“ณวัฒน์” ชูกำปั้นสู้ตาย เหล่านางงามนานาชาติแห่ให้กำลังใจ

เข้าสู่วันที่ 9 แล้วที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เพราะภาวะเชื้อลงปอด ทำให้หายใจเองไม่สะดวก แต่ 2-3 วันให้หลังมานี้เจ้าตัวเริ่มมีแรงที่จะพิมพ์อัปเดตอาการผ่านทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมส่วนตัวให้ได้รับรู้ถึงอาการปัจจุบันกัน เนื่องจากหลายๆ คนให้ความเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ภาพตัวเองกำลังนอนหลับตา พร้อมกับชูกำปั้น และยังต้องเครื่องช่วยหายใจ พร้อมกับข้อความว่า “Thanks to you all ❤️” ซึ่งก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมาย โดยเฉพาะนางงามนานาชาติที่ร่วมส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก