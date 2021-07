แม่สดใสเกินเบอร์ “บี มาติกาอวดตั้งท้อง 6 เดือนแล้ว น่ารักมาก

หลังจากนักแสดงสาวได้แจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องทายาทคนแรกเป็นลูกชายให้กับสามีหนุ่มไฮโซหลังจากแต่งงานตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยถือภาพอัลตร้าซาวด์ พร้อมแคปชั่นไว้ว่า "Even miracles take a little time. You’re the most precious gift of our life..#babyontheway #bestgiftever #babyboy #16weekspregnant" ไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตอายุครรภ์เข้าเดือนที่ 6 ด้วยซีนฟิตแอนด์เฟิร์ม ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย เพื่อลูกในท้องจะได้แข็งแรงบ้าง งานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการ รวมทั้งแฟนๆ แห่เข้ามาชื่นชมว่า คุณแม่น่ารักสดใสมากๆ กันเพียบ