คนดังจีนอวดรวยไม่คูลแถมพาซวยหลังคนแห่วิจารณ์หนักกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมรายการเรียลลิตีทีวี “50km Taohuawu” ที่มีการนำเซเลบคนดัง 15 ชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 21 วันพร้อมกับให้ใช้จ่ายเงินตามงบที่รายการให้ไว้ทันทีที่ทราบจำนวนเงิน ซูหมาง ได้บ่นอุบขึ้นมาทันทีว่าโดยทางรายการได้จัดสรรงบให้เธอ 650 หยวน หรือประมาณ 3,200 บาทเป็นค่าอาหารจากความเห็นของผู้มีฉายาว่า Devil Wears Prada เวอร์ชันจีน ทำเอาชาวจีนหลายคนต่างไม่พอใจเพราะเหมือนโดนดูถูกว่าพวกเขามีชีวิตที่มาตรฐานต่ำ เพราะพวกเขาเองใช้จ่ายค่าอาหารอยู่ที่ 30 หยวนหรือประมาณ 150 บาทต่อวันเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หลังกลายเป็นประเด็นใหญ่เธอก็ออกมาชี้แจงว่า 650 หยวนที่เธอได้รับมาจัดการค่าอาหารจากทางรายการเป็นจำนวนที่ใช้ใน 21 วันไม่ใช่ 650 หยวนต่อวันอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ แต่ดูเหมือนชาวจีนเองก็ไม่ฟังและยังคงไม่พอใจกับคำชี้แจงของเธออยู่ดีหนึ่งในชาวเน็ตทาง Weibo ได้วิจารณ์ไว้เรื่องราวของ ซูหมาง นับเป็นกรณีคนรวยรายล่าสุดที่เจอกระแสต่อต้านจากสังคม แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาลูกสาวคนเล็กของผู้ก่อตั้ง Huawei ก็ทำเอาชาวจีนถึงขั้นมองบนใส่ เมื่อเธอออกมาโอดโอยผ่านโลกออนไลน์ว่า เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเธอได้พูดเอาไว้ในคลิปความยาว 17 นาทีที่โพสต์ใน Weibo เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเธอกำลังก้าวสู่การเป็นการนักร้อง พร้อมกับบอกว่า การได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงคือที่เธอมอบให้ตนเอง ซึ่งคลิปดังกล่าว ทำเอาสาวสวยวัย 23 ปี ที่พ่อมีทรัพย์สินกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดนถล่มยับทีเดียวกระแสความอวดรวย ของไฮโซจีนมีมานานหลายปีแล้ว โดยเฉพาะการอวดรถหรู กระเป๋าแบรนด์เนม ทางโลกออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่ติดตามต่างพากันอิจฉาในความเหลือกินเหลือใช้ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งมันได้กลายมาเป็นความเกลียดชังและการเหยียดหยามพวกคนรวยเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆคนอย่าง ซูหมาง และ แอนนาเบล เหยา กลายเป็นเป้าโจมตี เพราะชาวจีนเชื่อว่า พวกเซเลบเหล่านี้ หรือที่เรียกกันว่า ฟู่เอ้อร์ไต้ ( พวกเด็กรวยรุ่นสอง ) ต่างก็ไม่ได้รวยด้วยตนเอง และไม่สมควรได้รับรายได้มหาศาลจากที่คนรุ่นพ่อสร้างไว้ให้ดร. เจียนซู แห่งมหาวิทยาลัย Deakin ที่วิจัยวัฒนธรรมสื่อจีนได้ให้ความเห็นว่าด้าน ดร. ไห่ชิงหยู ศาตราจารย์ด้านสื่อศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย RMIT ในเมลเบิร์น ได้กล่าวเสริมว่าตามรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ได้เปิดเผยว่า รายได้เฉลี่ยของคนในประเทศอยู่ที่ 32,189 หยวน หรือ 2,662 หยวนต่อเดือน ( ประมาณ 13,130 บาท ) ซึ่ง ปักกิ่ง นับเป็นเมืองที่มีจำนวนมหาเศรษฐีมากกว่าเมืองอื่นๆในโลกตามรายงานจาก Hurun Report ได้เผยด้วยว่าคนรวยที่ติดอันดับในจีนมีรายได้มากถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 ซึ่งนับเป็นรายได้ครึ่งหนึ่งของ GDP สหราชอาณาจักรเลยทีเดียวดังนั้นการที่คนรวยจีนต่างพากันอวดทรัพย์สินลงในโซเชียลมีเดีย จึงถูกมองว่าเป็นพวกหูหนวกตาบอดที่มองไม่เห็นปัญหาความยากจน แม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องปกติสำหรับประเทศที่มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันเรื่องรายได้ แต่ว่าจีนถือว่าอยู่ในจุดที่น่าอึดอัดใจมากที่สุดนานแล้วที่คนจีนเคยอยู่ในกรอบความคิดเดียวกันว่า พวกเขาสามารถบรรลุไปสู่ “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อดีตผู้นำสูงสุดอย่าง เติ้งเสี่ยวผิง ได้กล่าวไว้กับประชาชน แม้ว่ามันจะหมายถึงการที่บางคนหรือบางภูมิภาคจะมั่งคั่งก่อนคนอื่นก็ตามดร. ซู