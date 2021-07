สละโสดอีกคู่!! "เชน" เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ "แพร" แต่งงานในวันเกิด

เสิร์ฟความรักให้กันมาจนอิ่มตัว สำหรับนักแสดงหนุ่ม "เชน ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์" กับหวานใจนักแสดงสาว "แพร พรรัมภา" ที่ล่าสุดก็สละโสดกันไปอีกคู่ เมื่อหนุ่ม "เชน" ทำเซอร์ไพรส์สาว "แพร" ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานในวันเกิดอายุครบ 37 ปี ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเรือยอร์กกลางทะเลโดยหนุ่ม "เชน ณัฐวัฒน์" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่แฟนสาวและประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า " And she said ….. YES I LoVE U @pairrykaa" กับอีกข้อความว่า "Happy Birthday นะคะสุดที่รักของเชน @pairrykaa ขอให้แพรมีความสุขมากๆมีแต่คนรักแพรแบบนี้ตลอดไปนะคะ เชนขอบคุณแพรมากๆที่เข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนหลายๆอย่างในชีวิตของเชนให้ดีขึ้น…เชนสัญญาว่าเชนจะดูแลแพรให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะทำได้และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเเพรจะมีเชนอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปนะคะที่รัก เชนรักแพรที่สุดเลยคะ”ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆละครเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมาย