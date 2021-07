“หญิง” โพสต์ซึ้งถึง “อ๊อฟ” ก่อนจะถึงตอนจบ “เสือชะนีเก้ง”

หลังจากที่นักร้องหนุ่มเสียงดีออกมาโพสต์ว่าถูกภรรยาผู้บริหารช่องดังขออันเฟรนด์ เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันที่เกิดจากฝ่ายนักร้องหนุ่มออกมา call out รัฐบาล คนก็เริ่มมีการเดากันว่าภรรยาผู้บริหารคนนั้นเป็นใครกันแน่จนหนุ่ม อ๊อฟ โพสต์เคลียร์ประเด็นอีกครั้ง เพราะโดนเมาท์หาว่าเทงาน เตรียมไปอยู่กับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวที่ต่างประเทศ แต่ที่จริงเจ้าตัวเป็นฝ่ายขอถอนตัวตั้งแต่แรก แต่ทีมงานขอไว้ และสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของตนแล้ว ก็เลยมาถึงบางอ้อว่าผลงานชิ้นนั้นก็คือซิตคอมเรื่อง เสือชะนีเก้ง ของทางช่องone31 นั่นเองทางฝั่งเพื่อนซี้อย่างและเป็นนักแสดงที่ร่วมเล่นซิตคอมนี้มาตั้งแต่ต้นก็ได้โพสต์ทั้งคลิป และข้อความซึ้งๆ ถึงเพื่อนเอาไว้ว่า“Until the end of time 🕰 จนกว่าจะถึงวันลา ละครยังดำเนินต่อไป ยังไม่มีตัวละครไหน หายไปจากเรื่องนะคะ คงหาทางให้เรื่องของตัวละครทั้ง 3 จบลงอย่างสวยงาม เราผูกพันกับละครเรื่องนี้มากจริงๆ และรับรู้ว่าผู้ชมหลายคนก็รักเช่นกัน ในฐานะนักแสดงเราคงอยากให้ซิตคอมมีทางจบแบบงดงามเพื่อผู้ชมด้วย มันคงถึงเวลา ถึงแม้จะเป็นการเดินทางที่ยาวนาน แต่ทุกวัน จันทร์ อังคาร เราจะได้เจอเพื่อนๆ ที่กองเสมอ ทีมงานที่รักเรา น่ารักกับเราทุกๆ ครั้ง ทุกอย่างมันคืออีกหนึ่งครอบครัวที่เราร่วมกันสร้างในกองถ่ายหนึ่งกองมีพวกเราทำงานก็จริง แต่อีกหลายชีวิตก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำกับเรา บางชีวิตรับงานเป็นจ๊อบ เราทุกคนก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันมานาน ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน รับผิดชอบพายเรือมาด้วยกันจนจะถึงฝั่ง ใจหายเหมือนกันถ้ามันต้องลาไป...แต่ทุกการเดินทางก็คงต้องมีจุดหมายปลายทาง และเส้นทางใหม่ๆ ของพวกเรา จนกว่าจะถึงวันนั้น ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะ ❤️ #เสือชะนีเก้ง cr @pongrykung”โดยคอมเมนต์ที่มีเข้ามาส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้ามีไม่ครบ 3 คนก็ไม่อยากที่จะดูต่อ เพราะถ้าไม่มี “อ๊อฟ ปองศักดิ์” ก็คงไม่ใช่ เสือชะนีเก้ง อีกต่อไป