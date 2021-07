“เปิ้ล” กรีด! อยากได้ผู้นำพรีเมียมเกรด A แต่สิ่งที่ออกจากปาก? อยากได้คุณภาพชีวิตยุโรป แต่ทำตัวเยี่ยง? เตรียมฟ้อง 16 ราย 16 ล้าน!

โดยสาวเซ็กซี่ ได้เผยถึงการแสดงความคิดเห็นเรื่องการ Call Out ของบุคคลสาธารณะ ว่าควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ให้ช่วยกันกระจายพลังงานดีๆ หยุดสร้างความเกลียดชัง เพราะสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้รวมถึงสถานการณ์โลกก็ไม่ได้เป็นบวกอยู่แล้ว ก็ถูกชาวเน็ตที่เห็นต่างกับเรื่องนี้เข้ามาด่าเจ้าตัวว่าไม่สวยและโง่ บางรายว่าเจ้าตัวเป็นสลิ่ม จนเปิ้ล สุดทนนำภาพและข้อความอีกฝ่ายมาโพสต์บ้าง ซัดกล้าเอาโปรไฟล์ปลอม มาด่าคนอื่นว่าปลอม ปลอมในปลอม เตรียมฟ้อง 1 ล้าน และจะฟ้องทั้งหมด 16 ราย 16 ล้าน“การแนะนำให้ Call Out แบบสร้างสรรค์ การแนะนำให้ส่งพลังงานบวกให้ผู้คนในตอนนี้คือ สลิ่ม 🤣🤣 ตัวเองไร้ที่อยู่ ที่ยืนในชีวิตจริง ก็พยายามยัดเยียดแบ่งฝ่าย จัดสถานะให้คนอื่น เพื่อเพิ่มอีโก้ เพิ่มระดับจิตวิญญาณเก๊ๆ ให้ตัวเอง! ! กล้าเอาโปรไฟล์ปลอม มาด่าคนอื่นปลอม ถถถ ปลอมในปลอมจริงๆ ปลอมจากซิลิบั้มยันปลายเล็บขบเลยจ้าา 😝 ขอแจ้งว่า ทนายชั้นเก่งง ตามอวตารเจอนะจ๊ะ หมายศาลส่งไปบ้าน ทำส่งข้อความยาววว 30บรรทัดขอโทษ!! ไม่รับจ้ะ สุดท้าย มายืนขี้มูกโป่งหน้าบัลลังก์ ศาลสั่งจ่าย 6 แสน นี่ก็เอาไปบริจาคหมดพอดี มางวดนี้จะจัดให้!! กำลังหาเงินซื้อช่วยเครื่องหายใจเพิ่ม ว่ากำลังจะซื้อเตียง กับสมทบทุนวัคซีน ใครปากดี มาทำบุญกัน!! ตรวจเงินในบัญชี ไว้เลยจ้าา จะได้มีโอกาสทำดีบ้าง !! 😁 ทนายกำลังคัด รอหมายศาลกันได้เลยจ้าาเชือดไก่ให้ลิงดูจ้า นางด่าว่า “ไม่สวยและโง่” นางย้อนถามว่า “ผิดมาตราไหนหรอ?? ขอตอบแม่ฉลาด ผู้มีภูมิปัญญาสูงและสวยจัดๆว่า “ในมาตรา326 และ328 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ชักนำให้ผู้อื่นเกลียดชัง" ขอฟ้อง 1 ล้านบาท และขอให้สัจจะตรงนี้เลยว่า เปิ้ลจะไม่ขอรับเงินนี้เลยซักบาท จะขอนำเงินแปดแสนห้าซื้อเครื่องช่วยหายใจหนึ่งเครื่องที่เหลือซื้อเตียงให้ รพ. สนาม และช่วยสมทบทุนวัคซีน ซึ่งนางฝากบอกแอดมินเปิ้ลมาว่า... “อยากทำบุญ”จัดไปจ้าาา!! นี่รายแรก และจะไล่ฟ้องไปเรื่อยๆ รวม 16 ราย นี่ว่าได้ 16 ล้าน ตั้งใจจะหาทุนจัดตั้ง รพ. สนามซักสามจังหวัด เพื่อช่วยคนป่วยตกยากที่เค้ารอเตียงจ้า ทุกคำด่า คุณได้ปันผลกลับมาช่วยผู้คนนะจ๊ะ ด่ากู้โลก ยอมม!! เช็กยอดเงินในบัญชี แล้วด่ามาเลยจ้ะ✌️My Call Out 🇳🇱✌️**สละเวลาอ่านเถอะนะคนดี❤️ขอน้อมบุญวันเข้าพรรษา จากวัดสัมมาชัญญาวาสค่ะ🙏 ซึ่งการตักบาตรนี้ เปิ้ลทำประจำทุกวัน มาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และเปิ้ลเอง ยามหวังสิ่งใด มักมาโดยปาฏิหาริย์ง่ายๆ เพราะเราศรัทธาในพลังงาน และเชื่อปาฏิหาริย์แห่งพลังจิต เชื่อหลักฟิสิกส์ควอนตัม เราชอบฝึกจิต ชอบโสด รักการอยู่คนเดียว เพื่อได้โฟกัสตัวเองเต็มที่ และวันนี้ จะบอกเคล็ดลับ ในการเนรมิตร หรืออธิฐานค่ะ อันดับแรก เราควรเลือกข้อเดียว เพราะจะทำให้เราโฟกัสได้แรง พลังจิตที่แกร่ง และศรัทธาอันแรงกล้า จะพุ่งไปดึงดูดสิ่งที่้เราหวังได้ง่าย คำถามคือ ตอนนี้ถ้าให้คุณเลือกพรได้ข้อเดียวเท่านั้น คุณอยากได้อะไรมากที่สุดคะตอนนี้??1.