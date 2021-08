“ป๊อก-มาร์กี้” ประกาศตามหาร้านอาหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และคนในชุมชนได้อิ่มท้อง

จากสถานการณ์วิกฤตภัยร้าย “โควิด-19” ที่ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องหยุดชะงักหลายคนต้องตกงาน และขาดรายได้หลักจากการทำงานในวิชาชีพ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้เราทุกคนจะได้เห็นอีกแง่มุมกับน้ำใจของคนไทยและของเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังที่ได้เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจที่แจกจ่ายหลั่งไหลเป็นสายน้ำอย่างต่อเนื่องล่าสุด “ป๊อก ภัสสรกรณ์ หรือ แดดดี้ป๊อก” และภรรยา “มาร์กี้” จากรายการ ป๊อกกี้ On the Run The Family ขอเป็นแรงสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเหล่าร้านอาหารรายย่อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก“โควิด-19” พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือ ไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ ประกาศตามหาร้านอาหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือหลายคนในชุมชนให้ได้อิ่มท้องอีกด้วย“ป๊อก ภัสสรกรณ์” พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใย ส่งต่อความช่วยเหลือ พื้นที่ชุมชนต่างๆ ตามหาร้านอาหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก หลังจากนี้จะแบ่งปันไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 สามารถแนะนำมาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ *แจ้งเมนู ราคา พิกัด ไว้ได้เลย!! https://www.facebook.com/pokmindset/posts/4319123798148150