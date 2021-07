วงการบันเทิงสุดหลอน! "ณวัฒน์" ตระเวนแทบทุกช่อง แห่ตรวจโควิดนับร้อยคน

ทำเอาคนที่ได้ร่วมงานกับพิธีกรคนดังสะดุ้งไปตามๆ กัน หลังเจ้าตัวออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา ว่าติดโควิด-19 พร้อมกางไทม์ไลน์ที่เห็นแล้วต้องเอามือทาบอก ร้องแม่เจ้า!!! เพราะพิธีกรคนดังเล่นเดินสายถ่ายรายการสิบกว่ารายการ โผล่หลายช่อง ส่งผลให้พิธีกรและทีมงานนับร้อยชีวิตที่ร่วมงานกับณวัฒน์ต้องรีบไปตรวจหาเชื้อโควิดและกักตัววุ่น ทั้งยังต้องลุ้นผลตรวจด้วยใจระทึกหนำซ้ำงานเข้าซ้ำสอง เมื่อมีข่าวลือสนั่นว่า พิธีกรดัง รู้ผลเพื่อนติดโควิด แต่ไม่ยกเลิกอัดรายการ สุดท้ายติดเชื้อ ผวาทั้งวงการ ร้อนถึงณวัฒน์ต้องออกโรงปฏิเสธด่วนๆ ส่งตรงจากโรงพยาบาล ยืนยันว่าถูกใส่ร้าย ตนไม่ได้ปกปิดไทม์ไลน์แน่นอนอย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเรื่องที่ณวัฒน์เองก็เสียใจ และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและใครทั้งนั้น อีกทั้งเจ้าตัวก็ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการทุกอย่างก่อนเข้าถ่ายรายการ และระมัดระวังตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เขย่าวงการบันเทิง รวมถึงส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมวงการไม่น้อย โดยณวัฒน์เองก็ได้ขอโทษเพื่อนในวงการทุกคน และทีมงานทุกรายการที่ได้รับผลกระทบจากตนตั้งแต่วันแรกที่ทราบผลตรวจซึ่งหากกลับมาย้อนเช็กไทม์ไลน์ช่วงที่ณวัฒน์เดินสายร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ต้องบอกว่ากระจายความเสี่ยงชนิดอ่วมไปครึ่งค่อนวงการจริงๆโดยเริ่มจากวันที่เจ้าตัวร่วมรายการแฉข่าวเช้า GMM25 ที่ตึก GMM Grammy จากนั้นถ่ายรายการวันบันเทิง ช่อง ONE ที่ตึก GMM Grammy ต่อด้วยรายการตกมันส์บันเทิง ที่ MCOT ช่อง 9 หลังจากนั้นวันที่ถ่ายรายการตะลอนข่าว ไทยรัฐทีวี และทำงานต่อเนื่องวันที่ร่วมรายการตกมันส์บันเทิง ที่ MCOT ช่อง 9เดินหน้าถ่ายรายการรัวๆ วันที่บันทึกเทปรายการครัวคุณต๋อย ที่สตูดิโอ กันตนา เหม่งจ๋าย เสร็จแล้วไปถ่ายรายการคุยแซ่บโชว์ ช่อง ONE ที่ตึก GMM Grammy วันถัดมา วันที่ร่วมรายการข่าวเที่ยงช่อง ONE ตึก GMM Grammy จากนั้นวันที่บันทึกเทปรายการ เพชรรามา ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น Uwajima - Impact Lakeside ร้าน Breeze Cafe & Bar - Impact Lakeside และบันทึกเทปรายการ บันเทิงไทยรัฐ ที่ไทยรัฐทีวีไปต่อไม่รอแล้วนะ วันที่ณวัฒน์ร่วมรายการข่าวเช้า เสาร์-อาทิตย์ ช่อง ONE ที่ตึก GMM Grammy และเดินทางไปร่วมงาน ประกวดมิสแกรนด์ สมุทรสาคร ที่ Milin Theather RCA จากนั้นวันที่บันทึกเทปรายการผู้หญิงทำมาหากิน ที่ ONE SHOT Studio ซึ่งวันนั้นเจ้าตัวมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าสตูดิโอ และผลไม่พบเชื้อ เสร็จแล้วเข้าร่วมรายการคัมภีร์ วิธีรวย ที่ MCOT ช่อง 9 และมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ที่ PCT Laboratory Service เนื่องจากต้องแสดงผลเพื่อใช้ถ่ายรายการทุกสัปดาห์ ต่อด้วยร่วมรายการตกมันส์ บันเทิง ที่ MCOT ช่อง 9หลังตรวจไม่พบเชื้อโควิด ณวัฒน์จึงถ่ายรายการต่อทันที โดยวันที่ร่วมรายการแฉข่าวเช้า GMM25 ที่ตึก GMM Grammy จากนั้นไปถ่ายรายการ HER DAY ที่ MCOT ช่อง 9 และรายการตกมันส์บันเทิง ที่ MCOT ช่อง 9 เช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าตัวยืนยันอีกรอบว่าในวันดังกล่าวได้ทราบผลตรวจโควิด-19 ว่าผลเป็น Negativeกระทั่งวันที่ได้เดินทางไปร่วมรายการข่าวเช้า ช่อง ONE ที่ตึก GMM Grammy รวมถึงรายการ ของเด็ดคนดัง ช่อง ONE ที่ตึก GMM Grammy และบันทึกเทปรายการ ของมันต้องมี ที่ Workpoint โดยในวันนี้เองที่เจ้าตัวได้ทราบข่าวว่าติดโควิด-19 จึงยกเลิกงานช่วงบ่าย ถึง ค่ำ ทั้งหมด และกลับบ้านทันทีจากนั้นได้เริ่มกักตัววันแรก วันที่ซึ่งเริ่มมีอาการผิดปกติ ร่างกายอ่อนเพลีย เจ้าตัวจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่อุณหภูมิปกติ แพทย์จึงให้วิตามินทางเส้นเลือดแทน และกลับไปพักผ่อนที่บ้าน กระทั่งเช้าวันที่เจ้าตัวมีไข้ ปวดหัว ช่วงบ่ายจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อขอให้ตรวจโควิด-19 ซ้ำอีกครั้ง และรู้ผลตรวจเวลา 17.00 น. ว่าตนเองติดเชื้อโควิด จากนั้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยพิธีกรคนดังเผยว่าตนเองมีอาการค่อนข้างเยอะงานนี้ทันทีที่ณวัฒน์ออกมาเปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อโควิด ก็ทำเอาคนในวงการที่เพิ่งร่วมงานด้วยร้อนๆ หนาวๆ กันเป็นแถว นั่งไม่ติดรีบไปตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นการด่วน พร้อมกับแสดงความห่วงใยขอให้เจ้าตัวหายจากโรคร้ายนี้ในเร็ววัน เพราะเข้าใจดีว่าไม่มีใครอยากติดโควิด และไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอน