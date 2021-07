นางฟ้าโฉมใหม่? บอกลาหุ่นขี้ก้าง สนับสนุนทุกไซส์

ไม่ว่าจะเป็น อาเดรียนา ลิมา, แคนดิซ สเวนโพเอล, จีเซล บุนด์เชน, ไฮดี คลุม, ไทรา แบงค์ , ลิลลี อัลดริดจ์, มิแรนดา เคอร์ ฯลฯอย่างไรก็ตาม แม้จะถูกเรียกว่าเป็น "นางฟ้า" แต่แบรนด์ดังรวมทั้งนางแบบของตนเองก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไร้ซึ่งความหลากหลาย ที่สำคัญก็คือการส่งเสริมวัฒนธรรมหุ่นผอมบางจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ทำความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาให้กับสาวๆ รุ่นใหม่กระทั่งล่าสุดในช่วงที่โควิด 19 ระบาด ทางแบรนด์ก็ถือโอกาสปรับเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่พร้อมออกมาประกาศว่าจะทำการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ส่งให้งานนี้นางฟ้าวิคตอเรียที่เคยเดินแบบด้วยหุ่นผอมบางบนเวทีแฟชันโชว์ประจำปีจะไม่มีอีกต่อไปโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ส่งเสริมความหลากหลาย หลังโดนกระแสวิจารณ์หนักมานานหลายปีนั่นเองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ วิคตอเรีย ซีเคร็ท ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีมายาวนานหลายปี รวมถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับคำนิยามว่า “ชอบดูถูกเหยียดหยาม” เช่นเดียวกับคำพูดของคนที่รังเกียจคนข้ามเพศจาก เอ็ด ราเซ็ก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทแม่อย่าง L – Brandจึงทำให้ วิคตอเรีย ซีเคร็ท เตรียมแยกตัวจากบริษัทแม่ L –Brands ในช่วงซัมเมอร์นี้ ( ส.ค.) หลังประกาศเตรียมแยกตัวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทางด้าน เลส เว็กซ์เนอร์ อดีตเจ้าของบริษัทก็ได้ลาออกจากคณะกรรมการของ L – Brands ท่ามกลางการถูกตรวจสอบความสัมพันธ์ของเขากับ เจฟเฟรย์ เอปสไตน์ เฒ่าหัวงูที่ชอบมีสัมพันธ์กับเด็กขณะที่สื่อบางแห่งมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังอาจจะมาจากการที่ วิคตอเรีย ซีเคร็ท พยายามที่จะสร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความจริง ไม่ใช่โลกแฟนตาซีแบบที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมามักจะใช้แต่นางแบบผิวขาวรูปร่างผอมบางซึ่งครองความนิยมมานาน ก่อนจะโดนแบรนด์อื่นอย่าง Aerie, Third Love และ Savage x Fenty ที่เป็นน้องใหม่ ยกระดับชุดชั้นในที่สามารถเข้าถึงได้ทุกรูปร่างและสีผิว ฉีกออกจากการใช้นางแบบพิมพ์นิยมฉบับวิคตอเรียซีเคร็ทแบบเดิมๆแฟชันโชว์วิคตอเรีย ซีเคร็ท ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี 2018 และพักไปเพราะการระบาดของโควิด 19 ก่อนจะประกาศว่าขอเทกระดานล้างไพ่ เริ่มต้นใหม่ โดยประกาศรายชื่อ 7 สาวที่จะมาร่วมงานกับทางแบรนด์ โดยเรียกสาวๆกลุ่มนี้ว่า VS Collective ที่จะมานั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาและปรากฏตัวในโฆษณาของแบรนด์7 สาวที่ทางแบรนด์ประกาศออกมานำทัพโดยนักแสดงสาวชาวอินเดียวัย 38 ปี,นักฟุตบอลหญิงวัย 35 ปี,นางแบบชาวซูดาน – ออสเตรเลียนวัย 21 ปี,นักสกีชาวจีน-อเมริกันวัย17 ปี,นางแบบสาวพลัสไซส์ชาวอังกฤษวัย 29 ปี,ช่างภาพชาวอังกฤษวัย 49 ปี และนางแบบสาวข้ามเพศชาวบราซิลวัย 24 ปีนักแสดงสาวที่แสดงในภาพยนตร์เข้าชิงออสการ์อย่าง The White Tiger และสละโสดไปกับนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยทีนอย่าง นิค โจนาส ก็ได้เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์นี้ว่าส่วนนางแบบสาวข้ามเพศ ก็ได้กล่าวว่านอกจากนั้นทางแบรนด์ยังได้ออกแคมเปญ The VS Global Fund for Women's Cancers ที่จะช่วยระดมทุนในการนำไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องเข้ารักษาตัวจากโรคมะเร็งด้วยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เป็นแฟนแฟชันโชว์ของแบรนด์บางคนไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าแฟชันโชว์ที่ผ่านมากลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปแล้ว จึงไม่ควรทำลาย ขณะที่ชาวเน็ตอีกหลายคนต่างยินดีที่เห็นแบรนด์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และบอกลาการสร้างบรรทัดฐานเรื่องรูปร่างในแบบเดิมๆเพราะหลังจากที่ วิคตอเรีย ซีเคร็ท เริ่มปล่อยรูปการปรับโฉมแบรนด์ลงทางอินสตาแกรมมาได้พักใหญ่ ภาพของนางแบบสาวหลายเชื้อชาติทั้งดัตช์, ซูรินาม, อินเดีย และ อินโดนีเซีย ที่นุ่งชุดทูพีซสีชมพูลายดอกไม้ยืนอวดพุงอยู่บนโขดหิน ทำให้หลายๆคนประทับใจหลังจากที่ วิคตอเรีย ซีเคร็ท เริ่มมีข่าวการปรับเปลี่ยนรูปแบบครั้งใหญ่ ก็ทำให้อดีตนางฟ้าวิคตอเรีย ซีเคร็ท อย่างออกมาให้กำลังใจแฟนๆถึงการรักรูปร่างของตนเองนางแบบสาววัย 29 ปี ได้โพสต์คลิปอวดรูปร่างตนเองลงในอินสตาแกรม พร้อมระบุว่าในคลิปดังกล่าว เธอยืนอยู่หน้ากล้องพร้อมกับระบุว่าซึ่งเธอได้เปรียบเทียบให้ดูถึงการพรางตาทางโซเชียลมีเดีย กับการใช้ท่วงท่าในการโพสและมุมกล้องเพื่อช่วยในการพรางตาให้ดูผอม มาเปรียบเทียบกับท่าทางปกติ ว่ารูปที่ได้ออกมาต่างกันแม้จะเกิดจากคนคนเดียวกันที่โพสท่าต่างกันแค่ไม่กี่วินาทีก็ตาม