กล่าวส่วนความโกรธแค้นชิงชังพวกคนรวยนั้น ยังอาจเป็นเพราะว่า คนที่สิ้นหวังเหล่านี้ ต่างคาดหวังว่าคนดังจะมีส่วนร่วมต่อสังคมมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาต่างมีพลังและเป็นที่รู้จักแต่เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา คนดังก็ทำให้คนรายได้น้อยต่างสิ้นหวังยิ่งขึ้น หลังมีข่าวของนางเอกสาวที่คนจีนชื่นชอบอย่างถูกอดีตคนรักแฉถึงรายได้ว่าเธอสามารถทำเงินได้จากการถ่ายละครต่อวันอยู่ที่ 2 ล้านหยวน ซึ่งนับว่าการถ่ายทำละครจบหนึ่งเรื่องเธอจะได้เงินทั้งหมด 160 ล้านหยวนเลยทีเดียวชาวเน็ตรายหนึ่งวิจารณ์ถึงรายได้ของ เจิ้งส่วง ผ่านทาง Weiboความไม่พอใจในตัวจึงเพิ่มขึ้นทวีคูณกว่าเดิม เพราะก่อนหน้าข่าวเรื่องค่าตัวและการหลบเลี่ยงภาษี ก็มีข่าวว่าเธอสั่งทำแท้งคนที่อุ้มบุญลูกของตนเอง เพราะเมื่อต้นปีเธอถูกอดีตคนรักแฉว่าเธอแอบไปจ้างคนอุ้มบุญที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฏหมายในจีน พร้อมกับสั่งทำแท้งแม้อายุครรภ์จะปาไป 7 เดือนแล้วหลังรู้ว่าคนรักนอกใจ เรื่องนี้เองทำคนจีนช็อก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่สามารถทำแท้งได้เธอก็เลือกที่จะทิ้งเด็กทั้ง 2 คนให้อยู่กับอดีตคนรักโดยไม่ยอมเซ็นรับรองบุตร ส่งให้อดีตคนรักและเด็กทั้งสองคนไม่สามารถเดินทางกลับเข้าเมืองจีนได้ความไม่พอใจจึงอยู่ตรงที่ คนระดับที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลเช่นนี้กลับไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคม แถมยังสร้างปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้จบ จึงทำให้เธอถูกทั้งทางการจีนและสังคมแบนชนิดที่คาดว่าอาจไม่ได้เกิดอีกต่อไปเช่นเดียวกับนักแสดงดังระดับฮอลลีวูดที่ชาวจีนชื่นชอบ กับข่าวเลี่ยงภาษีก่อนหน้านี้ ก็ทำให้คนในสังคมเกลียดชังและไร้ความเห็นใจสงสารเธอ แม้ว่าเธอจะจ่ายภาษีคืนจนหมด และเดินหน้ากลับคืนวงการบันเทิงได้อีกครั้งก็ตามการพยายามโอ้อวดถูกนำไปเชื่อมโยงกับความคิดที่ว่า มันเป็นสัญญาณถึงการไร้ซึ่งวัฒนธรรม ดร. จอห์น ออสเบิร์ก ผู้เขียนหนังสือ Anxious Wealth: Money and Morality Among China's New Rich ได้บอกกับทาง BBC ว่า เมื่อชาวเมืองชนชั้นกลางเติบโตขึ้น มีการศึกษามากขึ้น จึงได้พากันมองการอวดรวยเหล่านี้ว่าเป็นการไม่รู้ประสีประสา หรือมีพื้นเพมาจากชนชั้นล่างอย่างไรก็ตามแม้การโอ้อวดจะโดนตำหนิ แต่ความกระหายอยากได้ของหรูหราก็คงไม่หมดไปในเร็ววันนี้ เพราะตามรายงานจากบริษัทวิจัยตลาดอย่าง Euromonitor International ได้เผยว่า จีน แซงหน้า ญี่ปุ่น ในฐานะประเทศที่มีตลาดของผู้บริโภคสินค้าหรูหรารายบุคคลมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก พร้อมกับคาดการณ์ว่าจะได้เห็นยอดขายสินค้ากลับไปเท่ากับก่อนเกิดโรคระบาดภายในสิ้นปีนี้อีกด้วยดังนั้นเมื่อเศรษฐีจีนอยากจะสร้างความสมดุล ในการบ่งบอกว่าตนเองประสบความสำเร็จ จึงพากันมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ดูถ่อมตนอวดรวยแบบเหมือนไม่อวดกล่าวยกตัวอย่างเช่น MengQiqi77 เธอมักจะอัปเดตไลฟ์สไตล์หรูหราลงโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง เธอโพสต์บ่นใน Weibo เรื่องไม่มีสถานีสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพียงพอบริเวณแถวบ้านเธอนอกจากนั้น เธอยังเคยแสดงความเห็นต่อสามีของเธอว่า ขี้งกเกินไป กับการเลือกใส่สูทแคชเมียร์ราคาแค่ 30,000 หยวน ( 147,000 บาท )งานนี้ชาวเน็ตจึงพากันล้อเลียนเธอว่าเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนกุหลาบแวร์ไซล์ พร้อมกับบอกผู้คนว่าเรียกได้ว่าเรื่องน่ากลุ้มของคนรวยจีนตอนนี้คือ อวดยังไงให้เหมือนไม่อวด เพราะฉะนั้นใครอยากอวดรถ บ้าน กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า เครื่องประดับ คงต้องหาวิธีอวดแบบเนียนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะจากชาวเน็ตในโซเชียลมีเดียเสียแล้ว