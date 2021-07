ไปต่อไม่ไหว!! "ซาร่า" จำใจปิดคาเฟ่เซ่นพิษโควิด

ยื้อต่อไม่ไหวแล้ว สำหรับ "ซาร่า เอเอฟ" หรือ "ซาร่า นลิน โฮเลอร์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ประกาศปิดกิจการคาเฟ่ thegreenhub.bkk เป็นที่เรียบร้อยโดยสาว "ซาร่า" ได้โพสต์ภาพร้านคาเฟ่ พร้อมข้อความว่า "Thank you to all lovely customers that came to visited us, but it’s time to inform that we’re close permanently and hope that there will be the best time that can brings us together again in the future:)ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่เคยมาเยี่ยมเรา วันนี้จะขอแจ้งว่าร้านเราได้ปิดทำการแล้ว หวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสและสถานการณ์กลับมาดี เราคงได้เจอกันอีก ขอบคุณจากใจ"