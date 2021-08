เปิดประวัติ "ทอยทอย" เผยเพิ่งโพสต์ไอจีก่อนก่อเหตุ ด้านเจ้าตัวแย้งแฟนสาวแทงตัวเอง

สำหรับประวัติคร่าวๆ ของดาราหนุ่มวัย 21 ปีนั้น เจ้าตัวเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากการรับหน้าที่เป็นดีเจที่ Talk Talk จากนั้นจึงได้เข้าสู่วงการแสดง ในซีรีส์ "Why r u the series เพราะรักใช่เปล่า" รับบทเป็น "เซ็น" ออกอากาศเมื่อปี 2563 ทางช่อง One รวมถึงซีรีส์เรื่อง "Y Destiny นี่คือพรหมลิขิต" ที่ออกอากาศในปีนี้นอกจากนี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีโอกาสรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวในซีรีส์วายเรื่อง "เดือนอิงดอย" ซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างแคสติ้งนักแสดงสมทบด้วยโดยเมื่อเข้าไปติดตามอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็พบว่าเจ้าตัวเพิ่งจะมีการโพสต์ภาพตนเองในชุดเสื้อสีแดง พร้อมข้อความ #เนโกะของทอยทอย #toytoyistoyy ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 22 ชั่วโมงที่แล้ว โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการโพสต์ดังกล่าวน่าจะเป็นการโพสต์ก่อนที่เจ้าตัวจะก่อเหตุไม่นาน เนื่องจากชุดที่เจ้าตัวสวมนั้นเป็นชุดเดียวกับที่ถูกจับกุมนั่นเองขณะที่อินสตาแกรมของเจ้าตัวนั้นถึงตอนนี้ก็มีหลายคนเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวมากมาย โดยมีแฟนคลับบางส่วนที่ส่งข้อความให้กำลังใจเจ้าตัวกระทั่งกลายเป็นดรามาร้อนๆ อยู่ในตอนนี้ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 6 ส.ค. ได้รายงานข่าว “ทอยทอย ธนภัทร ชนะกุลพิศาล” นักแสดงจากซีรีส์ดัง ที่ก่อเหตุแทงแฟนสาว “พิม ชัชสรัญ” 20 แผล เสียชีวิตคาบ้านพัก โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยว่าทนายและทอยทอย ได้เผยว่าผู้ตายแทงตัวเอง แต่เรื่องนี้ต้องรอไปพิสูจน์ต่อไป เพราะคนตายพูดไม่ได้ เนื่องจากอยู่กันแค่สองคนในที่เกิดเหตุ ขณะที่เพื่อนผู้ตาย ไม่เชื่อว่าพิมจะไปหยิบมีดมาแทงตัวเอง หรือทำร้ายใครขณะที่ทวิตเตอร์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เดือดและค่อนข้างแปลกใจ ที่มีคนให้กำลังใจฝ่ายชาย บอกให้สู้ๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป ซึ่งมองว่าไม่น่าต้องไปให้กำลังใจขนาดนั้น พร้อมเผยว่าทอยทอยคบหาพิมได้เดือนเดียวเท่านั้น โดยก่อนคบกันพิมมีอาการโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว หลังเลิกรากับแฟนเก่า ก็มาคบหาทอยทอยได้ 1 เดือนแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้