ติ่งจีนสุดคลั่งแอบติดตั้งเครื่องติดตามในรถ “หวังอี้ป๋อ” ละเมิดความเป็นส่วนตัวจนโดนจับ

ตามรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปักกิ่ง ระบุว่า แฟนคลับ 2 รายผู้ชื่นชอบ หวังอี้ป๋อ ได้ใช้เครื่องมือติดตามที่ถือเป็นการทำผิดกฏหมายคอยสอดแนมการเดินทางของเขาทุกวันขณะที่อยู่ในเมืองปักกิ่งแฟนคลับ 2 ราย แซ่จาง และแซ่หลี ยังยอมรับด้วยว่าได้ขายข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักแสดงหนุ่มและโลเคชันต่างๆให้กับบรรดาแฟนๆที่คลั่งไคล้เขารายงานจาก Golden Times ระบุด้วยว่า งานนี้แฟนคลับที่ชื่นชอบนักแสดงหนุ่มวัย 23 ปี เป็นผู้แจ้งตำรวจเกี่ยวกับ 2 แฟนคลับที่แอบติดเครื่องติดตาม หลังต่างพากันมาคุยโวกิจกรรมของพวกเขาในโซเชียลมีเดียหวังอี้ป๋อ เริ่มมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีนในฐานะสมาชิกจากวงบอยแบนด์ Uniq ก่อนจะมาประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะศิลปินเดี่ยว และเริ่มผันตัวมาสู่แวดวงการแสดง ซึ่งเขาโด่งดังอย่างมากจากผลงานทางโทรทัศน์เรื่อง Gank Your Heart, The Untamed และ Legend of Feiเรื่องราวของแฟนคลับคลั่งที่ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของศิลปินเกิดขึ้นกับศิลปินทางฝั่งเกาหลีใต้มายาวนานแล้ว โดยเรียกแฟนคลับเหล่านี้ว่า “ซาแซง” แต่หลังจากวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์จีนกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ศิลปินก็มีแฟนคลับคอยติดตามจำนวนมากขึ้น และแฟนคลับอย่าง “ซาแซง” ก็มีมากขึ้นเช่นกัน“นี่ไม่ใช่สิ่งที่แฟนคลับของไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบควรทำ มันเข้าข่ายอาชญากรรมชัดๆ และเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาจัดการ” , “พวกเขาเป็นเหมือนพวกย่องตามมากกว่าจะเป็นแฟนคลับที่แท้จริงของ หวังอี้ป๋อ ฉันว่าพวกเขากระหายรายได้จากการขายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ หวังอี้ป๋อ มากกว่าการชื่นชอบในตัวเขา” ชาวเน็ตแสดงความเห็นทาง Weiboนับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ หวังอี้ป๋อ โดนแฟนคลับแอบติดตั้งเครื่องมือติดตามการเดินทาง เพราะเมื่อเดือน พ.คง ปีที่แล้ว หวังอี้ป๋อ ก็เคยพูดออกสื่อว่าเขาถูกแฟนคลับที่คลั่งไคล้บางคนคุกคาม ซึ่งเขายังได้ประณามการเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมการสะกดรอยตามคนดังต่างๆในจีนด้วย“ตอนนี้นานๆทีจะมีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูห้องพักผมในโรงแรม มีคนมาแอบวางเครื่องติดตามในรถของผม ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ก้จะมีคนคอยตามเสมอ” หวังอี้ป๋อ ระบายผ่าน Weiboทางด้าน Yue Hua Entertainment ต้นสังกัดของ หวังอี้ป๋อ ก็ออกมาเตือนถึงพฤติกรรมดังกล่าวโดยระบุว่า“ขอร้องอย่าตามรถของพวกเรา หรือตามเราขึ้นเครื่องบินเลยครับ อย่ารวมตัวไล่ตามศิลปินในที่สาธารณะต่างๆทั้ง สนามบิน และ โรงแรม รวมถึงกองถ่าย และขอร้องว่าอย่าขายข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการ สถานที่ และรูปถ่ายจากกองถ่ายทำภาพยนตร์ เพราะไม่มีจุดมุ่งหมายให้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด”