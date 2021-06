ศิลปินคนดังรวมตัว รวมใจ จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ “เกิดเหตุแล้วไง น้ำใจมาเต็ม” มอบรายได้ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

“เกิดเหตุแล้วไง น้ำใจมาเต็ม” มินิคอนเสิร์ตการกุศล บนโลกออนไลน์ครั้งแรก ของเหล่าศิลปินกว่า 20 ชีวิต ถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งพิเศษ ที่เป็นการร่วมมือรวมใจรวมรุ่นศิลปิน แบบ New Normal จัดหารายได้มอบแก่ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการป้องกัน และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่กำลังลำบาก และประสบกับวิกฤตโควิด-19 ทั่วประเทศนำโดยหัวเรือใหญ่ ศิลปินเสียงคุณภาพ แต๋ม ชรัส เฟื่องอารมณ์, อุ้ย รวิวรรณ จินดา และ ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน พร้อมด้วย มัม ลาโคนิค, มิ้น มาลีวัลย์, ต้าร์ มิสเตอร์ทีม, ติ๊ก มิสเตอร์ทีม, ต้อม ไกรวิทย์, ที เจ็ทเซ็ตเตอร์, โมทย์ ปราโมทย์ วิเลปะนะ, อัยย์ วีรานุกูล, ตั๊ม สมประสงค์, กอล์ฟ เบญจพล, เจี๊ยบ นนทิยา, เกล ดีล่า, ภูสมิง หน่อสวรรค์, แอ๊นท์ อีโมชั่นทาวน์, บอย ธนายุทธ The Golden Song ฯลฯรับชมรับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ กับเพลงฮิตประจำตัวของเหล่าศิลปินที่หลายๆ คนคิดถึง พร้อมพูดคุยกับศิลปินอย่างใกล้ชิด ในระบบ Vmixcall แบบ One by One กับ มินิคอนเสิร์ต เกิดเหตุแล้วไง น้ำใจมาเต็ม พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น. LIVE ทาง Facebook Fanpage : GoSocial https://www.facebook.com/Gosocialdcp