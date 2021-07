คู่รักตัวอย่าง!! "เวย์ - นานา" อวดความหวานครบรอบ 11 ปี

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ใครๆ ต่างพากันอิจฉาในความหวาน สำหรับแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่าง "เวย์ ปริญญา อินทชัย" หรือ "เวย์ ไทยเทเนี่ยม" กับภรรยาสาว "นานา ไรบีนา อินทชัย" ที่ล่าสุดสาว "นานา" ก็โพสต์คลิปหวานฉลองครบรอบสามี 11 ปี ผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า "11 years ago today I married my best friend. Happy anniversary baby @daboyway I love you with all my heart 25/7/2010 #NoWayWithoutYou รักกัน เถียงกัน ดีกัน ง้อกัน คืนดีกัน ให้อภัยกัน แบบนี้ตลอดไปนะ" โอ๊ยๆๆๆ เห็นภาพหวานบาดตาบาดใจแบบนี้ ทำเอาสาวโสดเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน