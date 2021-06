“LUNATICFLUKER” ปล่อยเพลงใหม่ RIGHT NOW ชวนปาร์ตี้ยันเช้า!!!

ถ้าช่วงนี้ใครที่คิดถึงปาร์ตี้สนุกๆ แต่ยังคงต้องตี้ทิพย์กันไปก่อนด้วยการเว้นระยะห่าง ก็ลองเปลี่ยนฟีลมาฟังเพลง RIGHT NOW (ไรท์นาว) เพลงใหม่ล่าสุดจาก LUNATICFLUKER (ลูนาติคฟลุ๊คเกอร์) หรือ “ฟลุ๊ค พลกฤต ศรีสมุทร” ฮิปฮอปผู้รันวงการ Rap IS Now กันดูซักหน่อยเพราะนอกจากเนื้อหาของเพลงจะชวนปาร์ตี้ยันเช้าแบบถึงไหนถึงกันแล้ว ทั้งดนตรี เอ็มวี คุณภาพก็ยังคงคับแก้วในแบบของ LUNATICFLUKER (ลูนาติคฟลุ๊คเกอร์) ที่ได้มือดีล้วนๆมาร่วมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น beat maker ก็ได้ฝั่ง inter อย่าง Dicent เข้ามาร่วมทำเพลง HeroZero, Spatchies, Fronce Frang มาควบคุมการผลิต และที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องในส่วนของเอ็มวี ที่เป็นผลงานของ Bangerboyzz มือ 3D, visual graphic จัดเต็ม visualizer ออกมาได้แบบสุดเฟี้ยวฉีกแนว ในทุกรายละเอียดจนต้องยกนิ้วให้ในความเฉียบโดย LUNATICFLUKER (ลูนาติคฟลุ๊คเกอร์) เผยว่า “ที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะล็อกดาวน์ ไม่มีบรรยากาศปาร์ตี้เลย เราอยากให้คนสนุก เลยเอาบรรยากาศที่เราคิดถึงในงานปาร์ตี้ ผับ ที่คนสนุกกันมาสร้างเป็นบรรยากาศของเพลง อยากให้คนเอ็นจอยในแบบที่เราเอ็นจอย เนื้อหาเพลงก็เป็นแบบเราจะดื่มกันต่อนะ ไหวอะเปล่า ทั้งคืน ยาวๆไป เลยอยากให้ทุกคนได้สนุกกับเพลงนี้ครับ”ก่อนหน้านี้ LUNATICFLUKER (ลูนาติคฟลุ๊คเกอร์) เพิ่งจะปล่อยเพลง JING JING NA (จริงจริงนะ) และเพลง YEAH YEAH (เย้เย) ออกมาให้ฟังกันไปไม่ทันไร แต่ก็ขอฝากเพลงใหม่ เพลงที่ 6 อย่าง RIGHT NOW (ไรท์นาว) เอาไว้ให้ฟังเพลินๆกันอีกเพลงสามารถฟังได้แล้วทุกช่องทางนอกจากนั้น ยังสามารถ Pre-Add Album ทาง Apple Music ได้แล้วอีกด้วยเดือนหน้าพบกับอัลบั้มเต็ม SHADOW OF THE MOON รอติดตามความคืบหน้าได้เลย!เพลง RIGHT NOW (ไรท์นาว)https://youtu.be/c9vKoNOVHLk#lunaticfluker #shadowofthemoon