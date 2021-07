“Pop Smoke” ตัวจากไปแต่เสียงยังอยู่ ส่งอัลบั้มใหม่ “Faith” มีศิลปินดังร่วมแจมเพียบ

อดคิดถึงไม่ได้ สำหรับแรปเปอร์ชื่อดังผู้ล่วงลับ “Pop Smoke” อย่างไรก็ดีแม้เจ้าตัวจะจากไปแต่ยังคงมีผลงานทิ้งไว้ให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้ติดตามกันใน อัลบั้มใหม่ชุดที่ 2 “Faith”อัลบั้มชุดนี้นอกจากจะอัดแน่นจุใจไปด้วย 21 บทเพลงแล้ว ยังได้ทัพศิลปิน Hiphop ซุปเปอร์สตาร์มาร่วมแจมกับเพียบไม่ว่าจะเป็น KANYE WEST, DUA LIPA, PHARRELL, KID CUDI, QUAVO, PUSHA T, FUTURE, RICK ROSS, THE-DREAM, 21 SAVAGE และ CHRIS BROWNก่อนหน้านี้ Pop Smoke เคยทำลายสถิติ Billboard ในรอบ 8 ปี กับอัลบั้มเดบิวต์ชุดแรกอย่าง “Shoot For The Stars Aim For The Moon” (ปี 2020) ที่มีเพลงดังติดหูมากมายอาทิ “What You Know About Love”, “The Who”, “Mood Swings” และ “For The Night”อัลบั้มชุดแรกของ Pop Smoke ประสบความสำเร็จ ได้ตำแหน่งอัลบั้ม Hip Hop/R&B ที่ครองอันดับหนึ่งยาวนานที่สุดตั้งแต่ยุค 1990 และคว้าอันดับ 1 ถึง สองสัปดาห์ติดกัน และยังติดอันดับ #1 ชาร์ต “Top Rap Albums” และติด Top 5 ชาร์ต “billboard 200” ถึง 34 สัปดาห์Shoot For The Stars Aim For The Moon จึงกลายเป็นอัลบั้มที่ 4 ในศตวรรษ ที่ติดชาร์ต Top 5 อย่างยาวนาน ซึ่งในอัลบั้มยังมีเพลงดังระดับรางวัลแพลทินัมมากมายอาทิ “Hello” , “Got It On Me” และ Something Special รางวัลแพลทินัม 2x อย่าง “The Woo” และ “What You Know About Love” รางวัลแพลทินัม 3x อย่าง “Mood Swings” และ “Dior” และรางวัลแพลทินัม 4x อย่าง “For The Night”นอกจากนี้ “Dior” ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GRAMMY สาขา Best Rap Performance ปัจจุบัน Pop Smoke เป็นศิลปินที่มียอดยอดสตรีมเพลงมากกว่า 2 หมื่นล้านครั้งทั่วโลกและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอเพลงฮิปฮอป ห้ามพลาดรับลองว่าอัลบั้ม “Faith” จะกลายเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มฮิตในดวงใจของใครหลายคน อย่างแน่นอน