วง “Playground” ทำเพลงระลึกถึง “ตุ้ย” บันทึกความทรงจำที่มีร่วมกัน

หลังจากมือกีต้าร์ วง Playground เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดสมาชิก Playground อย่างและได้ร่วมกันทำเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า ”In the good old days” เพื่อรำลึกถึงเพื่อนรักที่จากไป ทุกคนได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมติ๊ก ระบุว่า “การทำงานชิ้นนี้ยอมรับเลยว่าไม่ง่ายเลยครับ เพราะบรรยากาศในการทำงานในทุก ๆ โมเมนต์มันชวนให้คิดถึงตุ้ย ซึ่งเราเองเอาจริง ๆ ก็ยังอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่ปกติดีเวลาคิดถึงเรื่องนี้ ยอมรับเลยว่าก็มีแอบร้องไห้กันบ้าง ทั้งศิลปิน และทีมงานแต่ด้วยความตั้งใจที่อยากให้งานชิ้นนี้เป็นที่ระลึกและเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนไดอารี่บันทึกให้ทุกคนได้จดจำช่วงเวลาดี ๆ ที่ทุกคนเคยมีร่วมกับตุ้ยบนงานชิ้นนี้กัน เราเลยพยายามแข็งใจทำให้ Live Session อันนี้กันเกิดขึ้น และ ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาแชร์ความทรงจำที่เคยมีตุ้ยในคอมเมนต์ใต้คลิปในเพลงนี้กันนะครับ เพื่อให้ช่วงเวลาดี ๆ ที่เคยมีด้วยกันกับเพื่อนรักของผมคนนี้อยู่กับพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับ”เก้ง เผยว่า “In the good that days การทำงานชิ้นนี้ยอมรับเลยว่าไม่ง่ายเลยครับ เพราะ บรรยากาศในการทำงานในทุก ๆ โมเมนต์มันชวนให้คิดถึงตุ้ย ซึ่งเราเองเอาจริง ๆ ก็ยังอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่ปกติดีเวลาคิดถึงเรื่องนี้ ยอมรับเลยว่าก็มีแอบร้องไห้กันบ้าง ทั้งศิลปิน และทีมงาน แต่ด้วยความตั้งใจที่อยากให้งานชิ้นนี้เป็นที่ระลึกและเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนไดอารี่บันทึกให้ทุกคนได้จดจำช่วงเวลาดี ๆ ที่ทุกคนเคยมีร่วมกับตุ้ยบนงานชิ้นนี้กันเราเลยพยายามแข็งใจทำให้ Live Session อันนี้เกิดขึ้น และ ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาแชร์ความทรงจำที่เคยมีตุ้ยในคอมเมนต์ใต้คลิปในเพลงนี้กันนะครับ เพื่อให้ช่วงเวลาดี ๆ ที่เคยมีด้วยกันกับเพื่อนรักของผมคนนี้อยู่กับพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับ ด้วยรักถึงรักที่สุดนะครับ พวกเรา Playground ครับ”#playgroundband #playgroundfamily#เพราะโลกใบนี้คือสนามเด็กเล่น #อยากให้ช่วงเวลาเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆได้ไหม #ตุ้ยPlayground”และ ตุลย์ ได้บอกว่า “Playground Live Session “in the good old days” เป็นการเล่นกีต้าร์ที่ลำบากที่สุดครั้งนึงในชีวิตเลยครับ เล่นไปก็คิดถึงไปเกือบจะไม่รอด พวกเราอยากให้งานชิ้นนี้เป็นที่ระลึกและบันทึกความทรงจำดี ๆ ที่มีต่อตุ้ย เลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาบันทึกความทรงจำของทุกคนที่มีต่อตุ้ยใต้คอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีความทรงจำดี ๆ ร่วมกับตุ้ย และอยากให้ความทรงจำดี ๆ เหล่านั้นอยู่กับทุกคนตลอดไป คิดถึงนะตุ้ย” ซึ่งมีแฟน ๆ เข้ามารำลึกถึงตุ้ยกันเป็นจำนวนมากIn the good old daysเพลงที่เราตั้งใจทำให้ตุ้ย#อยากให้ช่วงเวลาเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆได้ไหมจดจำช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกัน 16.07.2021 เวลา 20.00 น.