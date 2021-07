"แสบซ่าส์แบบว่าบอดี้การ์ด 2" ความมันที่ไม่ควรพลาด

เรื่องราวของ ไมเคิล ไบรซ์ (ไรอัน เรย์โนลด์) เจ้าหน้าที่คุ้มกันฝีมือดีที่กำลังอยู่ในช่วงพักงานเพื่อรักษาสภาพจิตใจ หลังจากที่เขาต้องฝืนใจเป็นบอดี้การ์ดให้กับมือปืนรุ่นใหญ่ลายครามแห่งวงการนักฆ่า ดาเรียส คินเคด (แซมมวล แอล แจ็คสัน) ศัตรูคู่อาฆาตที่เคยพยายามฆ่าเขามาแล้ว 28 ครั้งแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เป็นใจให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบ เมื่อเขาถูก ซอนย่า คินเคด (ซัลมา ฮาเย็ก) ภรรยาของดาเรียส วางแผนหลอกล่อให้กลับมาช่วยสามีที่ถูกลักพาตัวไป ก่อนที่ทั้งสามต้องร่วมกันผนึกกำลังหยุดยั้งอาชญากรจอมเพี้ยนหลุดโลก อริสโตเติล (แอนโตนิโอ แบนเดอรัส) ที่หมายจะก่อวินาศกรรมทำลายทั่วทั้งทวีปยุโรป เกิดเป็นภารกิจครั้งใหม่ของเหล่าคนแสบซ่าส์ บู๊สนั่น ฮากระจายยิ่งกว่าเดิมภาพยนตร์กำกับโดย แพททริค ฮิวจ์ (The Hitman’s Bodyguard) ผู้กำกับและมือเขียนบทจากภาคแรก นำแสดงโดย โดย ไรอัน เรย์โนลด์ (Deadpool 2) ,แซมมวล แอล แจ็คสัน (Avengers: Endgame) และ ซัลมา ฮาเย็ค (Frida) สมทบความมันส์ด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง อาทิ มอร์แกน ฟรีแมน (Angel Has Fallen) ,แอนโทนิโอ แบนเดอราส (The Expendables 3) , และ แฟรงค์ กริลโล (Captain America : The Winter Soldier)เตรียมเปิดศักราชนักฆ่าสุดเกรียนกับสองขั้วแสบซ่านักฆ่า-บอดี้การ์ด ใน“Hitman’s Wife’s Bodyguard แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี้การ์ด 2” ผลงานจากสตูดิโอผู้สร้าง Rambo : Last Blood และ Angel Has Fallen กราดกระสุนแห่งความฮาพร้อมกันแบบไม่ต้องนับมุก เร็วๆนี้ ในโรงภาพยนตร์