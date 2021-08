เมื่อชีวิตคนบันเทิงถูกถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์ม

วงการหนังจีนและฮ่องกงได้ชื่อว่าส่งหนังที่สร้างมาจากชีวิตของบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงออกมามากที่สุด ไม่แพ้ใครในโลก ในรูปของหนังเกี่ยวกับ ครูมวย จอมยุทธ หรือเหล่าวีรบุรุษพื้นบ้าน อย่าง หวงเฟยหง หงซีกวน หรือ ปึงซีเง็ก ฯ แต่ส่วนใหญ่ผู้ชมคงจะไม่ได้ใส่ใจข้อเท็จจริงอะไรของภาพยนตร์เหล่านี้เพราะส่วนใหญ่ผู้สร้างหนัง ก็แต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่ โดยไม่ได้สนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใดๆ อยู่แล้ว จึงพูดได้ยากว่าหนังเหล่านี้คือผลงานที่สร้างมาจากเรื่องจริงแต่ล่าสุดวงการหนังฮ่องกงก็เริ่มมีหนังชีวประวัติแท้ๆ ออกมาให้ดูกันมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะ ชีวประวัติของเหล่าคนบันเทิงในวงการหนัง วงการเพลงเอง อย่างหนังเรื่องที่จะเล่าถึงชีวิตของราชินีเพลงป็อปแห่งฮ่องกงอย่างที่ถ่ายทำมานานหลายปี และน่าจะเข้าฉายให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนังจะหยิบเอาส่วนใดในชีวิตของ เหมยเยี่ยฟาง มาสร้างเป็นภาพยนตร์เพราะชีวิตของเธอมีเรื่องราวค่อนข้างมาก ทั้งผลงานมากมาย และชีวิตส่วนตัวก็ค่อนข้างหวือหวา นอกจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครที่เป็นเหล่าดาราต่างๆ ปรากฏในเรื่องมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่า เหมยเยี่ยฟาง ไม่ใช่ดาราฮ่องกงคนแรกที่ถูกหยิบ ชีวิตมาสร้างเป็นหนัง คนที่มีภาพยนตร์ชีวประวัติเล่าเรื่องชีวิตของเขามากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นราชานักบู๊ตลอดกาลอย่างนั่นเองหนังชีวประวัติเกี่ยวกับรู้สึกดีถูกสร้างออกมา ตั้งแต่เขาเสียชีวิตได้ไม่กี่ปีและยังมีการ สร้างออกมากันอยู่เรื่อยๆ ทั้งจากทางฮอลลีวูดหนังที่เล่าเรื่อง วัยหนุ่มของบรูซลีหรือกระทั่ง ปรากฏตัวเป็นตัวละครรับเชิญในหนังฮิตอย่างยิปมันที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็น ในหนังฮอลลีวูดชื่อดัง ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD ที่ บรูซ ลี โผล่มาโดนตัวละครของ แบรด พิตต์ อัดจนน่วม แถมบุคลิกของบรูซลีในเรื่อง ก็ดูยะโสโอหังปากมาก ไม่ให้เกียรติคนอื่นจนทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างมากมาย ซึ่งล่าสุด ผู้กำกับ เควนติน ทารันติโน่ ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้ง ว่าเขานำเสนอตัวละครบุตรีจากข้อมูลที่ตัวเองรับรู้มา และไม่เสียใจ ทำออกมานั้นลักษณะนี้ด้วยมี บรูซ ลี แล้วก็ต้องมีหนังเป็นหนังที่เล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กขอเฉินหลงจนถึงช่วงวัยรุ่น หนังเล่าถึงเหตุการณ์ยาวนานประมาณสิบปี ตั้งแต่เฉินหลงสมัครเข้าโรงเรียนงิ้ว จนสำเร็จการศึกษา ในช่วงวัยรุ่นนอกจากภาพการฝึกงิ้วอย่างดุเดือด ดูสมจริงสมจังแล้ว หนังก็ยังเล่าถึงชีวิตหลายด้านของเหล่านักเรียนนิ้ว และยังมีเรื่องราวความรักครั้งแรกในชีวิตของเฉินหลง ให้ชมกันในหนังเรื่องนี้ด้วยแต่ที่หนังไม่ได้เล่าก็คือ สุดท้ายความรักของเฉินหลงกับหญิงสาวที่เป็นนักเรียนงิ้วจากสำนักอื่นกลับจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เพราะพอเริ่มโตขึ้นได้เจออะไรมากขึ้น เฉินหลง ก็กลับทิ้งอีกฝ่ายไปแบบไม่ค่อยใยดี จนในปัจจุบัน เฉินหลง