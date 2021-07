กีต้าร์ชมพูของ “โรเซ่ BlackPink” สู่ดราม่าข้ามชาติเลิกเรียกศิลปินชายว่า "ผัว"

แต่งานนี้ประเทศไทยกลับมีดราม่าเต็มๆ เมื่อ “แม็กซ์ เจนมานะ” ทวีตถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมข้อความคุกคามทางเพศจนโดนแฟนคลับสาวกเคป็อปเข้ามาถล่มยับ จนล่าสุดเจ้าตัวขอตอบโต้ด้วยการรณรงค์ห้ามคุกคามทางเพศกับนักร้องชายเช่นกันเรื่องราวดังกล่าว เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามเมื่อปลายเดือน มิ.ย. ตอนที่ โรเซ่ BlackPink ได้โคฟเวอร์เพลง Slow Dancing in a Burning Room ในรายการวาไรตี้ Sea of Hope ซึ่งผลงานเพลงนี้มาจากอัลบัม Continuum ของ จอห์น เมเยอร์ ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2006 ส่งให้เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้ และอีกหลายๆประเทศหลังจากนั้นไม่กี่วัน จอห์น เมเยอร์ ก็ได้ทวีตคลิปของ โรเซ่ ที่กำลังร้องเพลงของเขา พร้อมกับระบุว่า “มันช่างงดงาม” ความรู้สึกของแฟนคลับก็คงไม่ต่างกับเจ้าของเพลงที่ต่างออกมาทวีตข้อความถึงเวอร์ชันโคฟเวอร์สไตล์ โรเซ่ ว่าเหมือนเป็นเพลงที่มาจากสวรรค์ ถึงขั้นบางคนอยากให้เวอร์ชันดังกล่าวเข้าไปอยู่ใน Spotifyเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา โรเซ่ ได้โพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมเพื่ออวดกีต้าร์ไฟฟ้าตัวใหม่สีชมพู Roxy Pink ( Rosewood ) ใกล้เคียงสีโปรดของ โรเซ่ ที่เป็นสี Baby Pink ซึ่งเป็นของ PRS Guitar รุ่น Silver Sky ราคาประมาณ 2,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 82,000 บาทแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ เป็นกีต้าร์ที่ จอห์น เมเยอร์ ลงมือร่วมออกแบบจนเขาเรียกกีต้าร์รุ่นนี้ว่าเป็น กีต้าร์ในเวอร์ชันของเขาเองเพราะมันคือกีต้าร์ในแบบที่เขาอยากได้ และเขาก็ได้ส่งมาให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ โดย จอห์น เมเยอร์ ได้เขียนข้อความส่งถึงนักร้องสาวว่า “โรเซ่! ผมควรจะขอบคุณคุณ ( ดังนั้น ขอบคุณครับ )” ซึ่ง โรเซ่ ก็เขียนความรู้สึกกำกับในรูปว่า “ชีวิตฉันสมบูรณ์แล้ว” เรียกได้ว่าสาวที่ชื่นชอบการเล่นกีต้าร์และร้องเพลงอย่าง โรเซ่ คงจะยกให้กีต้าร์ตัวนี้เป็นเครื่องดนตรีชิ้นโปรดของตนเองกันเลยทีเดียวงานนี้แม้จะเป็นเรื่องราวที่สวยงามของ 2 ศิลปินดังระดับโลก แต่คนที่ถูกพูดถึงและมาแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยกลับเป็นนักร้องหนุ่ม แม็กซ์ ณัฐวุฒิ เจนมานะ หรือ แม็กซ์ เจนมานะ ที่เขาได้ไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ จอห์น เมเยอร์ ส่งกีต้าร์ให้ โรเซ่ โดยกล่าวว่า “เฮียแม่งหวังผลตลอดดดดด”, “จอห์น เมเยอร์ ส่งกีต้าร์สีชมพูให้น้อง แต่พี่ขอส่งโลเคชั่นห้องพี่แทนได้ไหม..”ชาวเน็ตเลยพากันเหมารถทัวร์ไปถล่มหนุ่มแม็กซ์ ก่อนที่เจ้าตัวจะรีบออกมาขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์ หลังมีชื่อขึ้นเทรนด์ โดยเจ้าตัวระบุว่า“อันนี้เป็นคอมเมนต์เก่าที่ผมคอมเมนต์เพจๆนึงตอนที่ JM เขียนถึง Rose’ ตอนแรกซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาที่จะ SH ( คุกคามทางเพศ ) หรือต้องการใช้ภาษาเพื่อสื่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ยอมรับว่าการพูดติดตลกแบบนี้เป็นเรื่องที่แย่มาก ผมขออภัยที่ทำให้ใครก็ตามไม่พอใจครับ”“สิ่งที่ผมและแฟนเพลงแซวเฮียบ่อยๆ เพราะเขาค่อนข้างชัดเจนเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ส่วนตัว คล้ายๆกับการแซวเพื่อนเวลาจะจีบสาวใหม่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องถึงกับการร่วมรักหรือการละเมิดสิทธิส่วนตัวของศิลปินคนใด”“การบอกว่าใครสักคนเป็นขยะนั้น ส่วนตัว ในฐานะคนถูกพาดพิง… ผมก็ว่าจริง แต่ผมอยากรู้คนเดียว วันหลังมาด่าผมหลังไมค์ได้ครับ ประจานแล้วผมเขิน”“ขอโทษโรเซ่มากๆครับ ผิดพลาดมากๆ”“ I’m sorry, Rosé BLACKPINK #ROSÉ, for my inappropriate tweet and funny gag about you receiving John Mayer’s guitar (that might have a hidden agenda - which is a joke I assure all Blinks). My stupidity costs me shame and I regret it. I will be more careful. Sincerely, Max.”[ ผมขอโทษครับ โรเซ่ BlackPink สำหรับการทวีตที่ไม่เหมาะสมของผม และมุขตลกเรื่องที่คุณได้กีต้าร์จาก จอห์น เมเยอร์ ( มันอาจมีวาระซ่อนเร้น ซึ่งมันเป็นเรื่องขำๆ ผมรับรองได้ครับชาว Blinks ) ความโง่เง่าของผมส่งให้ผมอับอายและรู้สึกเสียใจ ผมจะระวังให้มากกว่านี้ ขอแสดงความนับถือ แม็กซ์ ]แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องชายไม้เลื้อยเจ้าชู้ตัวพ่อเพราะออกเดตกับสาวคนดังมานักต่อนักทั้ง เจสสิกา ซิมป์สัน, ไมลีย์ ไซรัส, เจนนิเฟอร์ อนิสตัน, เทย์เลอร์ สวิฟท์, เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ และ เคที่ เพอร์รี่แต่การส่งกีต้าร์ให้โรเซ่ ไม่น่าจะมีวาระซ่อนเร้นอะไร เพราะเขาก็ส่งกีต้าร์รุ่นเดียวกันสีเดียวกันให้กับ อาจารย์ โทโมะ ฟูจิตะ แห่งมหาวิทยาลัย Berklee College of Music ซึ่งเป็นอาจารย์สอนกีต้าร์ให้เขาสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่นั่น โดย จอห์น เมเยอร์ ยังได้แนบการ์ดเช่นเดียวกับที่มอบให้โรเซ่ แต่ข้อความในการ์ดนั้นระบุว่า“ผมอยากแน่ใจว่าคุณคือคนแรกที่มี หวังว่าคุณจะชอบนะครับ” ซึ่ง อาจารย์ โทโมะ ก็ได้ทำคลิปสอนกีต้าร์ด้วยกีต้าร์ตัวนี้พร้อมกับเพลงใหม่ของจอห์น เมเยอร์ อย่าง Last Train Home ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2021หลังจากที่โดนชาวเน็ตถล่มยับจากข้อความ “จอห์น เมเยอร์ ส่งกีต้าร์สีชมพูให้น้อง แต่พี่ขอส่งโลเคชั่นห้องพี่แทนได้ไหม..” ว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศศิลปินหญิง จนถึงขั้นโดนชาวโซเชียลด่าว่าเป็นขยะ แถมยังโดนแช่งว่าถ้ามีภรรยาและลูกสาวก็ให้โดนเอาไปทำแบบนี้บ้างจะได้รู้สึก ซึ่ง แม็กซ์ เจนมานะ ก็รีบเข้ามาตอบว่า “โหคุณ” ก่อนจะโดนชาวเน็ตตอกกลับว่า พูดเล่นติดตลก แค่ขำๆ เหมือนที่ตนเองกล่าวไว้ พอเจอเองบ้างทำไมถึงรับไม่ได้ ก่อนที่นักร้องหนุ่มจะตัดจบว่า “เข้าใจละครับ ผมขอโทษนะ”แต่ล่าสุดเจ้าตัวขอโพสต์ทวงคืนความยุติธรรมให้นักร้องชายบ้างโดยระบุว่า “สนับสนุน ให้ยกเลิกการเรียกศิลปินชายว่าผัวครับ” ( ซึ่งแฟนคลับเกาหลีมักจะเรียกศิลปินไอดอลและนักแสดงที่ตนชื่นชอบว่าเป็น "ผัวทิพย์" ) งานนี้จึงเจอชาวเน็ตถล่มยับอีกรอบ ซึ่งเจ้าตัวก็ตอกกลับว่า “พวกคุณสองมาตรฐานเหรอครับ”, “ให้เรียกว่าสุภาพบุรุษผู้มีแนวโน้มจะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า”ผลพวงจากเรื่องดังกล่าว ส่งให้คนที่ชื่นชอบในผลงานเพลงจนถึงขั้นเป็นแฟนคลับของ แม็กซ์ เจนมานะ ถึงขั้นประกาศเท ไม่ขอติดตามผลงานอีกต่อไป ซ้ำยังไล่ หนุ่มแม็กซ์เข้าป่าให้สมกับเพลงฮิตที่ตนเองร้องด้วย