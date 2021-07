เปิดใจ “เปิ้ล ไอริณ” หลังถูกด่ายับเหตุชวน Call Out สร้างสรรค์ ชี้ตอนนี้ประเทศร้อนอยู่แล้วไม่ควรจุดไฟเผาซ้ำ

เรียกว่าเป็นหน่วยกล้าตายที่กล้าแสดงจุดยืนตัวเองแบบไม่กลัวทัวร์ลง สำหรับหลังออกมาแสดงความเห็น กรณีที่คนในวงการบันเทิงออกมา Call Out วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างดุเดือดในการบริหารจัดการสภานการณ์โควิด 19 ที่ล่าช้าและแก้ปัญหาไม่ตรงจุด รวมไปถึงเรื่องวัคซีน จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พร้อมเรียกร้องให้นายกฯลาออก ซึ่งบางคนเดือดมาเต็ม ทั้งอารมณ์และคำพูดที่รุนแรงโดยเปิ้ลได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า ควรแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ หยุดสร้างความเกลียดชัง แต่ให้ส่งพลังงานดีๆ ให้กันดีกว่า เป็นเหตุให้ชาวเน็ตที่เห็นต่างเข้ามารุมถล่มเละ ด่าไม่สวยและโง่ แต่งานนี้เจอเปิ้ลฟาดกลับ ประกาศฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่ง เรียกค่าเสียหาย 1 ล้าน ทั้งหมด 16 ราย 16 ล้าน พร้อมเปิดใจถึงความใจเด็ดที่กล้าออกมาเปิดหน้าสู้กับกลุ่มคนที่ออกมา Call Out บอกถึงจะโดนด่ายับแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะจิตตั้งต้นตนคิดดี“เอาจริงๆ ความรู้สึกไม่มีเลยเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้ว ไม่ได้รู้สึกเศร้า ไม่ได้รู้สึกเสียใจ ไม่ได้รู้สึกโกรธ ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย เพราะเราเชื่อว่าจิตตั้งต้นเราคิดดีอยู่แล้ว เนื่องจากว่าเราย้ำแล้วย้ำอีกในแมสเสจที่เปิ้ลส่งไปว่า เปิ้ลไม่ได้พูดเรื่องการเมือง เปิ้ลไม่ได้ฝักใฝ่การเมือง แล้วเปิ้ลก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางด้วย เปิ้ลเคยแถลงข่าวแล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าตัวเปิ้ลไม่ชอบการเมืองด้วยซ้ำไป”“แต่สิ่งที่เปิ้ลต้องการสื่อก็คือ หลักๆ เปิ้ลไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เปิ้ลสื่อ เปิ้ลสื่อแค่ 2 จุดเท่านั้น จุดแรกก็คือว่าดาราควรจะออกมา Call Out อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ส่งพลังงานลบๆ ในเวลาที่สถานการณ์ประเทศกำลังตก อันนี้คือเรื่องแรก ดาราศิลปิน บุคคลสาธารณะตอนนี้กำลังออกมาถล่มประเทศ พูดถึง กล่าวถึง และทำให้สิ่งที่ทุกคนอ่าน ดาราหนึ่งคนมีคนติดตาม 3 ล้านคน คนอ่านปุ๊ปอิมแพ็กครึ่งนึง 1.5 ล้านคน ตอนนี้ประเทศมันร้อนอยู่แล้ว ทุกอย่างมันร้อน ใจข้างในทุกคนร้อน สถานการณ์มันร้อน แล้วบุคคลสาธารณะที่มีพลังมวลรวมของแฟนคลับ ของคนที่รักคุณอีกหลายล้านคน คุณไปจุดไฟขึ้นมาอีกอ่ะ”“ไม่ใช่ว่าเปิ้ลห้าม Call Out ห้ามออกความคิดเห็น ออกได้แต่ออกอย่างสร้างสรรค์ แล้วคุณต้องส่งพลังบวกให้หลายๆ คนที่เขาทุกข์ใจในตอนนี้ อันนี้คือจุดประสงค์ของเปิ้ล เปิ้ลไม่ได้พูดว่าเชียร์นายเอ เชียร์นายบี เปิ้ลไม่ได้พูดเรื่องนั้น เปิ้ลพูดแค่ว่ากรุณา Call Out อย่างสร้างสรรค์ ส่วนเรื่องที่สองที่เปิ้ลพูดถึงก็คือว่า คุณหวังพึ่งพิงได้ดีที่สุดในขณะนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ และทันทีที่คุณอ่านข้อความนี้เลยคือ การพึ่งพาตัวเองทางใจ คุณต้องเป็นผู้นำตัวเอง เป็นรัฐบาลตัวเอง คุณ Call Out มาจะ 10 ปีอยู่แล้ว มันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย”“เปิ้ลไม่ได้บอกว่าให้ใครอยู่หรือให้ใครไป แต่เปิ้ลอยากจะบอกว่าออกมาส่งเอนเนอจี้ (energy) ให้ตัวเอง คิดโฟกัสว่าอะไรที่สำคัญที่สุด ตอนนี้ปากท้องใช่มั้ย ตอนนี้เศรษฐกิจของแต่ละคนสำคัญที่สุดใช่มั้ย โฟกัสเศรษฐกิจตัวเอง โฟกัสตัวเอง หาทางออกให้ตัวเอง คิดในเรื่องที่โฟกัสตัวเอง เปิ้ลส่งสัญญาณบอก 2 เรื่องนี้เท่านั้น”เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เชื่อเสียงของตนจะมีคนฟังบ้าง“จริงๆ เปิ้ลไม่น่าต้องออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นให้คนด่า แต่ว่าด้วยความที่เราเองก็เป็นบุคคลสาธารณะที่ยังมีคนสนใจอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นเปิ้ลว่าโลกนี้บัตเตอร์ฟลาย เอฟเฟกต์(butterfly effect) เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว เราทุกคนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ คนนึงรู้สึก คนนึงคิด คนนึงพูดถึงอะไร คนใกล้ตัวเรา คนโลกเดียวกับเรา คนแผ่นดินเดียวกับเราก็รับรู้เรื่องนั้นได้ทั้งนั้น เปิ้ลแค่อยากจะมาฝากส่งพลังงานที่ดีเท่านั้นค่ะ ไม่ใช่ใครพูดอะไรก็ฝักใฝ่แยกฝ่าย ตอนนี้สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องรัก ต้องสามัคคีกัน”ฟ้องเรียกคนละ 1 ล้าน 16 คน 16 ล้าน จวกคนพวกนี้ไม่ควรได้สูดออกซิเจนของโลกด้วยซ้ำไป“ยื่นฟ้อง 16 คน เพราะเปิ้ลคิดว่ามีการชักนำให้คนเกลียดชังเราโดยที่เขาเองควรจะได้รับบทเรียนบ้างว่า จริงๆ แล้วทุกๆ คนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่สิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น และจะต้องไม่ส่งพลังงานร้ายๆ ออกไปให้โลกอีกแล้ว ถ้าหากเปิ้ลได้เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เปิ้ลจะไม่แตะแม้แต่สลึงเดียวเลย”“ตอนนี้เปิ้ลร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน ซื้อเครื่องช่วยหายใจไปแล้ว 1 เครื่อง ซื้อไปแล้ว 8.5 แสน ถ้าเปิ้ลได้เงินจากการฟ้องครั้งนี้เปิ้ลก็จะซื้อเครื่องช่วยหายใจอีก 1 เครื่อง ไปบริจาคที่โรงพยาบาลค่ะ เงินที่เหลือก็จะเอาไปบริจาคซื้อเตียงและบริจาคช่วยสาธารณประโยชน์ เพราะว่ามันเป็นเงินร้อนไง เปิ้ลไม่ใช่หรอกค่ะ”“มีประมาณ 4 คนที่แมสเสจมาขอโทษ ผมขอขมาพี่ด้วยนะ เปิ้ลจบเลยค่ะ แต่มีผู้หญิงคนนี้ที่เปิ้ลลงเฟซบุ๊กไปล่าสุด เปิ้ลแมสเสจคุยกับเขาดีๆ แล้ว เปิ้ลให้แอดมินเจรจา แต่เขาบอกว่า อยากทำบุญค่ะ คือกวนต่อ คนพวกนี้ไม่น่าที่จะได้สูดออกซิเจนของโลกด้วยซ้ำไป”“ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทนายความกำลังทำเรื่องอยู่ค่ะ เป็นขั้นตอนของทนายในการคัดเลือกแต่ละคน กำลังสืบหาที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติและที่อยู่ของแต่ละคนอยู่ค่ะ (16 คนที่จะฟ้อง เลือกจากอะไร ด่าแรงหรือพาดพิงยังไง?) ไม่ขอลงลึกได้มั้ยคะ ไม่อยากพูดถึงพลังงานไม่ดี เอาเป็นว่าใครพลังงานไม่ดี กรรมคือผลของการกระทำ เขากระทำอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาควรต้องชดใช้กรรมที่เขาก่อ เขาควรจะรู้บ้างว่าการที่เอาแต่ส่งพลังงานลบให้คนอื่น ด่าคนอื่น ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้นค่ะ”