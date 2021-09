13 ปีนักแสดง "ทไวไลท์" เปลี่ยนขนาดไหน? ใครทำอะไรอยู่?

งานนี้แฟนๆ เลยกลับมาเสพติดภาพยนตร์แวมไพร์กันอีกครั้ง ดูซ้ำกันชนิดที่ว่าตามเก็บรายละเอียดกันให้ครบ ส่วนนักแสดงนำในเรื่องแฟนๆ หลายคนยังคงแอบคิดถึง ซึ่งต่างยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง แต่ก็แตกต่างจากสมัยโด่งดังเพราะหนังวัยรุ่นเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย...นางเอกสาวผู้รับบท เบลลา สวอน ในเวลานั้นนักแสดงสาวเคยมีผลงานภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่อง Speak และ Zathura: A Space Adventure พอถูกเสนอให้รับบทนางเอกในภาพยนตร์แวมไพร์ เธอก็ไม่รีรอ แถมยังทำให้แฟนคลับคลั่งหนักไปอีกเมื่อประกาศว่า เธอกับ พระเอกของเรื่องอย่าง โรเบิร์ต แพตตินสัน กำลังคบหาดูใจกันทั้งคู่ออกเดตกันตั้งแต่ปี 2009 สัมพันธ์ไปไกลถึงขั้นหมั้นหมาย แต่เรื่องราวดราม่าก็เกิดขึ้น เมื่อปี 2012 คริสเตน สจ๊วร์ต ถูกถ่ายภาพได้ขณะกำลังนอกใจ แอบไปพลอดรักกับ รูเพิร์ต แซนเดอร์ส ผู้กำกับภาพยนตร์ Snow White and the Huntsmen ที่เธอเป็นนางเอกและผู้กำกับก็มีภรรยาแล้ว จึงทำให้เธอเลิกรากันไปกับ โรเบิร์ต แพตตินสัน ก่อนหวนกลับมาคบหากันอีกรอบ แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดและจบสัมพันธ์กันในที่สุดคริสเตน สจ๊วร์ต นักแสดงสาววัย 31 ปี ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกทั้ง Charlie's Angels, Happiest Season และ Equalsนอกจากนั้นยังรับบทเป็น เจ้าหญิงไดอานา ในเรื่อง Spencer ที่เตรียมเข้าฉายในเดือน ก.ย. 2021ส่วนเรื่องความรัก หลังจากแยกทางกับพระเอกหนุ่ม คริสเตน สจ๊วร์ต ก็ออกมาประกาศตัวเป็นชาว Queer และเคยคบหากับนางแบบสาวชื่อดังอย่าง สเตลลา แม็กซ์เวลนักแสดงหนุ่มผู้รับบทแวมไพร์สุดเท่ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน เป็นการมารับบทนำหลังเคยรับบท เซดดริก ดิกกอรี หนุ่มหล่อผู้ขโมยหัวใจสาวๆจากภาพยนตร์ Harry Potter and The Goblet of Fire as Cedric Diggory.อย่างไรก็ตามการเข้ามารับบทแวมไพร์หนุ่ม เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยครั้งว่าไม่ชอบบทบาทนี้เท่าใดนักแต่ก็ทนแสดงจนจบ ซึ่งการรับบทนำครั้งแรกในฐานะแวมไพร์หนุ่มจากเรื่องนี้ ยังถือเป็นประตูสำคัญสู่วงการฮอลลีวูดของเขาด้วยหลังความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ คริสเทน สจ๊วร์ต ต้องจบลงก็เคยมีข่าวว่าเขาออกเดตกับ เคที เพอร์รี เคยหมั้นหมายกับนักร้องสาว เอฟเคเอ ทวิกส์ เมื่อปี 2015 ก่อนออกเดตกับ ซูกี้ วอเตอร์เฮาส์ อดีตแฟนเด็กของ แบรดลีย์ คูเปอร์นอกจากเรื่อง Twilight แล้วยังเคยมีผลงานเรื่อง Remember Me ในปี 2010, Water for Elephants ปี 2011, The Lighthouse ปี 2019, Tenet ปี 2020 และ The Batman ที่จะเข้าฉายในปี 2022ผู้รับบทหมาป่าหนุ่ม เจค็อบ แบล็ก พระรองขวัญใจสาวๆ นักแสดงหนุ่มเคยมีผลงานเล่นภาพยนตร์ทุนต่ำทั้ง Cheaper By The Dozen 2 , The Adventures of Sharkboy และ Lavagirl ก่อนจะมาดังพลุแตกจากบทหมาป่าผู้ทำให้นางเอกหวั่นไหวเทย์เลอร์ ทำให้หลายๆคนประหลาดใจ หลังจากที่ในภาคแรกเขาปรากฏตัวในรูปลักษณ์หนุ่มน้อยร่างบาง ก่อนที่ภาคต่อๆมาเขาจะล่ำขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สมกับบทบาทหมาป่าหนุ่มสุดสตรอง งานนี้ทั้งแฟนคลับและนักแสดงต่างช็อกกับรูปร่างที่เปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือของเขากันเป็นแถวนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ เทย์เลอร์ ไม่สามารถขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าได้เมื่อต้องไปแสดงในภาพยนตร์เรื่องอื่นทั้ง Abduction และ Growns Up 2แต่ที่ถือว่าทำให้เขากลับมาเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกอีกครั้งคงต้องยกตอนให้เขาออกเดตกับคนชื่อเดียวกัน ที่เป็นนักร้องดังมากอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ทั้งคู่คบหากันไม่ถึงปี แต่ความสัมพันธ์ก็สร้างบาดแผลเล็กๆในใจนักร้องสาว จนแต่งเพลงให้เขาเพลงหนึ่งด้วยนอกจากนั้นเขายังเคยออกเดตกับ บิลลี ลอร์ด ปี 2016 และ 3 ปีที่ผ่านมาเขายังออกเดตกับสาวนอกวงการ ซึ่งเจ้าตัวก็เริ่มถอยหลังออกห่างจากวงการบันเทิงและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นผู้รับบท ดร. คาร์ไลซส์ คัลเลน ปฐมบทแวมไพร์ของครอบครัวคัลเลน เป็นนักแสดงหนุ่มที่เคยโด่งดังขวัญใจสาวๆสมัยยุค 90 เคยมีผลงานภาพยนตร์ทั้ง An Unfinished Affair แสดงคู่กับภรรยา เจนนี การ์ธ และเรื่อง Can't Hardly Wait แสดงคู่กับ เจนนิเฟอร์ เลิฟ ฮิววิตต์ ส่วนบทที่ทำให้เขาโด่งดังคือการรับบทเป็น ดร. ฟิทช์ คูเปอร์ ในเรื่อง Nurse Jackieนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย 47 ปี แต่งงานกับ เจนนี การ์ธ เมื่อปี 2001 โดยทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน ก่อนที่ในปี 2012 เขาจะฟ้องหย่าจากภรรยาและสิ้นสุดการหย่าในปี 2013 โดยเขาเริ่มคบหากับนักแสดงหญิง เจมี อเล็กซานเดอร์ ในปี 2012 ก่อนจะหมั้นหมายกันในอีก 3 ปีต่อมา แต่น่าเศร้าที่รักครั้งนี้ก็ไม่สมหวังทั้งคู่แยกทางกันไปในปี 2016 และในปี 2020 เขากลับมาออกเดตอีกครั้งกับ ลิลลี แอน แฮร์ริสันสาวสวยผู้รรับบท เจสสิกา สแตนลีย์ ในภาพยนตร์แวมไพร์เรื่องนี้ต้องยอมรับว่า แอนนา เคนดริก เป็นอีกหนึ่งสาวที่เกลียดบทในเรื่องแวมไพร์ไม่ต่างจาก โรเบิร์ต แพตตินสัน แม้ว่าจะดั้นด้นแสดงมาถึง 5 ตอนจนจบ แต่นักแสดงสาววัย 35 ปี