หวานมาก!! "เพชร ภิพัชรา" เปิดภาพอัลบั้มคู่สวีท "ฌอห์ณ" ฉลองรักครบ 1 ปี

เผลอแป๊บเดียวก็คบหาดูใจมาหนึ่งปีเต็มแล้ว สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหน้าเข้ม "ฌอห์ณ จินดาโชติ" กับแฟนสาวเซเลบริตี้คนดัง "เพชร ภิพัชรา แก้วจินดา" ที่ล่าสุดทางด้านฝ่ายหญิงก็ได้เปิดเผยภาพอัลบั้มคู่หวานฉลองรักครบรอบ 1 ปี กับหนุ่ม "ฌอห์ณ" ผ่านออินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า "05/07 Last year - our first conversation on a long tail boat in Ayutthaya and another 05/07 Today! 365 days passed. Thank you for being you and let me be who I want to be! :) happy 1st Anniversary naka! @seanjindachot" งานนี้ก็มีเพื่อนๆ เข้ามาแซวถึงความหวานมุ้งมิ้งไปตามระเบียบ