ในวัยที่ผ่านโลกมามากแล้วก็ยังยอมรับว่าทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ส่วนวงการเพลง ถ้าพูดถึงเพลงฮ่องกงยุค 70 รุ่นลุง ๆ ป้า ๆ ก็น่าจะคุ้นเคยกับวงดนตรีที่ชื่อว่าเป็นอย่างดีเรื่องราวของวงดนตรีสุดดังวงนี้ที่มีสมาชิกคนหนึ่งคือก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังแล้วเช่นเดียวกัน ภายใต้ชื่อซึ่งถ้าใครสนใจก็มีให้ชมกันทาง Disney Plus ด้วยหนังเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งวงของเราเพื่อนสนิทก่อนจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงไปทั่วเอเชีย โดยผลงานเรื่องนี้เขียนโดยหนึ่งในสมาชิกของวงอย่าง แอนโทนี เฉิน ซึ่งเป็นมือกลอง แต่แฟนๆ วงการบันเทิงฮ่องกงน่าจะคุ้นเคยกับบทบาทการแสดงของเขามากกว่า โดยเฉพาะในหนังประเภทผีกัดกัดต่อHouse of the Rising Sons ปิดฉากเรื่องราวด้วยภาพคอนเสิร์ตจริงของสมาชิกในวงที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่ที่สุดของหนังจากชีวิตคนบันเทิงก็คงจะเป็นหนังเรื่องใดไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่หนังชีวประวัติของดาราในยุคหนังขาวดำ ที่เสียชีวิตด้วยการทำอัตวิบากกรรม จากปัญหา ต่างๆ มากมายในชีวิต แต่ก็ยังทิ้งผลงานอมตะและเรื่องราวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงกันCentra Stage อำนวยการสร้างโดยแอ็กชั่นฮีโร่อย่างเฉินหลง โดยมี สแตนลี กวาน เป็นผู้กำกับ เล่าเรื่องด้วยการตัดสลับ เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเธออันได้แก่ ชีวิตรัก การแต่งงานที่ล้มเหลวทั้งสองครั้ง ความสัมพันธ์ของหยวนหลิงอี้ต่อผู้กำกับหนุ่มคนหนึ่ง(เหลียงเจียฮุย) ปัญหาของเธอที่มีต่อสื่อมวลชน, และบทสัมภาษณ์ต่อหยวนหลิงอี้โดยดาราที่ร่วมแสดงนำ พร้อมภาพหนังเก่าๆ ของหนังที่หยวนหลิงอี้เคยแสดง และที่ยังสามารถค้นหาได้ เพราะภาพยนตร์ของเธอจำนวนมากฟิล์มได้หาย และชำรุดไปแล้วแม้ถ่ายทอดเหตุการณ์จะไม่เรียงลำดับเวลาแต่ดูแล้วไม่สับสนเลยผู้กำกับทำหน้าที่ได้ดีมาก ในการชักจูงให้คนดูคล้อยตามกับโศกนาฏกรรมของเธอCentra Stage ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนทำให้ จางม่านอี้ คว้ารางวัลบนเวทีต่างๆ มากมาย และกลายเป็นหนังที่ดีที่สุดของฮ่องกงเรื่องหนึ่งในยุคเก้าศูนย์ ที่ล่าสุดยังเพิ่งถูกนำกลับมารีมาสเตอร์ใหม่ จนได้ภาพที่สวยคม สีสันจัดจ้าน อย่างที่แทบไม่เคยเห็นมาก่อน จนกลายเป็นการชุบชีวิตหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งอย่างแท้จริงผลงานส่วนใหญ่เหล่านี้ มักจะเล่าเรื่องของศิลปินระดับตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่จดจำ แต่ก็มีหนังบางเรื่องเหมือนกันที่เล่าเรื่องของด้านหน้าที่ไม่มีชื่อเสียง นั่นก็คือหนังที่ชื่อว่าที่เล่าถึงเรื่องราวชีวิตวัยหนุ่มของดาราตัวประกอบที่ชื่อว่าที่แฟนหนังฮ่องกงจะคุ้นเคยกับหน้าตาเค้าอยู่บ้างแม้จะไม่ทราบชื่ออะไรก็ตาม โดยเฉพาะในหนังหลายๆ เรื่องของ โจวซิงฉือหนังพูดถึงชีวิตในช่วงที่เขายังโลดแล่นอยู่ในวงการนักเลงแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตเกือบจะเอาตัวไม่รอด แต่สุดท้ายก็กลับตัวกลับใจ ก่อนจะได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นหนังอาชญากรรมที่เล่าถึงชีวิตของคนที่เข้าไปเกลือกกลั้วกับยาเสพติด แต่สุดท้ายสามารถกลับตัวกลับใจจนมีชีวิตไม่ได้ โดย หลี่ซิวฉี ร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยและเป็นผลงานเรื่องท้ายๆ ในชีวิต ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเมื่อ 2 ปีก่อน