ก็พูดแบบขำแห้งว่าเจ้าตัวสั่งสมองให้ลืมไปแล้วว่าเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ Twilight เป็นประตูเปิดสู่ฮอลลีวูดเต็มตัวให้ แอนนา โดยเธอมีผลงานตามมาทั้ง What To Expect When You're Expecting, Pitch Perfect, Into the Woods, และ A Simple Favorซึ่งเธอยังได้เริ่มต้นงานด้านร้องเพลงเพราะเสียงดี จนภาพยนตร์หลายๆเรื่องต้องมีบทให้เธอได้ร้องเพลงแสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมแม้ว่า แอนนา เคนดริก มักจะใช้ชีวิตส่วนตัวแบบเงียบๆ แต่เธอก็เคยมีข่าวออกเดตกับ เบ็น ริชาร์ดสัน ผู้กำกับการถ่ายภาพชาวอังกฤษวัย 45 ปี โดยคบกันมาตั้งแต่ปี 2014สาวสวยวัย 30 ปี ผู้เคยรับบทเป็น แองเจลา เว็บเบอร์ เป็นเพื่อนสนิทของ เบลลา ในภาพยนตร์ Twilight แม้ว่าบทบาทของเธอจะทำให้เธอได้รับโอกาสด้านการแสดงอันน้อยนิด แต่เธอก็สามารถก้าวต่อในวงการด้วยการรับบท โรซิตา เอสปิโนซา ในเรื่อง The Walking Deadและไม่นานนี้เธอก็เพิ่งมีผลงานทาง Netflix เรื่อง Selena : The Series ซึ่งเธอรับบทเป็นนักร้องระดับตำนาน เซเลนา ควินตานียาก่อนที่จะมาแสดง Twilight นักแสดงวัย 46 ปี ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองผ่านการเป็นนักแสดงรายการทีวี ผลงานชื่อดังยังมีทั้งการรับบท รีเบคกา โป๊ป ในเรื่อง Grey's Anatomy หญิงสาวที่ตกหลุมรักกับ ดร. อเล็กซ์ คาเรฟนอกจากนั้นเธอยังเคยรับบทเป็น เชอร์ลีย์ ใน The Haunting of Hill House ทาง Netflix และรับบท โอลิเวีย ในเรื่อง The Handmaid's Taleอย่างไรก็ตามด้วยความที่เธอใช้ชีวิตเรียบง่ายและค่อนข้างเป็นส่วนตัวจึงไม่มีรายงานว่าเธอแต่งงานแล้วหรือกำลังคบหาอยู่กับใครผู้รับบทเป็น เอมเมทท์ คัลเลน ก่อนหน้าผลงานภาพยนตร์แวมไพร์ เขาเคยเป็นนักแสดงกับบทเล็กๆที่เคยปรากฏตัวในตอนหนึ่งของ 30 Rock และ Heroes และเขายังเคยแสดงมิวสิควิดีโอของ ฮิลลารี ดัฟฟ์ และวง Hinderอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ Twilight ถือเป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญของเขาในวงการบันเทิง ทำให้เขาได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆทั้ง The Expendables 3, Prom Night และผลงานรีเมคอย่าง A Nightmare on Elm Street และไม่นานนี้นักแสดงหนุ่มวัย 36 ปี กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Come Out Fighting ที่จะออกฉายในปี 2022ย้อนกลับไปเมื่อเดือน พ.ย. 2019 เคลแลน เคยประกาศข่าวดีว่าเขากำลังจะมีลูกคนแรก กับภรรยาสาว บริทานีย์ กอนซาเลซ ก่อนที่อีก 3 เดือนต่อมาจะแท้งและเสียลูกคนแรกไป แต่เมื่อเดือน ก.ย. 2020 เขาได้ประกาศข่าวดีว่าภรรยากำลังตั้งครรภ์ และเมื่อก.พ. 2021 ที่ผ่านมา เคลแลน ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกสาวคนแรกแล้วเคลแลน ลัทซ์ แต่งงานกับภรรยาแบบเงียบๆเมื่อปี 2017 เพียงไม่กี่เดือนหลังเขาประกาศข่าวหมั้นหมายผู้รับบท โรซาลี คัลเลน บท โรซาลี นับเป็นหนึ่งในการคัดเลือกนักแสดงที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะเดิมทีตั้งใจจะให้เป็นสาวผมบลอนด์ที่ดูน่าเกรงขามแฟน ๆ ของภาพยนตร์นี้หลายคนเคยตั้งข้อสงสัยว่าเธอจะเล่นบทนี้ได้อย่างดีหรือไม่ แต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเธอแสดงความสามารถด้านการแสดงออกมาก่อนหน้า Twilight นิกกี้ เคยเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่อง Thirteen ซึ่งเป็นบทที่เธอเขียนเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยรุ่นของเธอเอง โดยเธอแสดงร่วมกับ อีแวน ราเชล วูดนอกจากนั้นเธอยังเคยมีผลงานอื่นๆทั้ง Mini's First Time และ The OC อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า นิกกี้ รีด จะมีผลงานหนักไปทางภาพยนตร์อินดี้มากกว่า และเธอก็ทุ่มเทให้กับครอบครัวหลังแต่งงานกับ เอียน โซเมอร์ฮาร์เดอร์ นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์แวมไพร์ชื่อดัง Vampire Diaries ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี 2015 และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือ โบดีห์ โซลีลสาวสวยผู้รับบท อลิซ คัลเลน โดยนักแสดงสาววัย 34 ปี มารับบทนี้หลังจากที่เธอผ่านงานแสดงมาเพียง 3 ปี ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอมีแฟนคลับมากมายแม้ว่าเธอจะรับบทเป็นน้องสาวของ เคลลัน ลุทซ์ แต่ทั้งคู่ก็มารับบทเป็นคนรักกันในภาพยนตร์ A Warrior's Heart ซึ่งแฟนๆยังเคยสงสัยด้วยว่าทั้งคู่น่าจะเคยคบหากันมาก่อนด้วยนอกจากบทบาทสร้างชื่อใน Twilight แล้ว แอชลีย์ กรีน ยังมีผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์อีกมากมาย และคาดว่าเธอยังมีผลงานภาพยนตร์อีก 3 เรื่อง ที่เตรียมจะเข้าฉายในปี 2021 – 2023 ด้วยแม้ว่าจะเป็นคู่จิ้นกับ เคลลัน ลุตซ์ แต่สุดท้าย แอชลีย์ กรีน ก็ได้แต่งงานกับ พอล คอห์รี เมื่อปี 2018 หลังคบหาดูใจกันมานาน 5 ปีผู้ก้าวสู่การรับบท แจสเปอร์ คัลเลน ในปี 2008 ซึ่งก่อนหน้าผลงาน Twilight แจ็กสัน เคยมีผลงานเป็นรายการ Disney 411 ที่เขาได้สัมภาษณ์ ฮิลลารี ดัฟฟ์ และเคยรับบทนำใน Beautiful Peopleในปี 2010 นักแสดงหนุ่มวัย 36 ปี เคยไม่พอใจนักวิจารณ์ที่ประณามเขาเพราะถูกเลือกให้เป็นตัวละครชาวเอสกิโมในขณะที่เขาเป็นคนผิวขาวขณะเป็นนักแสดง เขายังเคยรับหน้าที่เป็นนักร้องนำของวง 100 Monkeys ด้วย อย่างไรก็ตามในปี 2014 แจ็กสัน ได้ออกจากวงการ และยุ่งกับการเลี้ยงลูก 3 คน ที่เกิดกับ ชีลา ฮาฟซาดี ภรรยาของเขา ในปีเดียวกันนี้เอง แจ็กสัน และคนอื่นอีก 3 คน เคยอยู่ในเที่ยวบิน Jeyblue ที่เกิดระเบิด แต่โชคดีที่ทุกคนสามารถรอดชีวิตมาได้ หลังจากที่มีการขอร่อนลงจอดแบบฉุกเฉิน