ทำความรู้จัก-ส่องครอบครัว "ไวท์ ณวัชร์" หรู รวย ไม่ธรรมดา

อย่างไรก็ตาม กับข่าวที่ออกมาก็ทำเอาหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเจ้าตัวเป็นใคร?"ไวท์ ณวัชร์" สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากซีรีส์วายเรื่อง love sick the series ก่อนจะมีผลงานตามออกมา อาทิ ซีรีส์ Wifi Society: Gray Secret, Senior Secret Love (รุ่นพี่ Secret Love), Mint To Be (นายนั่นแหล่ะ...คู่แท้ของฉัน), Theory of Love (ทฤษฎีจีบเธอ) ฯโดยเจ้าตัวนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ประกอบธุรกิจค้าขายเกี่ยวยา สมุนไพร ซึ่งหากพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ การใช้ของแบรนด์เนมแล้วก็ต้องบอกว่าครอบครัวของเจ้าตัวนั้นไม่ธรรมดา โดยแว่วว่าทะเบียนรถของบ้านนี้ต้องเป็นเลข 4 เท่านั้นอีกต่างหาก (ภาพจากอินสตาแกรม ww.nawat, #phumphotingam)