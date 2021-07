คัลเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จัดพิธีลงเสาเข็มฤกษ์ “ AROM WONGAMAT (อารมณ์ วงศ์อมาตย์)”

คอนโดระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ภายใต้แนวคิด “Sense The Masterpiece” นำโดย 3 ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท คัลเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างและพันธมิตร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงเสาเข็มฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่โครงการคอนโดฯ High Rise สูง 55 ชั้น มียูนิตเพียง 319 ยูนิต แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพัทยา สถาปัตย์ศิลป์ชิ้นเอก รูปแบบของ Private Island World Class Facilities Privacy & Tranquility คอนโดหรูวิวทะเล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พื้นที่โครงการ ริมชาดหาดวงศ์อมาตย์ พัทยา“ AROM WONGAMAT (อารมณ์ วงศ์อมาตย์)” คอนโดระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ ภายใต้แนวคิด “Sense The Masterpiece”Masterpiece of Design งานสถาปัตย์ โดยบริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) ที่ตัวอาคารมีความโดดเด่นในลักษณะ Single Stand Towerงานออกแบบภายใน โดยบริษัท PIA Interior และงานภูมิสถาปัตยกรรม โดย บริษัท ทร็อพ TROP : Terrains + Open space ที่ยังคงมีความเคารพต่อบริบทโดยรอบด้วยFacade กระจกทั้งหมด ให้สะท้อนน้ำทะเล ออกเป็นแสงวิบวับ ส่งผลให้บริบทของน้ำทะเล หาดทราย และแสงอาทิตย์ภายนอก ได้กลายไปเป็นแรงบันดาลใจของงานออกแบบ รวมไปถึงการเลือกใช้สีภายในอาคาร สุดท้ายคืองานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ยังคงอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับ 100 ปีในพื้นที่เดิม รวมถึงพันธุ์ไม้เดิม เอาไว้Masterpiece of Living เน้นความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัย เช่น ห้องแบบ 2 Bedroom จะได้ Private Lift ทุกยูนิต, ฝ้าเพดานสูงเป็นพิเศษถึง 4 เมตร, การเลือกใช้วัสดุแบรนด์ระดับโลก และจุดเด่นของโครงการอย่าง Facilities ที่จัดมาให้แบบเต็มที่Masterpiece of Nature บรรยากาศของโครงการที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติMasterpiece of Future เป็นทำเลที่จะยิ่งมีศักยภาพในอนาคต จากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐที่มีต่อภาคตะวันออก“อารมณ์ วงศ์อมาตย์” เพียงหนึ่งเดียว ที่ชีวิตอันสุดงดงาม จะถูกรวบผสานเข้ากับธรรมชาติอันสมบูรณ์ สู่มรดกแห่งการอยู่อาศัยใน สถาปัตย์ศิลป์ชิ้นเอก โดย COLOURS DEVELOPMEMT เริ่ม 14.9 ลบ.*“อารมณ์…ที่ร่ำรอให้คุณได้เข้ามาเปิดทุกโสตสัมผัสไปพร้อมกัน”