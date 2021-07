"โยเกิร์ต" ภรรยา "พีเค" เศร้าสุดใจ โควิดพรากชีวิต "คุณพ่อ"

เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้า สำหรับนางแบบสาว "โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" ภรรยาของหนุ่ม "พีเค ปิยะวัฒน์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวคุณพ่อเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยสาว "โยเกิร์ต" ได้ลงรูปคู่คุณพ่อลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า Always daddy's little girl always คุณพ่อเสียชีวิตด้วยปอดอักเสบจากโควิทเมื่อวานนี้ วันนี้จัดงานเผาศพคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้วยสถานการณ์แบบนี้ ขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเรื่องงานศพ ทุกคนระวังตัว+ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักดีๆ นะคะ" งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก