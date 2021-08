ลอรีอัลจับมือช้อปปี้ ส่ง 8 แบรนด์ดังวัน 8.8 ครั้งแรกที่ให้แฟนบิวตี้ สวย ครบ จบในที่เดียว กับดีลเด็ด 5 วัน 5 คืน

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ ประเทศไทย จัดแคมเปญพิเศษ ‘Infinite Beauty’ วัน 8.8 ครั้งแรกที่รวม 8 บิวตี้แบรนด์ดัง ส่งโปรโมชั่นจัดเต็ม 5 วันติด ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ เพื่อความงามที่ไร้ขีดจำกัด 8 บิวตี้แบรนด์ดังที่จะมอบความฟินในการช้อปปิ้งแบบ New Normal ผ่าน Shopee Mall ในแคมเปญ Infinite Beauty ได้แก่แบรนด์ ลอรีอัล ปารีส, การ์นิเย่, เมย์เบลลีน นิวยอร์ก, ลา โรช-โพเซย์, วิชี่, เซราวี, ไบโอเธิร์ม, และ อิท คอสเมติกส์ โดยเตรียมส่งโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง 50% และของขวัญกิ๊ฟท์เซ็ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย พร้อมดีลสุดพิเศษสำหรับ 8 ชั่วโมงแรก ตั้งแต่ 0.00 น. - 08.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2564แคมเปญ “Infinite Beauty” อัดแน่นไปด้วยดีลเด็ดสุดฟินของสินค้าขายดีจากทั้ง 8 แบรนด์ดัง เพื่อตอบสนองประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด เตรียมพบโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้จัดขึ้นตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2564 เท่านั้น*•ลอรีอัล ปารีส ความงามแบบฉบับสาวปารีส เพียงช้อปสินค้าใดก็ได้ครบ 1,599 บาท รับทันที กระเป๋า limited edition และ ลอรีอัล ปารีส รูจ ซิกเนเจอร์ ลิปแมทขายดีอันดับ 1 ไซส์จริงจำนวน 1 ชิ้น มูลค่ารวม 1,490 บาท (มีจำกัด 1,000 เซ็ต)•การ์นิเย่ สกินแคร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและส่วนผสมจากธรรมชาติ แจกชุดของขวัญมูลค่ากว่า 3,000 บาท สำหรับผู้ที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด 5 อันดับแรก และของแถมผลิตภัณฑ์มากมาย•เมย์เบลลีน นิวยอร์ก เมคอัพแบรนด์ดังจากอเมริกา สำหรับลูกค้าช้อปขั้นต่ำ 488 บาท รับ มินิคอนซีลเลอร์ และ Fit Me พัฟฟองน้ำแต่งหน้า (จำกัด 2,000 ชุด) และชุดของขวัญสำหรับ 1 Top Spender จากยอดการสั่งซื้อทั้งหมดทุกวัน•ลา โรช-โพเซย์, วิชี่ และ เซราวี แจก Nintendo Switch Neon พร้อม RingFit Adventure มูลค่ารางวัลละ 16,580 บาท สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด 5 รางวัล หลังหักส่วนลดและcoins โดยคละแบรนด์ได้•ไบโอเธิร์ม รับของขวัญขนาดจริง มูลค่าสูงสุด 1,900 บาท เมื่อซื้อ Life Plankton™ Elixir Duo Summer Set และรับของขวัญเพิ่ม มูลค่าสูงสุด 1,900 บาท เมื่อซื้อครบ 3,500 บาท•อิท คอสเมติกส์ รับผลิตภัณฑ์ Confidence in a Cream ขนาดจริง 15ml สำหรับ 8 การสั่งซื้อแรกของวัน (ซื้อขั้นต่ำ 2,500) และแจกกิ๊ฟท์เซ็ตมากมายนอกจากนี้ ทั้ง 8 แบรนด์ยังเตรียมกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งในช่องทาง Shopee Live โดยจะมีเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ มิ้นต์ ชาลิดา, ปราง กัญญ์ณรัณ, เซ้นต์ ศุภพงษ์, นีน่า แพรวเพชร, มิกซ์ สหภาพ มาร่วมไลฟ์แนะนำสินค้าไอเท็มเด็ดพร้อมโปรโมชั่นโดน อีกทั้งเปิดตัว 8 ผู้ชนะจากกิจกรรม Shopee Star Search ในไลฟ์อีกด้วย เริ่มปักธงเสิร์ฟความคุ้มค่าให้คุณสวย ครบ จบในที่เดียวในแคมเปญ ‘Infinite Beauty’ ได้ตั้งแต่ดีเดย์แคมเปญ Shopee 8.8 Crazy Flash Sale ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรมความสุขและโปรโมชั่นสุดเลอค่ายาวจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 บน Shopee Mallร่วมกิจกรรมในแคมเปญ Infinite Beauty ได้ที่ https://shopee.co.th/infinite-beauty-festival#ShopeexLOrealInfiniteBeauty #InfiniteBeauty #ShopeeXLOreal