานาชาติGvillage Co-creation Hub คืออีกหนึ่งฮับ เป็นเหมือนสะพาน ตัวเชื่อมเพื่อเป้าหมายทั้งนักการตลาดและนักสร้างสรรค์ได้มาเจอกัน บนโลกที่หมุนเร็วขึ้นและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจะไม่มีวันจบสิ้น เราขอเชิญชวนให้องค์กรและบุคคลที่อยากจะมา Join กัน ติดต่อหาเรามาได้เลยนะ เพราะในเวลานี้การร่วมกันเราอยู่น่าจะดีกว่า แน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.gvillage.one Explore and Let’s Co ไปด้วยกัน