นายกคนใหม่2.อยากรู้อัพเดทสถิติคนป่วยคนตาย3.วัคซีน4.อยากได้เงินก้อนใหญ่มาตั้งตัวเปิ้ลเชื่อว่าส่วนใหญ่ตอบข้อสุดท้าย แล้วตอนนี้ จิตของคุณ เอาเวลาไปโฟกัสนึกถึงอะไร??~หากเกลียดใคร จงอย่าไปโฟกัสเค้า เพราะคุณกำลังไปเพิ่มพลังให้เค้า~หากด่าลูก "วันๆเอาแต่เล่นเกมส์"คุณมายด์เซ็ทเค้า เค้าจะเล่นเกมส์ทั้งวัน แต่หากบอกว่า"ไปหางานทำบ้าง" เค้าจะไปหางานทำ และหากเราด่าใครว่า"โง่"คนคนนั้น จะคิด และพูดโง่ๆใส่คุณไม่หยุดเช่นกัน~หาก โฟกัส ที่คลัสเตอร์,สถิติคนตาย ยิ่งโฟกัสก็ยิ่งขยายผล วันๆคุณจะได้รับ แต่ข่าวสารคนตาย และการระบาดจะขยายตัวไม่หยุดหากอยากรอดทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์นี้.. จงเอาเวลามาโฟกัสตัวเอง โฟกัสเงิน จงคิด “ขอวิธีให้ลูกได้เงิน” คิดย้ำๆ ในหัว นึกถึงตัวเลขชัดๆ ทุกคำถาม มีคำตอบและทางออกเสมอ หาทางที่จะต่อยอด จากเงินไปเป็นได้งาน ลองอนุญาตให้ตัวคุณเอง เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมให้ตัวเองให้ได้ในทุกสถานการณ์ จำไว้ว่า หากพูด คิด นึกถึงสิ่งใดบ่อยๆ คุณให้พลังสิ่งนั้น คุณเป็นสาวกสิ่งนั้น รีบออกจากเกมส์ให้พลังคนอื่น เรื่องอื่นได้แล้ว และโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ซะนะค้าปล.เปิ้ลไม่เคยอยู่กลาง สุดโต่งทุกเรื่อง ไม่ฝักใฝ่การเมือง ฝักใฝ่แต่ตัวเอง เป็นนายกตัวเองมาทุกรัฐบาล✌️😁 และหวังว่าการแชร์สิ่งดีดี พลังงานบวกๆ เพื่อตั้งใจช่วยผู้คน โดยไม่หวังสิ่งใด ด้วยความจริงใจนี้ ทุกคนรับรู้ได้ค่ะ #อยู่ตรงนี้้เสมอ #คนไทยไม่ทิ้งกัน #นาทีนี้ต้องสามัคคีกัน #เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวTop Hit ที่ชาวทัวร์ทั้งหลายด่าเรา คือ "โง่" 🤣 ไม่โกรธจ้า จะบอกว่า “คุณยกระดับสติปัญญาจากการด่าใคร ด้วยภาษาพลังงานลบ เพื่อให้ตัวเองฉลาดปราดเปรื่องขึ้นไม่ได้หรอก” จำไว้ว่า โฟกัสอะไรได้อย่างนั้น ลักษณะผู้นำประเทศ คือ องค์รวม ภาพสะท้อนนิสัยคนในประเทศ ตัวเองปากจัด กักขฬะ ไร้มารยาท แต่อยากได้ผู้นำพรีเมี่ยม เกรด A++ คำออกจากปากนี่มีแต่คำว่า “โง่ๆๆ” พิมพ์ไป อ่านเอง ฝังจิตใต้สำนึกตัวเอง ดึงดูดแต่ผู้คน สถานการณ์โง่ๆๆ มาตามปากหมดจ้า 😝 อยากได้คุณภาพชีวิตเทียบยุโรป คุณทำตัวเยี่ยงพลเมืองเกรดดี ประเทศเค้ายังคะ?? พูดเรื่องพลังงานดีดี แต่มาด่า “อีไม่สวย” ขออภัย โลกภายในชั้นสวยจ้ะ สิ่งที่ชั้นนำสู่โลกภายนอก สิ่งที่ชั้นครอบครอง จึงมีแต่สิ่งสวยงาม 😝นี่! ดูถูกมา กุตลก เอาความรู้ เอาพลังงานดีดี ตีกลับไปไม่โกง เผื่อจะมีคนตื่นรู้ กลับตัวกลับใจ มาเป็นแหล่งพลังงานดีดีให้ผู้คนเปลี่ยนพลังงานให้ประเทศได้บ้าง 🤣หัวนี้ ไม่ได้มีไว้เครียดนะจ๊ะมีไว้ก้ม ตอนรับมงเท่านั้นจ้ะ”