"ตอง" แนะเคล็ดลับสวยใส เซรั่ม​ HM Plus ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

กลายเป็นกระแสทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ชาวเน็ตต่างพูดถึง และให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก หลังจากที่นักร้อง-นักแสดงสาว ชื่อดังแห่งยุค 90 อย่างไปเป็นแขกรับเชิญ โชว์พลังเสียงในรายการร้องเพลงชื่อดังรายการหนึ่งไปเมื่อเร็วๆ​ นี้ แต่สิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ร่วมรายการและคนดู คือการปรากฎตัวของสาวตอง ที่พกพาความสวย ความสดใส ดูอ่อนกว่าวัย สวนทางกับอายุจริงที่เจ้าตัวมาเฉลยผ่านในรายการ ว่าตอนนี้อายุ 43 ปี!แล้ว เล่นเอาอึ้งกันไปทั้งรายการ จนแฟนๆต่างเข้าไปรุมคอมเมนท์ใน IG ของสาวตอง ถามหาเคล็ดลับกันยกใหญ่ หรือว่าจริงๆ​ แล้วเจ้าตัวกำลังอินเลิฟ มีรักครั้งใหม่กันแน่นะเนี่ย"คือต้องบอกว่าตองดีใจนะ และก็ขอบคุณแฟนๆ​ รายการที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งตอนแรกที่ทางรายการติดต่อมา ตองก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน กลัวคนดูจะลืมเราไปแล้ว แต่พอรายการออกอากาศไป และฟีดแบ็คที่กลับมาก็ทำให้แฮปปี้มากๆ ดีใจค่ะส่วนเรื่องความรักนี่ไม่เลยค่ะ ไม่เกี่ยวกับความรักครั้งใหม่อะไรเลยค่ะ คือจะบอกว่า จริงๆ​ แล้วช่วงนี้ตองเองยอมรับว่า หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นแบบจริงจัง เรียกได้ว่าลงลึกในรายละเอียดของการดูแลตัวเองเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยอายุที่มากขึ้น ก็หลักสี่แล้ว (หัวเราะ) เลยต้องเลือกเยอะนิดนึง ทั้งเรื่องของอาหารการกิน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ที่จะมาช่วยบำรุงผิวของเราด้วย คือถ้าจะให้มาใช้อะไรก็ได้ ก็คงไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะคือถ้าเป็นในส่วนของการรับประทานอาหาร ตองจะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ ส่วนพวกของมัน ของทอด ก็จะพยายามเลี่ยง หรือไม่ทานเลย ส่วนในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงผิว ตองจะค่อนข้างซีเรียสมาก มากกว่าการรับประทานอาหารอีกด้วยซ้ำ ซึ่งตองจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมี ยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมาจากธรรมชาติด้วยยิ่งดี และตองก็ได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์มาตัวนึง ซึ่งตองอยากจะบอกว่าประทับใจแบบสุดๆ เรียกได้ว่าตกหลุมรักเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ผลิตจาก ถั่งเช่าหิมะเยื่อไผ่ สายพันธุ์เกาหลี ที่จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระ จุดด่างดำ แถมยกกระชับช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึง และมีความชุ่มชื้น มากกว่าเมือกหอยทาก ถึง​ 10​ เท่า แบรนด์ HM Plus นั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้องติดใจ และเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นี้มากๆ เพราะผลิตภัณฑ์เซรั่มตัวนี้ ได้รับทุนในการทำวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจ สามารถสอบถามกันไปได้ที่ https://www.hmhealthbeauty.com แฟนเพจ HM Plus, Line official : @hmplus / https://lin.ee/qhsheRD Ig: hm.bxico เบอร์โทรศัพท์ : 088-920-7507 บอกเลยว่าถ้าได้ลองใช้ รับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนยังไงตองก็ต้องขอฝากผลิตภัณฑ์เซรั่มดีๆ ที่ต้องเองนั้นใช้จริง จนมีหลายๆคนเรียกกันว่า "เซรั่มของตอง" ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของผลงานการแสดง ร้องเพลง ตอนนี้ก็มีคิดไว้บ้าง ยังไงก็อยากให้คอยติดตามกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ"