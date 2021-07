หนุ่มตี๋หวานใจ “หยดน้ำ นัดดาภรณ์” โพสต์อวยพรวันเกิดอายุ 23 สุดสวีตทั้งแคปชันทั้งรูป

เรียกว่าเป็นคู่รักคู่หวานน้ำตาลเรียกพี่ก็ว่าได้ สำหรับสาวน้อยคนสวยทายาทหนึ่งเดียวของนักแสดงรุ่นใหญ่และเพราะหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มหล่อหน้าตี๋ โปรไฟล์ดีไปแล้ว เจ้าตัวก็จัดเต็มอวดซีนสวีตแบบรัวๆ แถมทางยังสะดวกสุดๆ เพราะพามาเจอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วล่าสุด ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 23 ปี ของสาวหยดน้ำ งานนี้หนุ่มคู่กายก็ออกมาโพสต์ซีนภาพคู่น่ารักๆ พร้อมแคปชันลึกซึ้งกินใจความหมายดีๆ ว่า I used to wonder “am I walking on the right paths? Can I turned back time and fix something so I would live happier? Suddenly, those thoughts have been completely disappeared since our paths crossed #hbd @yodnamnivatvongsซึ่งแฟนสาวก็เข้ามาตอบกลับว่า U knoww i love u the most #คุณชายน้อยขี้โมโห