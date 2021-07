แฟนคลับส่งกำลังใจพระเอกดัง “จีชางอุค” ติดโควิด

นักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆ ที่กำลังถ่ายทำซีรีส์ทาง Netflix เรื่อง Annarasumanar ( The Sound of Magic ) สร้างจากเว็บตูนชื่อดัง กำลังอยู่ระหว่างแยกพักรักษาตัว ทาง Glorious Entertainment ต้นสังกัดของเขาได้ยืนยันข่าวดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมาตามรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ระบุว่า นักแสดงหนุ่มและทีมงานจากกองถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ ต้องทำการตรวจโควิด19 ก่อนถ่ายทำ จึงพบว่าเขาและทีมงานบางส่วนติดเชื้อส่วนทางด้านนักแสดงรายอื่นทั้ง ฮวางอินยอป และ ชเวซังอึน ไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด และจากการติดโควิดของนักแสดงนำนี้เองที่ทำให้ทางกองถ่ายต้องหยุดพักการถ่ายทำไปก่อนโด่งดังจากซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Empress Ki และ Backstreet Rookie เขาเป็นคนดังรายล่าสุดของเกาหลีที่ติดเชื้อ ส่งให้วงการบันเทิงเกาหลีเริ่มหันมาระมัดระวังกันมากขึ้นก่อนหน้านี้ คิมซึงคยู หัวหน้าวงบอยแบนด์ Infinite, มินฮยอก จากวง BtoB และ โดยอง กับ จองฮวาน สมาชิกวง Treasure เคยมีชื่อเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 มาแล้วส่วนคนในวงการรายอื่นที่ติดเชื้อก็มีทั้ง นางแบบสาว ฮันฮเยจิน, คิมคังมิน นักแสดงจากซีรีส์ My Roommate Is a Guminho, นักร้องจากวง Ateez , ฮานิ จาก Exid และ ซออินยอง อดีตสมาชิกวง Jewelryขณะที่ ยูแจซอก พิธีกรชื่อดังของเกาหลีแม้จะมีผลตรวจเป็นลบ แต่เขาก็เลือกที่จะกักตัวหลังจากได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อขณะถ่ายทำวาไรตี้โชว์ You Quiz On The Blockด้านนักแสดงดังอย่าง อีจองแจ, จองอูซอง และ จูจีฮุน ต่างก็มีผลตรวจเป็นลบ หลังจากหนึ่งในทีมงานจากกองถ่ายเรื่อง Hunt ติดเชื้อโควิด19