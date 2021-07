กองประกวด MUT เอาแน่! ใครด่า “อแมนด้า” เตรียมรับหมายเรียก “มิส สน.”

นอกจากแฟนๆ นางงามจะได้รู้คำตอบว่าสรุปแล้ว Miss Universe Thailand ปี 2021 นั้นทิศทางจะเป็นยังไง ล่าสุดผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และผู้บริหารทีพีเอ็น โกลบอล ได้ไลฟ์พิเศษพูดคุยผ่านทางเพจ Miss Universe Thailand พร้อมชี้แจงว่าจะมีการจัดประกวดขึ้นแน่นอน แต่ยังไม่ระบุว่าวันไหน แต่รับรองว่าทันส่งไปประกวดเวทีแม่ในเดือน ธ.ค. ที่ประเทศอิสราเอลแน่นอนและนอกจากการ Live ครั้งนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวการประกวดแล้ว แต่ก็ยังบอกว่าตอนนี้รวบรวมเอกสาร คนที่เข้ามาเมนต์ด่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในเชิงเสียหาย รวมไปถึงคอมเมนต์ที่ส่อคุกคามทางเพศ โดยงานนี้มีเจ้าของเพจ Legal Intelligence มนต์ชัย ทนายโซเชียล ร่วมพูดคุย ตอบคำถาม รวมไปถึงเตือนบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ในด้านลบ กรุณาลบเถอะ จะได้ผ่อนหนักให้เกลายเป็นเบาทนายแก้ว : ลบเถอะที่โพสต์ๆ กันเพราะความผิดเป็นวันๆ การที่แช่ไว้ ไม่ลบ แต่บางคนเขาแคปไว้ แคปทุกวัน เขาสามารถเอาไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ ผมว่าไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปวิจารณ์ พอเถอะ ผมมองว่าลบได้ลบไปเถอะ จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาปุ้ย TPN : และบางคนก็ด่ามาถึงกองประกวดว่าตกรอบเพราะปาก และก็หัวเราะ คือกองไม่ได้อายเลยนะคะ เพราะอแมนด้าก็ไปทำหน้าที่แทนประเทศไทย หรือจะด่าว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องรับผิดชอบ ด่ามาถึงตัวเราด้วย คิดว่าคนจะที่จะมงมิส สน. รอบแรกน่าจะหลายคนอยู่ทนายแก้ว : แน่นอนแล้วว่าความผิดมันได้สำเร็จไปแล้ว ซึ่งน้องอแมนด้าจะเป็นโจทย์ในการฟ้องครั้งนี้ น้องอแมนด้าเป็นผู้เสียหาย ต้องไปแจ้งความ ผมคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดนะปุ้ย TPN : จริงๆ เราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกนะ แต่มันถึงเวลาแล้วต้องเกิด มันชักเยอะเพราะนอกจากมาเมนต์ในเพจเราแล้ว ก็ยังมีเมนต์จากเพจอื่นๆ ฮาร์ดคอร์ดมาก หลับหูหลับตา ด่าได้ขมมาก ซึ่งเราจะอ่านออกชื่อไม่ได้หรอกว่าใครจะเป็นมิส สน. อ่านไม่ได้ เดี๋ยวดิฉันจะกลายเป็นมิส สน. ซะเอง แต่ยังไงก็ตามก็มีเอกสารมาหลายใบมากๆ ยืนยันว่าหลายคนแน่นอน เพราะทนายแก้วรับไปอยู่ในมือ อ่านไปก็ตกใจไปทนายแก้ว : ผมอ่านแล้วตกใจจริงๆ ไม่คิดว่าทำไมต้องไปด่าเขาว่าเป็นกะxรี่ มันปรี๊ดนะ คืออย่างงี้ครับ กฎหมายแม้จะรับสารภาพในชั้นศาลอย่างคดี ผอ.กอล์ฟที่ไปปล้นร้านทองที่ลพบุรี และแม้จะรับสารภาพแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลย เพราะตำรวจเป็นคนสืบสวนอย่างรัดกุมมาก ถึงได้บอกว่าการรับสารภาพบางครั้งไม่ได้เป็นประโยชน์เลย อย่ารู้สึกว่าถึงศาลแล้วเสียค่าปรับ ขออย่าให้คิดแบบนั้นเลยครับ เพราะคุณจะเสียประวัติ คุณจะโดนประวัติอาชญากรรม คุณต้องไปพิมพ์รอยนิ้วมือ ยุ่งยากปุ้ย TPN : แต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นตาแก่ มาเมนต์พูดจาคุกคามทางเพศอย่างหยาบคาย พวกนี้ก็ไม่รอดแน่นอน ฉันเอาแน่ๆ เพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันค่ะ ปกติแล้ว MUT ของเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะคะ แต่รู้สึกว่าตอนนี้ต้องทำแล้วล่ะ เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างว่าคุณจะมาละเมิดคนอื่น หยาบคายแบบนี้ไม่ได้ ด่าว่าเป็นนางงามชังชาติ เป็นอีโน่นอีนี่ เขาชังชาติตรงไหน ต้องจัดให้สักชุด แต่น่าจะมีหลายชุด เดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรม เดี๋ยวจะหาว่าเลือกที่รักมักที่ชังส่วนคำถามว่านางงาม call out ผิดไหม?ปุ้ย TPN : ในแง่ความรู้สึกเรา มันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่า ตราบใดการ call out ก็คือการออกมาแสดงความคิดเห็น ส่วนตนในฐานะประชาชนคนนึง เขาก็น่าจะมีสิทธิ์นะทนายแก้ว : ไม่ผิดนะครับ การ call out ออกมาพูดการแสดงความคิดเห็นสุจริต ทุกคนมีสิทธิ์พูด แต่อย่างบางคนที่ต้องเสียค่าปรับ นั่นเป็นการดูหมิ่น เป็นการวิจารณ์บุคคล แต่ถ้าเราวิจารณ์ว่าแบบนี้มันดีกว่าแบบนี้ เราพูดได้ ร้านนี้อร่อยกว่าร้านนี้ เราสามารถพูดได้ อย่างดารามาพูดเรื่องวัคซีน ผมว่าไม่ผิดหรอก เขาก็พูดได้ แต่จะไปแจ้งความ ตรวจสอบอะไร ผมว่าบางทีก็เกินไปนะ